Le migrazioni di database sono sempre state uno di quei progetti che tutti vogliono, ma che nessuno si offre volontario di gestire. Gli strumenti sono frammentati e la tolleranza al rischio è pari a zero. I team passano settimane a mettere insieme strumenti di migrazione dei dati: script di estrazione, strumenti di conversione, pipeline di distribuzione e processi di validazione, per poi passare altre settimane a chiedersi se hanno fatto le cose per bene.

Con Snowflake AIM ci siamo proposti di cambiare tutto questo. È partito come una skill all’interno di Snowflake CoCo CLI, per poi arrivare in CoCo Desktop. Dal 20 ottobre, AIM ha una propria interfaccia dedicata: l’app Snowflake AIM, ora disponibile in public preview.

Con l’app AIM, gli ingegneri di migrazione hanno a disposizione molti nuovi vantaggi:

Nessuna configurazione, nessuna conoscenza preliminare richiesta: Se hai a disposizione le CLI standard CoCo e Snowflake CLI, ti basta aprire l’app per iniziare. Nessuna CLI SCAI da installare, nessun IDE da configurare, nessun comando del terminale da memorizzare. Le dipendenze si installano automaticamente al primo avvio. Devi aggiornare l’app? Basta cliccare su Aggiorna direttamente dall’app. Flusso di lavoro end‑to‑end guidato: Non devi conoscere la sequenza corretta di una migrazione. L’app ti guida attraverso ogni fase, dalla connessione al database di origine fino alla distribuzione convalidata su Snowflake. UX incentrata sulla migrazione: Nessuna distrazione da funzionalità IDE o di sviluppo non correlate. L’intera interfaccia è organizzata attorno al ciclo di vita della migrazione. Tutto ciò che ti serve è visibile; nulla che non ti serve è di intralcio. Stato del progetto persistente: Chiudi l’app, torna giorni o settimane dopo. L’agente AI riprende esattamente da dove avevi interrotto. Nessun tempo perso per riorientarti, nessun progresso perduto, nessun “a che punto eravamo?” Conversione deterministica con correzione basata su AI: Ottieni l’affidabilità del nostro motore di conversione del codice deterministico, con cinque anni di comprovata efficacia, come base, più l’AI che colma le lacune: spiega i problemi, suggerisce correzioni e genera test. Ogni correzione può diventare una regola riutilizzabile, e ogni regola può propagarsi a tutti gli oggetti simili del progetto, così la migrazione diventa più intelligente man mano che lavori. È così che i team evitano di correggere lo stesso pattern 200 volte. Test e validazione automatizzati: Baseline lato origine, confronto bilaterale, cicli di correzione automatizzati. La validazione dei dati e il test del codice sono gestiti come aspetti separati, così sai sempre esattamente cosa stai osservando. Collaborazione multiutente: Più membri del team possono lavorare sullo stesso progetto contemporaneamente senza duplicare gli sforzi. Tutta la potenza di CoCo sotto il cofano: Per gli utenti avanzati, è accessibile l’intera piattaforma agentica: regole personalizzate, strumenti MCP, skill personalizzate, tuning delle ondate di distribuzione. Il percorso guidato è una corsia veloce, non una gabbia. Ampia copertura della piattaforma: SQL Server, Redshift, Oracle, Teradata e PostgreSQL out of the box, con Snowflake AIM che supporta oltre 15 dialetti e la conversione ETL per SSIS e Informatica.

Stesso motore di migrazione, nuova esperienza

Dietro le quinte, il motore centrale non è cambiato: alimenta la stessa conversione deterministica del codice, le ondate di distribuzione basate sulle dipendenze e gli avanzati cicli agentici di test e correzione (che comprendono sia la validazione deterministica che quella basata su AI), che rendono un progetto di migrazione sempre più intelligente con il suo avanzare. Quello che è cambiato è il modo in cui ci accedi.

L’app AIM è un’app desktop standalone creata esclusivamente per progetti di migrazione. Apri l’app, la punti verso il tuo database di origine, e un flusso di lavoro guidato ti accompagna in ogni fase, senza dover configurare un IDE né usare un terminale.

La CoCo CLI e CoCo Desktop restano ottime interfacce per AIM, se già le utilizzi. L’app è una terza opzione creata appositamente, in cui il flusso di lavoro di migrazione occupa il centro della scena. Con l’app AIM, gli ingegneri di migrazione sanno sempre cosa aspettarsi dall’agente AI di AIM, inclusa una configurazione guidata per ogni fase, una visibilità chiara sullo stato del progetto di migrazione e indicatori precisi su dove sia necessario il giudizio umano per assistere l’AI. Un ingegnere che guida una migrazione ha ogni fase disposta in ordine, con lo stato monitorato e la libertà di sospendere e riprendere il lavoro. Un DBA o un data engineer che ha ereditato il progetto, senza che la migrazione sia il suo lavoro quotidiano, ottiene una struttura invece di un prompt vuoto. Gli ingegneri di migrazione mantengono il pieno controllo attraverso il ciclo agentico sottostante: personalizzando le regole, scrivendo pattern di correzione, riordinando le ondate e creando test case. Nel frattempo, gli stakeholder del progetto ottengono visibilità immediata su avanzamento, conteggio degli oggetti e risultati della validazione, senza dover scavare tra i file di log.