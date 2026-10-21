Datenbankmigrationen gehörten schon immer zu den Projekten, die jeder braucht, aber niemand freiwillig durchführt. Die Tools sind fragmentiert und die Risikotoleranz ist gleich null. Teams verbringen Wochen damit, Datenmigrationstools zusammenzufügen: Extraktionsskripte, Konvertierungstools, Bereitstellungspipelines und Validierungsjobs – und verbringen dann weitere Wochen damit, sich zu fragen, ob sie es richtig gemacht haben.

Wir haben uns vorgenommen, das mit Snowflake AIM zu ändern. Es begann als Skill innerhalb der Snowflake CoCo-CLI und kam dann in CoCo Desktop an. Seit dem 20. Oktober hat AIM eine ganz eigene Oberfläche: die Snowflake AIM-Applikation, die sich jetzt in Public Preview befindet.

Mit der AIM-Applikation haben Migration Engineers viele neue Vorteile:

Kein Setup, keine Vorkenntnisse: Solange Ihnen die Standard-CoCo-CLI und die Snowflake CLI zur Verfügung stehen, öffnen Sie einfach die App und legen Sie los. Keine SCAI-CLI zu installieren, keine IDE zu konfigurieren, keine Terminalbefehle zu merken. Abhängigkeiten installieren sich beim ersten Ausführen von selbst. Sie müssen die App aktualisieren? Klicken Sie einfach direkt darin auf Aktualisieren. Geführter End-to-End-Workflow: Sie müssen nicht die richtige Reihenfolge einer Migration kennen. Die Applikation führt Sie durch jede Phase – von der Verbindung mit Ihrer Quelldatenbank bis zur validierten Bereitstellung auf Snowflake. Migrationsorientierte UX: Keine Ablenkungen durch nicht zusammenhängende IDE- oder Entwicklungsfunktionen. Die gesamte Benutzeroberfläche ist um den Migrationslebenszyklus herum organisiert. Alles, was Sie brauchen, ist sichtbar; nichts, was Sie nicht brauchen, ist im Weg. Persistenter Projektstatus: Schließen Sie die App, kommen Sie Tage oder Wochen später wieder. Der Agent macht genau da weiter, wo Sie aufgehört haben. Keine Neuorientierungssteuer, kein verlorener Fortschritt, kein „Wo waren wir?“ Deterministische Konvertierung mit KI-Behebung: Sie erhalten die Zuverlässigkeit unserer seit fünf Jahren bewährten deterministischen Codekonvertierungs-Engine für die Baseline sowie KI, die die Lücken füllt – Probleme erklärt, Korrekturen vorschlägt und Tests generiert. Jeder Fix kann zu einer wiederverwendbaren Regel werden, und jede Regel kann sich über jedes ähnliche Objekt im Projekt ausbreiten, sodass die Migration intelligenter wird, während Sie arbeiten. So vermeiden Teams, dasselbe Muster 200 Mal zu reparieren. Automatisierte Tests und Validierung: Quellseitige Baselines, zweiseitiger Vergleich, automatisierte Fix-Schleifen. Datenvalidierung und Codetests werden als separate Anliegen behandelt, sodass Sie immer wissen, was Sie sich ansehen. Zusammenarbeit mehrerer Benutzer: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig am selben Projekt arbeiten, ohne den Aufwand zu verdoppeln. Volle CoCo-Leistung darunter: Für fortgeschrittene Benutzer ist die gesamte Agentic-Plattform zugänglich – benutzerdefinierte Regeln, MCP-Tools, benutzerdefinierte Skills, Anpassung von Bereitstellungswellen. Der geführte Weg ist eine Überholspur, kein Käfig. Breite Plattformabdeckung: SQL Server, Redshift, Oracle, Teradata, PostgreSQL sofort einsatzbereit, wobei Snowflake AIM über 15 Dialekte und ETL-Konvertierung für SSIS und Informatica unterstützt.

Gleiche Migrations-Engine, neue Erfahrung

Unter der Haube ist die Kern-Engine unverändert: Sie treibt dieselbe deterministische Codekonvertierung, abhängigkeitsbewusste Bereitstellungswellen und fortschrittliche Agentic-Test-Fix-Schleifen an – die sowohl deterministische als auch KI-gesteuerte Validierung umfassen –, die ein Migrationsprojekt im Verlauf intelligenter machen. Was sich geändert hat, ist, wie Sie sie erreichen.

Die AIM-Applikation ist eine eigenständige Desktop-Applikation, die für Migrationsprojekte und nichts anderes entwickelt wurde. Sie öffnen sie, richten sie auf Ihre Quelldatenbank und ein geführter Workflow führt Sie durch jede Phase, ohne dass eine IDE konfiguriert oder ein Terminal gesteuert werden muss.

Die CoCo-CLI und CoCo Desktop bleiben hervorragende Oberflächen für AIM, wenn Sie bereits darin arbeiten. Die Applikation ist eine speziell entwickelte dritte Option, bei der der Migrationsworkflow im Mittelpunkt steht. Mit der AIM-Applikation wissen Migration Engineers immer, welche Unterstützung sie vom AIM-Agenten erwarten können, einschließlich einer geführten Einrichtung für jede Phase, klarer Sichtbarkeit des Status des Migrationsprojekts und präziser Indikatoren dafür, wo menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist, um die KI zu unterstützen. Engineers, die eine Migration vorantreiben, bekommen jede Phase der Reihe nach dargelegt, wobei der Status verfolgt wird und die Freiheit besteht, zu pausieren und fortzufahren. DBAs oder Data Engineers, die das Projekt geerbt haben, ohne dass Migration ihr Tagesgeschäft ist, erhalten Struktur anstelle einer leeren Eingabeaufforderung. Migration Engineers behalten die volle Kontrolle durch die zugrunde liegende Agentic-Schleife – Anpassen von Regeln, Schreiben von Fix-Mustern, Neuordnen von Wellen und Erstellen von Testfällen. In der Zwischenzeit erhalten Projektbeteiligte sofortigen Einblick in den Fortschritt, die Objektanzahl und die Validierungsergebnisse, ohne sich durch Protokolldateien wühlen zu müssen.