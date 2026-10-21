Las migraciones de bases de datos siempre han sido uno de esos proyectos que todo el mundo necesita llevar a cabo, pero que nadie se ofrece voluntario a dirigir. Las herramientas están dispersas y no hay margen para asumir riesgos. Los equipos pasan semanas conectando distintas herramientas de migración de datos: scripts de extracción, herramientas de conversión, pipelines de implementación y tareas de validación. Después, dedican unas semanas más a preguntarse si lo han hecho bien.

Nos propusimos cambiar esta situación con Snowflake AIM. Comenzó como una skill en Snowflake CoCo CLI y después llegó a CoCo Desktop. Desde el 20 de octubre, AIM cuenta con una interfaz propia: la aplicación Snowflake AIM, ahora en vista previa pública.

Con la aplicación AIM, los ingenieros de migración disfrutan de numerosas ventajas nuevas:

Sin configuración ni conocimientos previos: Siempre que tengas disponibles las versiones estándar de CoCo CLI y Snowflake CLI, solo tienes que abrir la aplicación y empezar. No hay que instalar SCAI CLI, configurar un entorno de desarrollo integrado (IDE) ni memorizar comandos de terminal. Las dependencias se instalan automáticamente durante la primera ejecución. ¿Necesitas actualizar la aplicación? Solo tienes que hacer clic en la opción de actualización directamente desde la aplicación. Flujo de trabajo integral guiado: No necesitas saber cuál es la secuencia correcta de una migración. La aplicación te guía por todas las etapas, desde la conexión con la base de datos de origen hasta la implementación validada en Snowflake. Experiencia de usuario centrada en la migración: Sin distracciones causadas por funciones del IDE o de desarrollo que no estén relacionadas. Toda la interfaz se organiza en torno al ciclo de vida de la migración. Todo lo que necesitas está a la vista y nada innecesario se interpone en tu camino. Estado persistente del proyecto: Cierra la aplicación y vuelve días o semanas después. El agente retoma el trabajo exactamente donde lo dejaste. Sin tener que volver a situarte, sin perder el progreso y sin preguntarte “¿por dónde íbamos?”. Conversión determinista con corrección mediante inteligencia artificial (IA): Obtienes la fiabilidad de nuestro motor de conversión determinista de código, avalado durante cinco años, como punto de partida, además de una IA que cubre las carencias explicando los problemas, sugiriendo correcciones y generando pruebas. Cada corrección puede convertirse en una regla reutilizable y cada regla puede aplicarse a todos los objetos similares del proyecto, por lo que la migración se vuelve más inteligente a medida que trabajas. Así es como los equipos evitan corregir el mismo patrón 200 veces. Pruebas y validación automatizadas: Valores de referencia del origen, comparación entre origen y destino y ciclos de corrección automatizados. La validación de datos y las pruebas de código se gestionan por separado para que siempre sepas qué estás examinando. Colaboración entre varios usuarios: Varios miembros del equipo pueden trabajar simultáneamente en el mismo proyecto sin duplicar esfuerzos. Toda la potencia de CoCo como base: Los usuarios avanzados pueden acceder a toda la plataforma agéntica: reglas personalizadas, herramientas MCP, skills personalizadas y ajuste de las oleadas de implementación. La ruta guiada es una vía rápida, no una jaula. Amplia cobertura de plataformas: Compatibilidad de serie con SQL Server, Redshift, Oracle, Teradata y PostgreSQL, además de más de 15 dialectos y conversión de procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para SSIS e Informatica mediante Snowflake AIM.

El mismo motor de migración, una experiencia nueva

El motor principal no ha cambiado: es el responsable de la misma conversión determinista de código, las oleadas de implementación que tienen en cuenta las dependencias y los ciclos agénticos avanzados de prueba y corrección (que abarcan tanto la validación determinista como la basada en IA) que hacen que un proyecto de migración se vuelva más inteligente a medida que avanza. Lo que ha cambiado es la forma de acceder a él.

La aplicación AIM es una aplicación independiente para equipos de escritorio creada exclusivamente para proyectos de migración. Solo tienes que abrirla, conectarla a tu base de datos de origen y dejar que un flujo de trabajo guiado te conduzca por cada etapa, sin tener que configurar un IDE ni usar un terminal.

CoCo CLI y CoCo Desktop siguen siendo excelentes interfaces para AIM si ya trabajas con ellas. La aplicación es una tercera opción diseñada específicamente para situar el flujo de trabajo de migración en primer plano. Con la aplicación AIM, los ingenieros de migración siempre saben qué asistencia pueden esperar del agente AIM, incluido un proceso de configuración guiado para cada fase, una visibilidad clara del estado del proyecto de migración e indicadores precisos de los puntos en los que se necesita criterio humano para ayudar a la IA. El ingeniero que dirige una migración dispone de todas las etapas en el orden correspondiente, con seguimiento del estado y libertad para pausar y reanudar el trabajo. Un administrador de bases de datos o ingeniero de datos que haya heredado el proyecto sin dedicarse habitualmente a las migraciones obtiene una estructura en lugar de un prompt vacío. Los ingenieros de migración conservan el control total mediante el bucle agéntico subyacente: pueden personalizar reglas, crear patrones de corrección, reordenar oleadas y diseñar casos de prueba. Mientras tanto, las partes interesadas del proyecto obtienen visibilidad inmediata del progreso, el número de objetos y los resultados de validación sin tener que rebuscar en archivos de registro.