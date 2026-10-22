데이터베이스 마이그레이션은 늘 모두가 필요하다고 말하지만 누구도 선뜻 맡고 싶어 하지 않는 프로젝트였습니다. 도구는 파편화되어 있고, 실패를 허용할 여지는 없습니다. 팀은 추출 스크립트, 변환 도구, 배포 파이프라인, 검증 작업 등 데이터 마이그레이션 도구를 이어 붙이는 데 몇 주를 쓰고, 이후에도 몇 주 동안 제대로 했는지 확신하지 못합니다.

Snowflake는 Snowflake AIM으로 이러한 방식을 바꾸고자 했습니다. AIM은 Snowflake CoCo CLI의 스킬로 시작해 이후 CoCo Desktop에 도입되었습니다. 10월 20일, AIM 전용 인터페이스를 갖춘 Snowflake AIM 애플리케이션이 퍼블릭 프리뷰로 출시되었습니다.

AIM 애플리케이션은 마이그레이션 엔지니어에게 다음과 같은 새로운 이점을 제공합니다.

설정도 사전 지식도 필요 없음: 표준 CoCo CLI와 Snowflake CLI만 준비되어 있다면 애플리케이션을 열고 바로 시작할 수 있습니다. 설치해야 할 SCAI CLI도, 구성해야 할 IDE도, 외워야 할 터미널 명령도 없습니다. 종속성은 첫 실행 시 자동으로 설치됩니다. 애플리케이션 업데이트가 필요하면 애플리케이션 안에서 바로 업데이트를 클릭하면 됩니다. 전 과정에 걸친 단계별 안내: 마이그레이션의 올바른 순서를 미리 알고 있을 필요가 없습니다. 애플리케이션이 소스 데이터베이스 연결부터 Snowflake에서의 검증된 배포까지 모든 단계를 안내합니다. 마이그레이션 중심 UX: 관련 없는 IDE나 개발 기능에 방해받지 않습니다. 전체 인터페이스가 마이그레이션 라이프사이클을 중심으로 구성되어 있습니다. 필요한 것은 모두 보이고, 필요하지 않은 것은 방해가 되지 않습니다. 중단 후에도 유지되는 프로젝트 상태: 애플리케이션을 닫았다가 며칠 또는 몇 주 뒤에 다시 열어도 됩니다. 에이전트는 마지막으로 멈춘 지점에서 그대로 이어서 작업합니다. 다시 맥락을 파악하느라 시간을 쓰거나, 진행 상황을 잃거나, ‘어디까지 했더라?’ 하고 되짚을 필요가 없습니다. AI 수정 기능을 더한 결정론적 변환: 기본 변환에는 5년간 검증된 Snowflake의 결정론적 코드 변환 엔진이 제공하는 안정성을 활용하고, AI가 문제를 설명하고 수정안을 제안하며 테스트를 생성해 부족한 부분을 보완합니다. 모든 수정 사항은 재사용 가능한 규칙이 될 수 있으며, 각 규칙은 프로젝트 내 유사한 모든 오브젝트에 적용될 수 있어 작업이 진행될수록 마이그레이션이 더 지능적으로 개선됩니다. 그 결과 팀은 같은 패턴을 200번씩 반복해서 수정하는 일을 피할 수 있습니다. 자동화된 테스트 및 검증: 소스 측 기준값, 소스와 대상 간 비교, 자동화된 수정 루프를 제공합니다. 데이터 검증과 코드 테스트를 별도의 작업으로 처리하기 때문에 무엇을 확인하고 있는지 항상 명확하게 파악할 수 있습니다. 다중 사용자 협업: 여러 팀원이 중복 작업 없이 동일한 프로젝트에서 동시에 작업할 수 있습니다. CoCo의 모든 기능 활용: 고급 사용자는 사용자 지정 규칙, MCP 도구, 사용자 지정 스킬, 배포 웨이브 조정 등 에이전틱 플랫폼 전체 기능에 접근할 수 있습니다. 단계별 안내는 작업 속도를 높여 주는 길잡이일 뿐, 사용자의 선택을 제한하지 않습니다. 광범위한 플랫폼 지원: SQL Server, Redshift, Oracle, Teradata, PostgreSQL을 기본 지원하며, Snowflake AIM은 15개 이상의 SQL 방언과 SSIS 및 Informatica의 ETL 변환을 지원합니다.

마이그레이션 엔진은 그대로, 사용 경험은 새롭게

내부적으로는 핵심 엔진이 그대로 유지됩니다. 이 엔진은 동일한 결정론적 코드 변환, 종속성을 인식하는 배포 웨이브, 그리고 결정론적 검증과 AI 기반 검증을 모두 아우르는 고급 에이전틱 테스트 및 수정 루프를 구동해 마이그레이션 프로젝트가 진행될수록 더 지능적으로 개선되도록 합니다. 달라진 것은 그 엔진에 접근하는 방식입니다.

AIM 애플리케이션은 오직 마이그레이션 프로젝트를 위해 설계된 독립형 데스크톱 애플리케이션입니다. 애플리케이션을 열고 소스 데이터베이스를 지정하면, IDE를 구성하거나 터미널을 조작할 필요 없이 안내형 워크플로우가 각 단계를 이끌어 줍니다.

이미 CoCo CLI와 CoCo Desktop에서 작업하고 있다면 두 환경 모두 AIM을 활용하기에 여전히 뛰어난 인터페이스입니다. 이 애플리케이션은 마이그레이션 워크플로우에 초점을 맞춰 설계된 세 번째 선택지입니다. AIM 애플리케이션을 사용하면 마이그레이션 엔지니어는 AIM 에이전트로부터 어떤 지원을 받을 수 있는지 항상 명확히 알 수 있습니다. AIM 에이전트는 각 단계의 설정을 안내하고, 프로젝트 상태를 한눈에 보여 주며, AI를 보완하기 위해 사람의 판단이 필요한 지점도 정확히 표시합니다. 마이그레이션을 주도하는 엔지니어는 순서대로 정리된 모든 단계를 확인하고, 필요할 때 자유롭게 일시 중지하거나 재개할 수 있습니다. 작업 상태도 계속 추적됩니다. 마이그레이션이 본업이 아닌데 프로젝트를 넘겨받은 DBA나 데이터 엔지니어에게는 빈 프롬프트가 아니라 체계적인 구조가 제공됩니다. 마이그레이션 엔지니어는 기반 에이전틱 루프를 통해 규칙을 사용자 지정하고, 수정 패턴을 작성하며, 웨이브 순서를 바꾸고, 테스트 사례를 구축하는 등 전체 제어권을 유지합니다. 동시에 프로젝트 이해관계자는 로그 파일을 뒤지지 않고도 진행 상황, 오브젝트 수, 검증 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.