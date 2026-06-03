Snowflake CoWork: o agente de trabalho pessoal para cada knowledge worker

Figura 4. Gere relatórios e apresentações automaticamente.

Com o tempo, as organizações construirão uma biblioteca de automações confiáveis e fluxos de trabalho reutilizáveis. Por exemplo, um gerente de operações de vendas poderia descrever um fluxo de trabalho como: "Extraia as mudanças no pipeline por região, sinalize negócios que regrediram de etapa e elabore um email de resumo para a liderança." As equipes podem compartilhar essa habilidade com outras pessoas na organização, impulsionando a produtividade de todos. Os usuários podem descobrir essas habilidades com facilidade, criando um conhecimento operacional compartilhado, em vez de soluções alternativas individuais trancadas nas anotações de alguém.

Atua de forma proativa

O trabalho mais valioso de um agente acontece antes de alguém pedir.

Imagine um VP de vendas em uma manhã de segunda-feira. Antes mesmo de uma única pergunta ser feita, o agente já terá identificado três renovações em risco, sinalizado uma queda de consumo em uma conta importante e elaborado um email de acompanhamento para o executivo de contas, com base em uma análise feita durante a noite em dados de clientes e operacionais. Nenhum dashboard foi verificado. Nenhum analista foi acionado.

As automações e assinaturas baseadas em tempo (em versão preliminar pública em breve) tornam isso possível. O CoWork será executado em segundo plano, verificando condições específicas, identificando anomalias e fornecendo atualizações oportunas por email, Slack ou alertas no celular.

Uma configuração simples: "Toda segunda-feira, compare o consumo de cada conta com o da semana anterior. Se algum cair mais de 20%, me informe a causa raiz e a ação recomendada." O agente cuidará do resto.

Essa é a diferença entre um dashboard que você verifica e um agente que verifica por você.

Alguns problemas de negócios não podem ser resolvidos em uma única interação. Eles exigem análises mais demoradas, coordenação entre sistemas e raciocínio iterativo. A Async Agent API (disponível ao público em breve) permitirá que os agentes trabalhem em tarefas complexas que podem levar alguns minutos ou horas para serem concluídas, continuando a ser executadas de forma assíncrona em segundo plano. Isso permite que os knowledge workers deleguem investigações e fluxos de trabalho complexos ao CoWork com orientação mínima.

Juntos, esses recursos transformarão a IA de uma interface de perguntas e respostas em um parceiro de trabalho proativo, que ajuda as equipes a avançar mais rápido e a se manter à frente do que importa.

Cria conhecimento de equipe compartilhável

Respostas pontuais não ajustam a escala. As saídas do CoWork agora serão reutilizáveis em toda a organização.

Os Artifacts (com previsão de disponibilidade ao público em breve) permitirão que os usuários salvem e compartilhem saídas sólidas, incluindo análises, gráficos e históricos completos de conversas, preservando todo o contexto original. Cada artefato permanecerá ativo: ele será atualizado com os dados mais recentes e respeitará o controle de acesso baseado em função (RBAC) para cada visualizador. Uma descoberta de um analista se tornará um ponto de partida para o próximo, não uma captura de tela perdida em um slide.