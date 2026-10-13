AI 에이전트가 잘못된 답변을 내놓으면, 모니터링의 요청 ID에서 실제 오류 원인까지 찾아가는 데 오후 한나절이 걸릴 수도 있습니다. 원인을 찾고 나면 솔루션 자체는 대체로 간단한데도 말입니다.

에이전트 문제는 잘못된 지표 정의나 다른 지침에서 비롯되는 경우가 많고, 그 지침은 대개 시맨틱 뷰에 담겨 있습니다. 1~2년 전만 해도 Snowflake의 시맨틱 뷰는 단일 Snowflake Cortex Analyst 배포 환경에 컨텍스트를 제공하는 용도로 처음 도입되었습니다. 당시에는한두 명이 데이터를 충분히 이해하고 시맨틱 뷰를 유지 관리할 수 있을 것이라고 가정했습니다. 하지만 데이터 에이전트가 확산되면서 이제 시맨틱 뷰는 지표를 다루는 모든 에이전트와 모든 BI 도구가 참조하는 대상이 되었고, 한 줄만 수정해도 이들 모두에 영향을 줄 수 있게 되었습니다. 초기 사용자를 위해 만든 편집기는 Snowsight 인터페이스의 AI & ML 섹션에 있는 단일 페이지에 불과했고, 데이터 담당자들이 수행하던 다른 작업 환경과도 다소 동떨어져 있었습니다.

하지만 이제 시맨틱 뷰를 위한 IDE인 Semantic Studio가 GA로 제공됩니다. Semantic Studio는 시맨틱 뷰 작성을 Workspaces로 가져와 팀이 이미 사용 중인 SQL, Notebook/노트북, dbt 프로젝트 옆에 배치하고, 깊이 있는 Snowflake CoCo 통합과 Git 버전 관리, UX 개선을 더합니다.

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