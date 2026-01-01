Snowflake 마이그레이션 파트너는 Snowflake와 Snowflake AI 데이터 클라우드로의 복잡한 데이터 웨어하우스 마이그레이션을 성공적으로 수행한 검증된 전문성을 보유하고 있습니다. Snowflake LiftOff 마이그레이션 프로그램을 통해 파트너는 Quickstart 템플릿, Snowflake 마이그레이션 모범 사례 및 지속적인 Snowflake 교육과 같은 전문 리소스를 활용하여 가치 실현 시간을 단축하고 마이그레이션 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.

자격 요건을 충족하는 프로젝트의 경우 Snowflake는 마이그레이션 비용의 초기 부담을 줄일 수 있도록 마이그레이션 지원금을 제공할 수 있으며, 이를 통해 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 현대화를 더욱 빠르고 효율적으로 추진할 수 있도록 지원합니다.