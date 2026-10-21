Las migraciones de bases de datos siempre han sido uno de esos proyectos que todo el mundo necesita llevar a cabo, pero que nadie se ofrece voluntario a dirigir. Las herramientas están dispersas y no hay margen para asumir riesgos. Los equipos pasan semanas conectando distintas herramientas de migración de datos: scripts de extracción, herramientas de conversión, pipelines de implementación y tareas de validación. Después, dedican unas semanas más a preguntarse si lo han hecho bien.
Nos propusimos cambiar esta situación con Snowflake AIM. Comenzó como una skill en Snowflake CoCo CLI y después llegó a CoCo Desktop. Desde el 20 de octubre, AIM cuenta con una interfaz propia: la aplicación Snowflake AIM, ahora en vista previa pública.
Con la aplicación AIM, los ingenieros de migración disfrutan de numerosas ventajas nuevas:
- Sin configuración ni conocimientos previos: Siempre que tengas disponibles las versiones estándar de CoCo CLI y Snowflake CLI, solo tienes que abrir la aplicación y empezar. No hay que instalar SCAI CLI, configurar un entorno de desarrollo integrado (IDE) ni memorizar comandos de terminal. Las dependencias se instalan automáticamente durante la primera ejecución. ¿Necesitas actualizar la aplicación? Solo tienes que hacer clic en la opción de actualización directamente desde la aplicación.
- Flujo de trabajo integral guiado: No necesitas saber cuál es la secuencia correcta de una migración. La aplicación te guía por todas las etapas, desde la conexión con la base de datos de origen hasta la implementación validada en Snowflake.
- Experiencia de usuario centrada en la migración: Sin distracciones causadas por funciones del IDE o de desarrollo que no estén relacionadas. Toda la interfaz se organiza en torno al ciclo de vida de la migración. Todo lo que necesitas está a la vista y nada innecesario se interpone en tu camino.
- Estado persistente del proyecto: Cierra la aplicación y vuelve días o semanas después. El agente retoma el trabajo exactamente donde lo dejaste. Sin tener que volver a situarte, sin perder el progreso y sin preguntarte “¿por dónde íbamos?”.
- Conversión determinista con corrección mediante inteligencia artificial (IA): Obtienes la fiabilidad de nuestro motor de conversión determinista de código, avalado durante cinco años, como punto de partida, además de una IA que cubre las carencias explicando los problemas, sugiriendo correcciones y generando pruebas. Cada corrección puede convertirse en una regla reutilizable y cada regla puede aplicarse a todos los objetos similares del proyecto, por lo que la migración se vuelve más inteligente a medida que trabajas. Así es como los equipos evitan corregir el mismo patrón 200 veces.
- Pruebas y validación automatizadas: Valores de referencia del origen, comparación entre origen y destino y ciclos de corrección automatizados. La validación de datos y las pruebas de código se gestionan por separado para que siempre sepas qué estás examinando.
- Colaboración entre varios usuarios: Varios miembros del equipo pueden trabajar simultáneamente en el mismo proyecto sin duplicar esfuerzos.
- Toda la potencia de CoCo como base: Los usuarios avanzados pueden acceder a toda la plataforma agéntica: reglas personalizadas, herramientas MCP, skills personalizadas y ajuste de las oleadas de implementación. La ruta guiada es una vía rápida, no una jaula.
- Amplia cobertura de plataformas: Compatibilidad de serie con SQL Server, Redshift, Oracle, Teradata y PostgreSQL, además de más de 15 dialectos y conversión de procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para SSIS e Informatica mediante Snowflake AIM.
El mismo motor de migración, una experiencia nueva
El motor principal no ha cambiado: es el responsable de la misma conversión determinista de código, las oleadas de implementación que tienen en cuenta las dependencias y los ciclos agénticos avanzados de prueba y corrección (que abarcan tanto la validación determinista como la basada en IA) que hacen que un proyecto de migración se vuelva más inteligente a medida que avanza. Lo que ha cambiado es la forma de acceder a él.
La aplicación AIM es una aplicación independiente para equipos de escritorio creada exclusivamente para proyectos de migración. Solo tienes que abrirla, conectarla a tu base de datos de origen y dejar que un flujo de trabajo guiado te conduzca por cada etapa, sin tener que configurar un IDE ni usar un terminal.
CoCo CLI y CoCo Desktop siguen siendo excelentes interfaces para AIM si ya trabajas con ellas. La aplicación es una tercera opción diseñada específicamente para situar el flujo de trabajo de migración en primer plano. Con la aplicación AIM, los ingenieros de migración siempre saben qué asistencia pueden esperar del agente AIM, incluido un proceso de configuración guiado para cada fase, una visibilidad clara del estado del proyecto de migración e indicadores precisos de los puntos en los que se necesita criterio humano para ayudar a la IA. El ingeniero que dirige una migración dispone de todas las etapas en el orden correspondiente, con seguimiento del estado y libertad para pausar y reanudar el trabajo. Un administrador de bases de datos o ingeniero de datos que haya heredado el proyecto sin dedicarse habitualmente a las migraciones obtiene una estructura en lugar de un prompt vacío. Los ingenieros de migración conservan el control total mediante el bucle agéntico subyacente: pueden personalizar reglas, crear patrones de corrección, reordenar oleadas y diseñar casos de prueba. Mientras tanto, las partes interesadas del proyecto obtienen visibilidad inmediata del progreso, el número de objetos y los resultados de validación sin tener que rebuscar en archivos de registro.
Qué hace realmente la aplicación AIM
La aplicación te guía por seis etapas de una migración a Snowflake:
- Conectar: Configura una conexión con tu base de datos de origen.
- Inicializar: Crea un proyecto de migración local con la estructura básica que necesita.
- Registrarse: Extrae del origen el lenguaje de definición de datos (DDL) y los procedimientos almacenados, o importa archivos .sql existentes.
- Convertir: Convierte el SQL de origen en SQL de Snowflake mediante el motor de conversión determinista de código.
- Evaluar: Genera un informe interactivo que abarque el linaje integral completo y el plan de migración, respaldado por varios informes especializados.
- Migrar: Despliega el código, mueve los datos y valida el resultado. Aquí es donde se concentra la mayor parte del trabajo.
- Bucle de prueba y corrección mediante IA: La corrección asistida por IA se ocupa de lo que el proceso determinista no puede resolver. AIM genera casos de prueba y datos sintéticos, ejecuta el código convertido para verificar su precisión y utiliza la IA para corregir cualquier problema.
La fase de migración por dentro
Las etapas del uno al cinco preparan el terreno. La sexta etapa abarca cuatro líneas de trabajo, cada una con su propia lógica y sus propios ciclos de validación y corrección. El agente las coordina todas, pero las mantiene separadas porque pueden fallar de distintas maneras.
El ciclo de validación y corrección merece un análisis más detallado. En realidad, las pruebas plantean tres problemas, no uno
Confirmar que las filas se han cargado correctamente no es lo mismo que confirmar que un procedimiento almacenado devuelve el mismo resultado que en el origen. Y ambas tareas son distintas de verificar que la lógica de ETL convertida produce el mismo resultado. La aplicación las trata por separado.
Las pruebas del código de la base de datos abarcan los procedimientos almacenados, las funciones y las vistas. El agente obtiene los valores de referencia del origen a partir de registros de consultas reales (si dispones de registros CSV de sentencias EXEC o CALL) o mediante la generación de casos de prueba y datos sintéticos con IA. Cuando los genera, subagentes especializados abarcan rutas de lógica empresarial, escenarios basados en datos y casos extremos, como valores NULL, valores límite y límites de tipos. A continuación, el código convertido se ejecuta en Snowflake y su resultado se compara con los valores de referencia. Un fallo abre un ciclo de corrección: diagnosticar la causa raíz, corregir el SQL convertido, volver a implementarlo y repetir las pruebas hasta que el resultado coincida o decidas continuar.
Las pruebas ETL confirman que los modelos de dbt o los procedimientos almacenados convertidos producen resultados equivalentes a los de los paquetes de SSIS o los flujos de trabajo de Informatica originales. El agente se asigna cada unidad de código ETL, la procesa mediante un motor de estabilización por fases, aplica correcciones e itera hasta que el resultado es correcto. Como las transformaciones ETL están encadenadas, realiza un seguimiento de las dependencias entre modelos para que las correcciones en las unidades anteriores se propaguen antes de volver a probar las posteriores.
Implementación del DDL de la base de datos
Las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones y las secuencias se implementan por oleadas siguiendo el orden de las dependencias. La fase de evaluación ya ha trazado las relaciones entre los objetos y los ha agrupado para que los requisitos previos se implementen antes que los elementos que dependen de ellos. Cada objeto se implementa por separado y los fallos aparecen de inmediato. Cuando una vista no puede compilarse porque una función de la que depende no ha superado las pruebas, el agente la deja en espera y vuelve a intentarlo una vez resuelta la dependencia. De este modo, las dependencias circulares se desenredan durante la evaluación en lugar de hacerlo manualmente un viernes por la noche.
Migración del pipeline de ETL
Los paquetes de SSIS y los flujos de trabajo de Informatica se convierten a un destino nativo de Snowflake, o bien en dbt projects en Snowflake o en procedimientos almacenados SQL, según tus preferencias operativas y las herramientas que ya utilices. Snowflake AIM analiza los flujos de control, los flujos de datos y la lógica de transformación y, a continuación, genera el equivalente para el destino que elijas. Cuando el proceso determinista no puede resolver por completo una transformación, la corrección asistida por IA explica qué no ha podido convertir, propone una solución y la aplica de forma interactiva. Las unidades de ETL convertidas pasan después por su propio ciclo de estabilización y pruebas.
Redireccionamiento de informes
Los activos de analíticas de fases posteriores, empezando por los informes de Power BI, pueden redirigirse a Snowflake. El agente gestiona las cadenas de conexión, las correspondencias de fuentes de datos y de comprobar que cada informe sigue mostrándose correctamente con los datos migrados. Migrar la base de datos y los pipelines no sirve de mucho si los informes que los usuarios de negocio abren cada mañana siguen consultando el sistema anterior.
Migración de datos históricos
La transferencia de datos se ejecuta sobre una arquitectura de orquestador y workers. El orquestador gestiona los metadatos de los flujos de trabajo y realiza un seguimiento del estado, mientras que los workers se conectan tanto al sistema de origen como a Snowflake para transferir los datos. Pueden ejecutarse localmente o en Snowpark Container Services y aplicar un escalado horizontal para grandes volúmenes.
Cada ejecución realiza automáticamente validaciones en tres niveles. La comparación de esquemas (L1) confirma que las estructuras de las tablas de Snowflake coinciden con las del sistema de origen. La comparación de métricas (L2) comprueba los recuentos de filas, las sumas y las agregaciones clave. La comparación a nivel de fila (L3) es opcional y está pensada para las tablas en las que resulta importante lograr una equivalencia exacta.
La selección de claves de partición, la gestión de intervalos y otras correspondencias de tipos de datos específicas de cada plataforma se configuran mediante el agente, que te guía por las opciones relevantes para tu sistema de origen y genera la configuración.
Diseñado para proyectos que duran semanas
Puedes iniciar el proyecto y seguir trabajando en él durante semanas, mientras varios usuarios comparten el estado de la migración y colaboran. El agente lee el estado del proyecto y retoma el trabajo justo donde lo dejaste, manteniendo intacto todo el registro de extracción, conversión e implementación. En una migración que abarca cientos de objetos y varias semanas, eso marca la diferencia entre un proyecto gestionado y un montón de notas adhesivas.
Varias personas pueden trabajar a la vez en el mismo proyecto. Gracias a su integración con el repositorio de Git, el agente realiza un seguimiento de las unidades de código que se ha asignado cada persona para evitar que se dupliquen esfuerzos o que alguna tarea quede desatendida.
Plataformas compatibles
|Capacidad
|Plataformas
|Conexión directa y migración integral
|SQL Server, Amazon Redshift, Oracle, Teradata, PostgreSQL
|Conversión determinista de código mediante Snowflake AIM
|Azure Synapse, Netezza, Vertica, Google BigQuery, Databricks SQL, Apache Spark™ SQL, IBM DB2, Hive, Greenplum, Sybase IQ
|Migración de ETL
|Paquetes de SSIS y flujos de trabajo de Informatica convertidos en proyectos de dbt o procedimientos almacenados de SQL
|Redireccionamiento de BI
|Power BI
La cobertura sigue ampliándose con nuevos conectores de origen, una compatibilidad más completa con ETL y una integración más amplia con BI. Consulta la documentación más reciente si tu plataforma aún no aparece en la lista.
Desde el primer día, optimizamos la autonomía y la velocidad. Las organizaciones ya no pueden permitirse migraciones de datos que consuman recursos de ingeniería especializados o se estanquen por complejidades imprevistas. Hemos creado una experiencia intuitiva y de autoservicio que da a los equipos la agilidad necesaria para usar sus datos de inmediato, sin riesgos ni fricciones.”
Venky Ganti
Senior Director for Migration Product Management, Snowflake
El futuro de la migración de datos
Antes, las migraciones eran un lastre para la modernización: un proceso agotador de varios meses que consumía el tiempo de profesionales de ingeniería con talento y generaba ansiedad en lugar de confianza. Contar con conocimientos especializados era el precio de entrada y la validación se reducía a una cuestión de fe.
La aplicación supone un paso importante para dejar atrás esa forma de trabajar. La estructura, la automatización y la inteligencia persistente sustituyen gran parte de la coordinación manual y, como resultado, permiten disponer antes de un fundamento de datos simplificado en Snowflake.
También establece una división del trabajo más clara. La aplicación se ha diseñado para gestionar de forma integral las migraciones más comunes, lo que permite a los partners de Snowflake concentrar sus conocimientos especializados donde más importan: la gestión del cambio que supone cambiar de plataforma y los entornos verdaderamente complejos, con una lógica personalizada avanzada, topologías de origen inusuales y exigentes restricciones normativas.
Tanto si tu workload incluye tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, pipelines de ETL o informes de BI de fases posteriores, AIM se encarga de la coordinación para que tu equipo aplique su criterio donde realmente hace falta.
Primeros pasos
Las migraciones siguen teniendo que hacerse bien. Ahora hay una aplicación creada específicamente para garantizar que así sea. Descarga la aplicación Snowflake AIM e indícale cuál es tu base de datos de origen. El agente instala sus dependencias, configura el proyecto y te guía en cada etapa. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, ponte en contacto con aim-support@snowflake.com.
¿Quieres ayuda para elaborar un plan? Explora un taller de migración Snowflake LiftOff, donde nuestros equipos y partners pueden colaborar contigo para sentar las bases y desarrollar un plan de migración que puedas poner en práctica.