Datenbankmigrationen gehörten schon immer zu den Projekten, die jeder braucht, aber niemand freiwillig durchführt. Die Tools sind fragmentiert und die Risikotoleranz ist gleich null. Teams verbringen Wochen damit, Datenmigrationstools zusammenzufügen: Extraktionsskripte, Konvertierungstools, Bereitstellungspipelines und Validierungsjobs – und verbringen dann weitere Wochen damit, sich zu fragen, ob sie es richtig gemacht haben.
Wir haben uns vorgenommen, das mit Snowflake AIM zu ändern. Es begann als Skill innerhalb der Snowflake CoCo-CLI und kam dann in CoCo Desktop an. Seit dem 20. Oktober hat AIM eine ganz eigene Oberfläche: die Snowflake AIM-Applikation, die sich jetzt in Public Preview befindet.
Mit der AIM-Applikation haben Migration Engineers viele neue Vorteile:
- Kein Setup, keine Vorkenntnisse: Solange Ihnen die Standard-CoCo-CLI und die Snowflake CLI zur Verfügung stehen, öffnen Sie einfach die App und legen Sie los. Keine SCAI-CLI zu installieren, keine IDE zu konfigurieren, keine Terminalbefehle zu merken. Abhängigkeiten installieren sich beim ersten Ausführen von selbst. Sie müssen die App aktualisieren? Klicken Sie einfach direkt darin auf Aktualisieren.
- Geführter End-to-End-Workflow: Sie müssen nicht die richtige Reihenfolge einer Migration kennen. Die Applikation führt Sie durch jede Phase – von der Verbindung mit Ihrer Quelldatenbank bis zur validierten Bereitstellung auf Snowflake.
- Migrationsorientierte UX: Keine Ablenkungen durch nicht zusammenhängende IDE- oder Entwicklungsfunktionen. Die gesamte Benutzeroberfläche ist um den Migrationslebenszyklus herum organisiert. Alles, was Sie brauchen, ist sichtbar; nichts, was Sie nicht brauchen, ist im Weg.
- Persistenter Projektstatus: Schließen Sie die App, kommen Sie Tage oder Wochen später wieder. Der Agent macht genau da weiter, wo Sie aufgehört haben. Keine Neuorientierungssteuer, kein verlorener Fortschritt, kein „Wo waren wir?“
- Deterministische Konvertierung mit KI-Behebung: Sie erhalten die Zuverlässigkeit unserer seit fünf Jahren bewährten deterministischen Codekonvertierungs-Engine für die Baseline sowie KI, die die Lücken füllt – Probleme erklärt, Korrekturen vorschlägt und Tests generiert. Jeder Fix kann zu einer wiederverwendbaren Regel werden, und jede Regel kann sich über jedes ähnliche Objekt im Projekt ausbreiten, sodass die Migration intelligenter wird, während Sie arbeiten. So vermeiden Teams, dasselbe Muster 200 Mal zu reparieren.
- Automatisierte Tests und Validierung: Quellseitige Baselines, zweiseitiger Vergleich, automatisierte Fix-Schleifen. Datenvalidierung und Codetests werden als separate Anliegen behandelt, sodass Sie immer wissen, was Sie sich ansehen.
- Zusammenarbeit mehrerer Benutzer: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig am selben Projekt arbeiten, ohne den Aufwand zu verdoppeln.
- Volle CoCo-Leistung darunter: Für fortgeschrittene Benutzer ist die gesamte Agentic-Plattform zugänglich – benutzerdefinierte Regeln, MCP-Tools, benutzerdefinierte Skills, Anpassung von Bereitstellungswellen. Der geführte Weg ist eine Überholspur, kein Käfig.
- Breite Plattformabdeckung: SQL Server, Redshift, Oracle, Teradata, PostgreSQL sofort einsatzbereit, wobei Snowflake AIM über 15 Dialekte und ETL-Konvertierung für SSIS und Informatica unterstützt.
Gleiche Migrations-Engine, neue Erfahrung
Unter der Haube ist die Kern-Engine unverändert: Sie treibt dieselbe deterministische Codekonvertierung, abhängigkeitsbewusste Bereitstellungswellen und fortschrittliche Agentic-Test-Fix-Schleifen an – die sowohl deterministische als auch KI-gesteuerte Validierung umfassen –, die ein Migrationsprojekt im Verlauf intelligenter machen. Was sich geändert hat, ist, wie Sie sie erreichen.
Die AIM-Applikation ist eine eigenständige Desktop-Applikation, die für Migrationsprojekte und nichts anderes entwickelt wurde. Sie öffnen sie, richten sie auf Ihre Quelldatenbank und ein geführter Workflow führt Sie durch jede Phase, ohne dass eine IDE konfiguriert oder ein Terminal gesteuert werden muss.
Die CoCo-CLI und CoCo Desktop bleiben hervorragende Oberflächen für AIM, wenn Sie bereits darin arbeiten. Die Applikation ist eine speziell entwickelte dritte Option, bei der der Migrationsworkflow im Mittelpunkt steht. Mit der AIM-Applikation wissen Migration Engineers immer, welche Unterstützung sie vom AIM-Agenten erwarten können, einschließlich einer geführten Einrichtung für jede Phase, klarer Sichtbarkeit des Status des Migrationsprojekts und präziser Indikatoren dafür, wo menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist, um die KI zu unterstützen. Engineers, die eine Migration vorantreiben, bekommen jede Phase der Reihe nach dargelegt, wobei der Status verfolgt wird und die Freiheit besteht, zu pausieren und fortzufahren. DBAs oder Data Engineers, die das Projekt geerbt haben, ohne dass Migration ihr Tagesgeschäft ist, erhalten Struktur anstelle einer leeren Eingabeaufforderung. Migration Engineers behalten die volle Kontrolle durch die zugrunde liegende Agentic-Schleife – Anpassen von Regeln, Schreiben von Fix-Mustern, Neuordnen von Wellen und Erstellen von Testfällen. In der Zwischenzeit erhalten Projektbeteiligte sofortigen Einblick in den Fortschritt, die Objektanzahl und die Validierungsergebnisse, ohne sich durch Protokolldateien wühlen zu müssen.
Was die AIM-Applikation eigentlich macht
Die Applikation führt Sie durch sechs Phasen einer Migration zu Snowflake:
- Verbinden: Richten Sie eine Verbindung zu Ihrer Quelldatenbank ein.
- Initialisieren: Erstellen Sie ein lokales Migrationsprojekt mit dem benötigten Gerüst.
- Registrieren: Extrahieren Sie Data Definition Language (DDL) und gespeicherte Prozeduren aus der Quelle oder importieren Sie vorhandene .sql-Dateien.
- Konvertieren: Übersetzen Sie Quell-SQL in Snowflake-SQL über die deterministische Codekonvertierungs-Engine.
- Bewerten: Generieren Sie einen interaktiven Bericht, der die vollständige End-to-End-Lineage und den Migrationsplan abdeckt, unterstützt durch mehrere spezialisierte Berichte.
- Migrieren: Stellen Sie den Code bereit, verschieben Sie die Daten und validieren Sie das Ergebnis. Hier findet die meiste Arbeit statt.
- Test-Fix-KI-Schleife: KI-gestützte Behebung übernimmt das, was der deterministische Durchlauf nicht kann. AIM generiert Testfälle und synthetische Daten, führt den konvertierten Code aus, um seine Genauigkeit zu überprüfen, und die KI behebt alle Probleme.
Innerhalb der Migrationsphase
Die Phasen eins bis fünf bereiten den Tisch. Phase sechs umfasst vier Arbeitsabläufe, jeder mit seiner eigenen Logik, Validierung und Fix-Schleifen. Der Agent koordiniert sie alle und hält sie gleichzeitig getrennt, da sie auf unterschiedliche Weise fehlschlagen könnten.
Die Validierungs- und Fix-Schleife verdient eine eingehendere Diskussion. Tatsächlich ist das Testen drei Probleme, nicht eines
Die Bestätigung, dass Zeilen korrekt gelandet sind, ist eine andere Aufgabe als die Bestätigung, dass eine gespeicherte Prozedur das zurückgibt, was sie auf der Quelle zurückgegeben hat, und beides unterscheidet sich von der Bestätigung, dass konvertierte ETL-Logik dasselbe Ergebnis liefert. Die Applikation behandelt sie separat.
Datenbankcodetests decken gespeicherte Prozeduren, Funktionen und Ansichten ab. Der Agent erfasst quellseitige Baselines entweder aus echten Abfrageprotokollen, wenn Sie CSV-Protokolle von EXEC- oder CALL-Anweisungen haben, oder durch Generieren von Testfällen und synthetischen Daten mit KI. Wenn er sie generiert, decken spezialisierte Subagenten Geschäftslogikpfade, datengestützte Szenarien und Randfälle wie NULLs, Grenzwerte und Typgrenzen ab. Der konvertierte Code wird dann auf Snowflake ausgeführt und seine Ausgabe wird mit den Baselines verglichen. Ein Fehler öffnet eine Fix-Schleife: Diagnostizieren Sie die Grundursache, patchen Sie das konvertierte SQL, stellen Sie es erneut bereit und testen Sie es erneut, und wiederholen Sie dies, bis die Ausgabe übereinstimmt oder Sie sich entscheiden, fortzufahren.
ETL-Tests bestätigen, dass konvertierte dbt-Modelle oder gespeicherte Prozeduren äquivalente Ergebnisse zu den ursprünglichen SSIS-Paketen oder Informatica-Workflows liefern. Der Agent beansprucht jede ETL-Codeeinheit, führt sie durch eine phasenbasierte Stabilisierungs-Engine, wendet Fixes an und iteriert, bis die Ausgabe korrekt ist. Da ETL-Transformationen miteinander verkettet sind, verfolgt er Abhängigkeiten zwischen Modellen, sodass sich Upstream-Fixes ausbreiten, bevor Downstream-Einheiten erneut getestet werden.
Datenbank-DDL-Bereitstellung
Tabellen, Ansichten, gespeicherte Prozeduren, Funktionen und Sequenzen werden Welle für Welle in Abhängigkeitsreihenfolge bereitgestellt. Die Bewertungsphase hat bereits die Beziehungen zwischen Objekten abgebildet und sie gruppiert, sodass Voraussetzungen landen, bevor das, was von ihnen abhängt, landet. Jedes Objekt wird einzeln bereitgestellt und Fehler treten sofort auf. Wenn eine Ansicht nicht kompiliert werden kann, weil eine Funktion, von der sie abhängt, die Tests nicht bestanden hat, parkt der Agent sie und versucht es erneut, sobald die Abhängigkeit behoben ist, was bedeutet, dass zirkuläre Abhängigkeiten während der Bewertung entwirrt werden und nicht von Hand an einem Freitagabend.
ETL-Pipeline-Migration
SSIS-Pakete und Informatica-Workflows werden in ein Snowflake-natives Ziel konvertiert, entweder dbt-Projekte auf Snowflake oder SQL-gespeicherte Prozeduren, abhängig von Ihrer betrieblichen Präferenz und der vorhandenen Toolchain. Snowflake AIM parst Kontrollflüsse, Datenflüsse und Transformationslogik und erzeugt dann das Äquivalent in dem von Ihnen gewählten Ziel. Wenn der deterministische Durchlauf eine Transformation nicht vollständig auflösen kann, erklärt die KI-gestützte Behebung, was nicht konvertiert werden konnte, schlägt eine Lösung vor und wendet diese interaktiv an. Konvertierte ETL-Einheiten durchlaufen dann ihren eigenen Stabilisierungs- und Testzyklus.
Neuausrichtung von Berichten
Nachgelagerte Analytics-Assets, angefangen bei Power BI-Berichten, können auf Snowflake neu ausgerichtet werden. Der Agent kümmert sich um Verbindungszeichenfolgen, Datenquellen-Zuordnungen und die Validierung, dass jeder Bericht mit den migrierten Daten weiterhin korrekt gerendert wird. Die Migration der Datenbank und der Pipelines bringt Sie nur bedingt weiter, wenn die Berichte, die Ihre Geschäftsanwender:innen jeden Morgen öffnen, immer noch das alte System abfragen.
Migration historischer Daten
Die Datenmigration läuft auf einer Orchestrator- und Worker-Architektur. Der Orchestrator verwaltet Workflow-Metadaten und verfolgt den Status, während Worker sich sowohl mit der Quelle als auch mit Snowflake verbinden, um die Daten zu verschieben. Dabei laufen sie entweder lokal oder auf Snowpark Container Services und skalieren bei großen Volumina horizontal.
Jeder Durchlauf wird automatisch auf drei Ebenen validiert. Der Schemavergleich (L1) bestätigt, dass die Tabellenstrukturen in Snowflake mit der Quelle übereinstimmen. Der Metrikvergleich (L2) prüft Zeilenanzahlen, Summen und wichtige Aggregate. Der Vergleich auf Zeilenebene (L3) ist optional und für Tabellen gedacht, bei denen es auf exakte Äquivalenz ankommt.
Die Auswahl von Partitionsschlüsseln, die Intervallbehandlung und andere plattformspezifische Datentypzuordnungen werden über den Agenten konfiguriert, der Sie durch die für Ihre Quelle relevanten Optionen führt und die Konfiguration generiert.
Entwickelt für Projekte, die über Wochen laufen
Sie können das Projekt über Wochen hinweg starten und fortsetzen, und mehrere Nutzer:innen können den Migrationsstatus teilen und zusammenarbeiten. Der Agent liest Ihren Projektstatus und macht genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben, wobei die Extraktions-, Konvertierungs- und Bereitstellungsdatensätze vollständig erhalten bleiben. Bei einer Migration, die Hunderte von Objekten und mehrere Wochen umfasst, ist das der Unterschied zwischen einem verwalteten Projekt und einem Haufen Haftnotizen.
Mehrere Personen können gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten. Mithilfe seiner Git-Repository-Integration verfolgt der Agent, welche Code-Einheiten jede Person beansprucht hat, sodass keine doppelte Arbeit entsteht und nichts übersehen wird.
Unterstützte Plattformen
|Fähigkeit
|Plattformen
|Direkte Verbindung und End-to-End-Migration
|SQL Server, Amazon Redshift, Oracle, Teradata, PostgreSQL
|Deterministische Codekonvertierung über Snowflake AIM
|Azure Synapse, Netezza, Vertica, Google BigQuery, Databricks SQL, Apache Spark™ SQL, IBM DB2, Hive, Greenplum, Sybase IQ
|ETL-Migration
|SSIS-Pakete und Informatica-Workflows, konvertiert in dbt-Projekte oder gespeicherte SQL-Prozeduren
|BI-Neuausrichtung
|Power BI
Die Abdeckung wird kontinuierlich durch neue Quellkonnektoren, tiefere ETL-Unterstützung und breitere BI-Integration erweitert. Prüfen Sie daher die aktuelle Dokumentation, falls Ihre Plattform noch nicht aufgeführt ist.
„Vom ersten Tag an haben wir auf Autonomie und Geschwindigkeit optimiert. Unternehmen können sich keine Datenmigrationen mehr leisten, die spezialisierte Engineering-Ressourcen binden oder an unvorhergesehenen Komplexitäten scheitern. Wir haben eine intuitive Self-Service-Erfahrung entwickelt, die Teams die Geschwindigkeit gibt, ihre Daten tatsächlich sofort zu nutzen – ohne Risiko oder Reibungsverluste.“
Venky Ganti
Senior Director for Migration Product Management, Snowflake
Wie es mit der Datenmigration weitergeht
Früher waren Migrationen eine Belastung für die Modernisierung, eine mehrmonatige Plackerei, die gute Engineers verschliss und eher Angst als Zuversicht erzeugte. Fachwissen war die Eintrittskarte, und die Validierung war reine Glaubenssache.
Die Applikation ist ein wichtiger Schritt, um diese Arbeitsweise hinter sich zu lassen. Die Struktur, Automatisierung und beständige Intelligenz ersetzen einen Großteil der manuellen Koordination, wodurch eine vereinfachte Datengrundlage auf Snowflake schneller erreicht wird.
Sie sorgt auch für eine klarere Arbeitsteilung. Die Applikation ist darauf ausgelegt, die gängigsten Migrationen End-to-End abzuwickeln. Dadurch können sich Snowflake-Partner darauf konzentrieren, ihr Fachwissen dort einzusetzen, wo es am wichtigsten ist: beim Change-Management-Prozess eines Plattformwechsels, bei wirklich komplexen Umgebungen mit tiefgreifender benutzerdefinierter Logik, ungewöhnlichen Quelltopologien und strengen regulatorischen Auflagen.
Unabhängig davon, ob Ihr Workload aus Tabellen, Ansichten, gespeicherten Prozeduren, Funktionen, ETL-Pipelines oder nachgelagerten BI-Berichten besteht, übernimmt AIM die Koordination, sodass Ihr Team sein Urteilsvermögen dort einsetzen kann, wo es tatsächlich erforderlich ist.
Jetzt entdecken
Migrationen müssen nach wie vor richtig durchgeführt werden. Jetzt gibt es eine Applikation, die speziell dafür entwickelt wurde, genau das sicherzustellen. Laden Sie die Snowflake AIM-Applikation herunter und richten Sie sie auf Ihre Quelldatenbank. Der Agent installiert seine Abhängigkeiten, richtet das Projekt ein und führt Sie durch jede Phase. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an aim-support@snowflake.com.
Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung eines Plans? Entdecken Sie einen Snowflake LiftOff-Migrationsworkshop, in dem unsere Teams und Partner mit Ihnen zusammenarbeiten können, um die Grundlage zu schaffen und einen umsetzbaren Migrationsplan zu entwickeln.