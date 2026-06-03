Snowflake CoWork: o agente de trabalho pessoal para cada knowledge worker

Nos últimos dois anos, a IA ajudou os funcionários a gerar conteúdo, responder perguntas e acelerar análises. Mas a maioria dos sistemas de IA ainda aguarda instruções. O próximo salto é a colaboração proativa: agentes que entendem seu negócio, aprendem como você trabalha, atuam com segurança em sistemas corporativos e ajudam a impulsionar decisões melhores e uma execução mais rápida.
Com o Snowflake CoWork (antigo Snowflake Intelligence), as empresas podem deixar de usar a IA apenas em resposta a solicitações e passar a utilizá-la como uma assistência ativa e colaborativa.
O CoWork é um agente de trabalho pessoal para cada knowledge worker. Ele consegue raciocinar com profundidade, automatizar tarefas rotineiras e acelerar o caminho das ideias às decisões e à ação. Ao combinar entendimento aprofundado, automação e contexto corporativo, o CoWork ajuda as organizações a transformar a IA em resultados de negócios mensuráveis.
“Com o Snowflake CoWork, reinventamos a forma como nossas equipes interagem com os dados. O que antes exigia analistas especializados e solicitações manuais agora está acessível a centenas de colaboradores em tempo real. Ao automatizar consultas rotineiras e oferecer a cada equipe acesso direto e confiável aos insights, reduzimos o atrito operacional e permitimos que nossas equipes de dados se concentrem em iniciativas de maior impacto. O resultado são decisões mais rápidas, operações mais eficientes e uma base escalável para a próxima geração de IA na WHOOP.”
Matt Luizzi
Figura 1. Snowflake CoWork: um agente de trabalho pessoal para cada knowledge worker.
Entende seu negócio em profundidade
Um agente é tão bom quanto seu entendimento sobre o seu negócio. Historicamente, fazer com que os sistemas de IA interpretassem corretamente os dados corporativos exigia semanas de configuração antes de entregar valor significativo.
O Cortex Sense (com versão preliminar privada em breve) apresentará uma camada de contexto fundamental que aprende automaticamente como um negócio define seus dados e operações. Ele entenderá elementos essenciais, como as principais métricas de negócios, as relações entre fontes de dados e os processos analíticos padrão, sem exigir configuração manual extensa.
Usando sinais do histórico de consultas, metadados, dashboards em ferramentas como Power BI e Tableau e dados corporativos fora do Snowflake, o Cortex Sense entenderá conceitos como definições de receita, calendários fiscais e snapshot tables. Isso permitirá que o CoWork ofereça respostas mais precisas e fundamentadas desde o primeiro dia.
Isso significa que os knowledge workers deixarão de esperar que as equipes de dados "configurem a IA" e começarão a obter valor desde o primeiro dia. Com base em testes internos com consultas corporativas complexas, o CoCo e o CoWork alcançaram uma taxa de precisão de 83% ao usar o Cortex Sense, em comparação com 47% para o CoCo e o CoWork sozinhos e 23% para Frontier Coding Agents com o Snowflake MCP. Isso possibilita um raciocínio de negócios e suporte a decisões significativamente mais confiáveis.
Para acelerar ainda mais a adoção, o Cortex Sense incluirá uma série de plugins prontos para uso (versão preliminar privada em breve) para domínios como finanças e vendas. Esses plugins combinarão habilidades, lógica de negócios e conectores MCP para ajudar as empresas a implementar agentes prontos para produção mais rapidamente. Eles fundamentarão automaticamente os agentes no conhecimento operacional e no contexto corporativo, possibilitando ações e insights mais precisos e específicos para cada domínio. As equipes podem passar do zero a um agente ciente do contexto em minutos, não em meses.
Esse recurso funcionará em conjunto com o Deep Research (com previsão de disponibilidade ao público em breve), permitindo que os usuários examinem detalhadamente questões de negócios complexas em dados corporativos estruturados e não estruturados. Com tecnologia do sistema de orquestração de enxame de agentes desenvolvido pela equipe de pesquisa em IA da Snowflake, o Deep Research oferece performance de ponta em dados corporativos estruturados e não estruturados, superando os sistemas de agente único em mais de um terço no Snowflake's Hybrid Deep Research Benchmark.
Figura 2. Investigue questões complexas em dados corporativos usando o Deep Research.
O Analytical Search (com previsão de versão preliminar pública) incorporará análises de várias etapas de dados não estruturados, conduzindo agregação, comparação e análise de tendências em vastas coleções de documentos. Perguntas que antes exigiam semanas de esforço manual agora serão respondidas instantaneamente com resultados calculados.
Para perguntas como por que a margem bruta caiu na UE ou por que as renovações estão diminuindo na APAC, o CoWork decomporá o problema, executará agentes de pesquisa paralelos em dados estruturados e não estruturados, validará as descobertas de forma cruzada e retornará um relatório totalmente referenciado em minutos. Um líder de finanças agora pode perguntar: "Por que a margem bruta da UE caiu neste trimestre?" O CoWork analisará a receita, as tendências de custos e os efeitos cambiais a partir de dados governados, incorporará o contexto de negócios relevante e entregará uma resposta completa com citações. As equipes agora podem concluir em minutos um trabalho que normalmente levaria dias para um analista sênior.
Um agente pessoal que conhece você
Cada funcionário interage com a IA de forma diferente. Um CMO precisa de performance de campanhas e ritmo de orçamento. Um diretor de cadeia de fornecedores precisa de alertas de estoque e prazos de entrega de fornecedores. Com essas inovações, cada usuário recebe um único agente que se adapta à forma como ele trabalha, em vez de forçá-lo a seguir o mesmo fluxo de trabalho.
A orquestração de vários agentes (em versão preliminar pública em breve) permitirá que o CoWork direcione automaticamente cada pergunta para os melhores dados, habilidades e ferramentas, eliminando a necessidade de os usuários selecionarem manualmente qual fluxo de trabalho ou sistema utilizar. Com conexões MCP personalizadas e memória persistente entre sessões, o CoWork foi projetado para se adaptar à forma como cada funcionário trabalha e oferecer uma experiência mais contínua e ciente do contexto ao longo do tempo.
A Memory (versão preliminar pública em breve), para lembrar preferências e fatos do usuário, dará ao CoWork uma personalização contínua com base nas interações do usuário. O CoWork lembrará preferências, padrões específicos de cada função e tarefas recorrentes, para que as equipes possam avançar mais rápido em vez de começar do zero a cada sessão.
As User Skills (em versão preliminar pública em breve) permitirão que qualquer usuário registre e transforme uma rotina de várias etapas em uma habilidade reutilizável para toda a organização. Essas habilidades podem automatizar tarefas rotineiras, como preparar um resumo de segunda-feira, executar uma análise de variação de várias etapas e elaborar follow-ups com clientes, simplesmente descrevendo o fluxo de trabalho em linguagem natural.
Figura 3. Transforme fluxos de trabalho em habilidades reutilizáveis com facilidade no Snowflake CoWork.
As habilidades também podem invocar a Code Execution Tool (versão preliminar pública), permitindo que os usuários executem a lógica de negócios e gerem saídas como PDFs e apresentações de PowerPoint diretamente do CoWork, facilitando o compartilhamento de entregas refinadas entre equipes. Os knowledge workers obterão entregas refinadas e compartilháveis, não apenas respostas em texto, e os desenvolvedores nunca precisarão configurar o processamento subjacente.
Figura 4. Gere relatórios e apresentações automaticamente.
Com o tempo, as organizações construirão uma biblioteca de automações confiáveis e fluxos de trabalho reutilizáveis. Por exemplo, um gerente de operações de vendas poderia descrever um fluxo de trabalho como: "Extraia as mudanças no pipeline por região, sinalize negócios que regrediram de etapa e elabore um email de resumo para a liderança." As equipes podem compartilhar essa habilidade com outras pessoas na organização, impulsionando a produtividade de todos. Os usuários podem descobrir essas habilidades com facilidade, criando um conhecimento operacional compartilhado, em vez de soluções alternativas individuais trancadas nas anotações de alguém.
Atua de forma proativa
O trabalho mais valioso de um agente acontece antes de alguém pedir.
Imagine um VP de vendas em uma manhã de segunda-feira. Antes mesmo de uma única pergunta ser feita, o agente já terá identificado três renovações em risco, sinalizado uma queda de consumo em uma conta importante e elaborado um email de acompanhamento para o executivo de contas, com base em uma análise feita durante a noite em dados de clientes e operacionais. Nenhum dashboard foi verificado. Nenhum analista foi acionado.
As automações e assinaturas baseadas em tempo (em versão preliminar pública em breve) tornam isso possível. O CoWork será executado em segundo plano, verificando condições específicas, identificando anomalias e fornecendo atualizações oportunas por email, Slack ou alertas no celular.
Uma configuração simples: "Toda segunda-feira, compare o consumo de cada conta com o da semana anterior. Se algum cair mais de 20%, me informe a causa raiz e a ação recomendada." O agente cuidará do resto.
Essa é a diferença entre um dashboard que você verifica e um agente que verifica por você.
Alguns problemas de negócios não podem ser resolvidos em uma única interação. Eles exigem análises mais demoradas, coordenação entre sistemas e raciocínio iterativo. A Async Agent API (disponível ao público em breve) permitirá que os agentes trabalhem em tarefas complexas que podem levar alguns minutos ou horas para serem concluídas, continuando a ser executadas de forma assíncrona em segundo plano. Isso permite que os knowledge workers deleguem investigações e fluxos de trabalho complexos ao CoWork com orientação mínima.
Juntos, esses recursos transformarão a IA de uma interface de perguntas e respostas em um parceiro de trabalho proativo, que ajuda as equipes a avançar mais rápido e a se manter à frente do que importa.
Cria conhecimento de equipe compartilhável
Respostas pontuais não ajustam a escala. As saídas do CoWork agora serão reutilizáveis em toda a organização.
Os Artifacts (com previsão de disponibilidade ao público em breve) permitirão que os usuários salvem e compartilhem saídas sólidas, incluindo análises, gráficos e históricos completos de conversas, preservando todo o contexto original. Cada artefato permanecerá ativo: ele será atualizado com os dados mais recentes e respeitará o controle de acesso baseado em função (RBAC) para cada visualizador. Uma descoberta de um analista se tornará um ponto de partida para o próximo, não uma captura de tela perdida em um slide.
Figura 5. Compartilhe análises, não capturas de tela.
Os Artifacts no CoWork agora incluem dashboards interativos (versão preliminar pública em breve). Os autores podem publicar dashboards North Star com vários blocos diretamente no CoWork, com escopo definido por RBAC. Os usuários podem fazer perguntas de acompanhamento diretamente sobre esses dashboards, filtrar por região ou período e levar as descobertas para a próxima apresentação.
Cada líder verá a mesma fonte de verdade, toda governada pelas mesmas políticas que protegem os dados subjacentes.
Figura 6. Use dashboards interativos para a tomada de decisões colaborativa.
O Conversation Sharing (disponível ao público em breve) facilitará o compartilhamento de uma conversa com um colega, completa com contexto e citações, para que a colaboração possa acontecer em torno de respostas reais, não parafraseadas.
Para equipes que vivem no Slack, o novo Slack app do Snowflake CoWork (versão preliminar privada em breve) trará a experiência de agente conversacional com deep links para o CoWork para mais recursos. Os usuários podem fazer perguntas ao CoWork em qualquer conversa, obter respostas em streaming com gráficos renderizados em linha e dar continuidade na própria conversa sem nunca sair do Slack. O OAuth multiusuário garante que cada resposta respeite as permissões de quem pergunta, de modo que a mesma governança que protege os dados dentro do CoWork se estende de forma contínua ao fluxo de comunicação da equipe.
Atua nas ferramentas que suas equipes já usam
Os insights só importam quando se transformam em ação. Por meio dos conectores MCP, o CoWork pode redigir emails no Gmail, atualizar tickets do Jira, publicar no Slack e fazer log de atividades no Salesforce, tudo a partir da mesma conversa e dentro dos limites de governança da Snowflake, sem sair do fluxo de trabalho. As equipes podem ir do insight à ação sem trocar de ferramenta ou fluxo de trabalho.
Figura 7. Habilite conexões MCP com ferramentas corporativas em um clique.
O app móvel para iOS (em breve disponível ao público) torna a experiência completa do CoWork acessível a qualquer pessoa da equipe, onde quer que esteja trabalhando. Com o desbloqueio por Face ID e o histórico completo de conversas, um trabalhador do conhecimento pode aprovar um email para o cliente redigido por um agente direto do salão de uma conferência ou revisar um briefing matinal no aeroporto.
Cada resposta reflete os dados que o usuário está autorizado a ver. Cada ação é executada dentro das políticas definidas pelo administrador. Cada interação é totalmente auditável.
Figura 8. App móvel para iOS: seu agente de trabalho pessoal, em qualquer lugar.
Desenvolvido para quem ajusta a escala de agentes
Por trás de toda ótima experiência de usuário existe uma poderosa experiência para quem desenvolve. O Agent Studio (em breve GA) é a experiência redesenhada para criar, gerenciar e governar agentes.
Um assistente de prontidão de agentes tornará mais rápida a passagem do protótipo para a produção, orientando os criadores na configuração, avaliação e implantação dos agentes. Um painel único dará a quem desenvolve visibilidade sobre o uso entre os agentes da organização, latência, pontuações de avaliação e utilização de ferramentas em cada agente da organização, para que possam melhorar e monitorar a qualidade dos agentes com facilidade.
E, para acelerar ainda mais o tempo de retorno, quem transforma seus dashboards em aplicativos de conversação agora pode criar uma visão semântica governada instantaneamente, direto de qualquer dashboard existente do Power BI (versão preliminar pública).
Os administradores agora podem usar o RBAC, junto com uma trilha de auditoria completa e políticas definidas por eles, para garantir que as ações autônomas permaneçam dentro dos limites da organização. Os administradores decidirão o que um agente faz por conta própria, o que precisa de aprovação e o que ele não pode usar, com cada ação registrada com a respectiva justificativa de política.
Agora cada usuário da sua empresa tem um agente de trabalho personalizado
O Snowflake CoWork começou com uma promessa: ajudar as equipes a agir sobre o que aconteceu, não apenas a entender.
Agora, essa promessa vai além de fornecer respostas: ajuda as equipes a executar o trabalho, automatizar processos repetíveis e transformar insights individuais em recursos organizacionais reutilizáveis.
O Snowflake CoWork é o agente de trabalho pessoal onde você trabalha de forma mais inteligente. Ele é confiável, proativo e trabalha continuamente por você.
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- Documentação: Snowflake Cortex
Todas as referências ao CoWork acima dizem respeito ao Snowflake CoWork.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.