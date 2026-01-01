EBOOK
Snowflake로 데이터 웨어하우스 마이그레이션을 가속하는 3단계
검증된 마이그레이션 방법론을 기반으로 데이터를 Snowflake로 이전하는 단계별 가이드를 제공합니다. 실제 구축 경험에서 얻은 인사이트와 도구, 실무 노하우를 함께 확인할 수 있습니다.
SNOWFLAKE로 마이그레이션
지원금을 제공하는 파트너 주도형 LiftOff 프로그램으로 프로덕션 환경에 즉시 활용할 수 있는 Snowflake 기반을 빠르게 구축하세요. Snowflake 모범 사례와 Snowflake AIM을 바탕으로 전체 마이그레이션을 위한 명확한 실행 계획을 제공합니다.
Snowflake 파트너가 구축하는 안전하고 확장 가능하며 거버넌스가 적용된 랜딩 존으로 마이그레이션을 빠르게 시작하세요. AI와 Analytics 혁신에 대비할 수 있는 미래 지향적인 기반을 마련해 손쉽게 확장할 수 있습니다.
맞춤형 종합 마이그레이션 계획과 핵심 지식 이전을 바탕으로 Snowflake를 자신 있게 배포하세요. 현대화를 빠르고 성공적으로 추진하는 데 필요한 지원을 제공합니다.
검증된 파트너와 Snowflake AIM 같은 최신 도구를 활용해 수작업을 줄이고 비용이 많이 드는 오류를 최소화하세요. 예측 가능하고 성공적인 마이그레이션을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.
Snowflake AI 데이터 클라우드의 모든 이점을 몇 달이 아닌 몇 주 만에 실현하세요. 전문가의 지원과 검증된 구축 방식을 바탕으로 LiftOff를 통해 기반 환경을 빠르게 구축할 수 있습니다.
기업의 표준과 모범 사례에 맞춰 Snowflake 내에 안전하고 확장 가능하며 거버넌스가 적용된 환경을 구축하세요.
Snowflake AIM과 같은 도구를 활용해 제안된 마이그레이션 방법론을 검증합니다. 대표 데이터와 워크로드 일부를 대상으로 파일럿을 수행해 현대화 전략을 검증합니다.
남은 워크로드를 이전하기 위한 상세한 단계별 전략을 통해 위험, 비용 및 비즈니스 중단을 줄이세요.
파트너 주도 워크숍에서 제공하는 명확한 Snowflake 전용 가이드를 통해 내부 팀이 새로운 환경을 독립적으로 운영하고 최적화할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake 마이그레이션 파트너는 Snowflake와 Snowflake AI 데이터 클라우드로의 복잡한 데이터 웨어하우스 마이그레이션을 성공적으로 수행한 검증된 전문성을 보유하고 있습니다. Snowflake LiftOff 마이그레이션 프로그램을 통해 파트너는 Quickstart 템플릿, Snowflake 마이그레이션 모범 사례 및 지속적인 Snowflake 교육과 같은 전문 리소스를 활용하여 가치 실현 시간을 단축하고 마이그레이션 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
자격 요건을 충족하는 프로젝트의 경우 Snowflake는 마이그레이션 비용의 초기 부담을 줄일 수 있도록 마이그레이션 지원금을 제공할 수 있으며, 이를 통해 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 현대화를 더욱 빠르고 효율적으로 추진할 수 있도록 지원합니다.
네. Microsoft Azure 또는 AWS 지원 대상인 Snowflake 승인 마이그레이션 파트너라면 어떤 파트너와도 함께 참여할 수 있으며, 여기에는 Snowflake on Azure 및 Snowflake on AWS 배포도 포함됩니다. 선호하는 파트너가 현재 지원 대상 목록에 없지만 포함되어야 한다고 생각하시면 Snowflake에 알려주세요.
Snowflake LiftOff는 Snowflake가 지원하는 마이그레이션 프로그램이며, 프로젝트 범위와 작업 유형에 따라 일부 활동에 대한 비용을 지원받을 수 있습니다. Snowflake 마이그레이션 비용은 사용 사례에 따라 달라질 수 있으므로 자세한 내용은 Snowflake 담당자와 지정된 파트너에게 문의하세요.
일반적인 Snowflake 마이그레이션 워크숍은 요구 사항, 프로젝트 범위 및 일정에 따라 2~3주 정도 소요됩니다. 이 기간 동안 초기 마이그레이션 준비를 마치고 엔드투엔드 마이그레이션 계획을 수립해 이후 마이그레이션을 더욱 효율적으로 진행할 수 있습니다.
LiftOff 프로젝트가 완료되면 Snowflake 랜딩 존 모범 사례에 맞춰 구성된 Snowflake 환경을 제공받게 됩니다. 또한 마이그레이션 프로토타입, 프로덕션 배포 및 장기적인 현대화를 포함한 Snowflake 마이그레이션 계획의 다음 단계에 대한 실행 가능한 권장 사항도 함께 제공합니다.
Snowflake LiftOff는 온프레미스에서 Snowflake로의 마이그레이션과 클라우드 간 마이그레이션을 비롯한 다양한 레거시 데이터 플랫폼 마이그레이션 시나리오를 지원합니다. 특히 엔터프라이즈 현대화의 일환으로 데이터 웨어하우스를 Snowflake로 마이그레이션하려는 고객에게 적합합니다.
네. Snowflake LiftOff 워크숍에서는 Snowflake AIM 사용이 필수입니다. Snowflake AIM은 SQL 자동 마이그레이션과 Snowflake 마이그레이션 자동화를 포함한 AI 기반 데이터 마이그레이션을 지원합니다. 이를 통해 일관된 엔드투엔드 마이그레이션을 수행하고 Snowflake 파트너 주도의 마이그레이션에서 더 빠르고 높은 품질의 결과를 얻을 수 있습니다.