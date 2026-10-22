データベースの移行は、誰もが必要性を認識しつつも、誰も進んで実行したがらないプロジェクトの1つです。ツールは断片化されており、リスクの許容度はゼロです。チームは、抽出スクリプト、変換ツール、展開パイプライン、検証ジョブなどのデータ移行ツールをつなぎ合わせるのに数週間を費やし、さらに数週間かけてそれが正しいかどうかを悩みます。

Snowflake AIMは、この状況を変えるために開発されました。当初はSnowflake CoCo CLI内のスキルとして始まり、その後CoCo Desktopに導入されました。10月20日より、AIMは独自のインターフェイスを持つSnowflake AIMアプリケーションとして、パブリックプレビューで提供されています。

AIMアプリケーションにより、移行エンジニアは多くの新たなメリットを得ることができます。

セットアップ不要、前提知識不要：標準のCoCo CLIとSnowflake CLIが利用可能であれば、アプリを開くだけで開始できます。SCAI CLIのインストール、IDEの構成、ターミナルコマンドの暗記は不要です。依存関係は初回実行時に自動的にインストールされます。アプリを更新する必要がある場合も簡単です。アプリから直接更新をクリックするだけです。 ガイド付きエンドツーエンドワークフロー：移行の正しいシーケンスを知る必要はありません。アプリケーションは、ソースデータベースへの接続からSnowflakeでの検証済み展開まで、すべてのステージをガイドします。 移行に特化したUX：関連のないIDEや開発機能に気を取られることはありません。インターフェイス全体が移行ライフサイクルを中心に構成されています。必要なものはすべて表示され、不要なものは一切ありません。 永続的なプロジェクト状態：アプリを閉じて、数日後や数週間後に戻ってきても問題ありません。エージェントは中断したところから正確に再開します。再確認の手間や進捗の喪失、「どこまで進んだか」という混乱はありません。 AIによる修復を伴う決定論的変換：ベースラインとして5年の実績を持つ決定論的コード変換エンジンの信頼性を得られるだけでなく、問題の説明、修正の提案、テストの生成など、ギャップを埋めるAIも活用できます。すべての修正は再利用可能なルールになり、すべてのルールはプロジェクト内の類似するすべてのオブジェクトに伝播できるため、作業を進めるにつれて移行がよりスマートになります。これにより、チームは同じパターンを200回修正する手間を省くことができます。 自動化されたテストと検証：ソース側のベースライン、双方向の比較、自動化された修正ループを提供します。データ検証とコードテストは別々の関心事として処理されるため、常に何を確認しているかを把握できます。 マルチユーザーコラボレーション：複数のチームメンバーが、作業を重複させることなく同じプロジェクトに同時に取り組むことができます。 基盤となるCoCoのフルパワー：上級ユーザーは、カスタムルール、MCPツール、カスタムスキル、展開ウェーブのチューニングなど、エージェントプラットフォーム全体にアクセスできます。ガイド付きパスは、制限ではなく、迅速な進行をサポートするものです。 幅広いプラットフォームのサポート：SQL Server、Redshift、Oracle、Teradata、PostgreSQLを標準でサポートし、Snowflake AIMは15以上の言語と、SSISおよびInformaticaのETL変換をサポートしています。

同じ移行エンジンによる新しいエクスペリエンス

内部のコアエンジンは変更されていません。決定論的コード変換、依存関係を認識する展開ウェーブ、高度なエージェントによるテストと修正のループ（決定論的検証とAIドリブン検証の両方にまたがる）を強化し、進行するにつれて移行プロジェクトをよりスマートにします。変更されたのは、そのアクセス方法です。

AIMアプリケーションは、移行プロジェクト専用に構築されたスタンドアロンのデスクトップアプリケーションです。アプリケーションを開き、ソースデータベースを指定するだけで、IDEの構成やターミナルの操作なしに、ガイド付きワークフローが各ステージを案内します。

すでにCoCo CLIやCoCo Desktopを使用している場合、これらは引き続きAIMの優れたインターフェイスとして機能します。このアプリケーションは、移行ワークフローを中心に据えた、専用の第3のオプションです。AIMアプリケーションを使用すると、移行エンジニアは、各フェーズのガイド付きセットアップ、移行プロジェクトのステータスの明確な可視性、AIを支援するために人間の判断が必要な場所の正確な指標など、AIMエージェントからどのような支援が期待できるかを常に把握できます。移行を推進するエンジニアは、すべてのステージが順番に配置され、状態が追跡され、自由に一時停止して再開できる環境を得られます。移行を本業とせずにプロジェクトを引き継いだデータベース管理者やデータエンジニアは、空白のプロンプトではなく、構造化された環境を得ることができます。移行エンジニアは、ルールのカスタマイズ、修正パターンの作成、ウェーブの並べ替え、テストケースの構築など、基盤となるエージェントループを通じて完全な制御を維持します。一方、プロジェクトの利害関係者は、ログファイルを掘り下げることなく、進捗状況、オブジェクト数、検証結果の可視性を即座に得ることができます。