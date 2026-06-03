Snowflake CoWork: l’assistente AI personale di ogni knowledge worker

Figura 1. Snowflake CoWork: l’assistente AI personale di ogni utente aziendale.

Comprende a fondo il tuo business

Un agente AI vale solo quanto la sua comprensione del tuo business. Storicamente, far interpretare correttamente i dati aziendali ai sistemi di intelligenza artificiale ha richiesto settimane di configurazione prima di offrire un valore concreto.

Cortex Sense (in arrivo a breve in private preview) introdurrà un layer di contesto fondamentale che apprende automaticamente come un’azienda definisce i propri dati e le proprie operazioni. Comprenderà elementi essenziali come le metriche di business chiave, le relazioni tra le fonti dati e i processi analitici standard, senza richiedere un’ampia configurazione manuale.

Utilizzando i segnali provenienti dalla cronologia delle query, dai metadati, dalle dashboard di strumenti come Power BI e Tableau e dai dati aziendali esterni a Snowflake, Cortex Sense comprenderà concetti come le definizioni di fatturato, i calendari fiscali e le snapshot table. Questo consentirà a CoWork di fornire risposte più accurate e fondate fin dal primo giorno.

Ciò significa che gli utenti aziendali non dovranno più attendere che i team dati “configurino l’intelligenza artificiale” e potranno ottenere valore fin dal primo giorno. Sulla base di test interni su query aziendali complesse, CoCo e CoWork hanno raggiunto un tasso di accuratezza dell’83% utilizzando Cortex Sense, rispetto al 47% di CoCo e CoWork da soli e al 23% dei Frontier Coding Agents con Snowflake MCP. Questo consente un ragionamento di business e un supporto decisionale molto più affidabili.

Per accelerare ulteriormente l’adozione, Cortex Sense includerà una serie di plugin pronti all’uso (in arrivo a breve in private preview) per ambiti come la finanza e le vendite. Questi plugin combineranno competenze, logica di business e connettori MCP per aiutare le aziende a distribuire più rapidamente agenti AI pronti per la produzione. Forniranno automaticamente agli agenti AI una base di conoscenza operativa e contesto aziendale, abilitando azioni e insight più accurati e specifici per dominio. I team possono passare da zero a un agente AI consapevole del contesto in pochi minuti, non in mesi.

Questa capacità funzionerà insieme a Deep Research (la cui GA è prevista a breve), consentendo agli utenti di esaminare a fondo domande di business complesse tra dati aziendali strutturati e non strutturati. Basato sul sistema di orchestrazione degli sciami di agenti sviluppato dal team di ricerca AI di Snowflake, Deep Research offre prestazioni allo stato dell’arte su dati aziendali strutturati e non strutturati, superando i sistemi a singolo agente di oltre un terzo nel Snowflake Hybrid Deep Research Benchmark.