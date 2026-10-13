Wenn ein KI-Agent jemandem eine falsche Antwort gibt, kann es den ganzen Nachmittag dauern, von der Request-ID im Monitoring zur eigentlichen Ursache des Fehlers zu gelangen, auch wenn die Lösung selbst meist einfach ist, sobald man sie gefunden hat.

Oft hängen Probleme mit Agenten mit schlechten Metrikdefinitionen oder einer anderen Anweisung zusammen, meist innerhalb eines Semantic View. Vor ein oder zwei Jahren begannen Semantic Views bei Snowflake als Kontext für eine einzelne Bereitstellung von Snowflake Cortex Analyst, und man ging davon aus, dass ein oder zwei Personen die Daten gut genug kennen würden, um sie zu pflegen. Aber da Datenagenten immer beliebter werden, werden Semantic Views jetzt von jedem Agenten und jedem BI-Tool gelesen, das eine Metrik berührt, sodass eine einzeilige Änderung alle auf einmal betreffen kann. Der Editor, den wir für diese erste Zielgruppe entwickelt haben, war eine einzelne Seite im KI/ML-Bereich der Snowsight-Benutzeroberfläche, etwas losgelöst von all den anderen Arbeiten, die Datenexperten durchführten.

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Semantic Studio, die IDE für Semantic Views, jetzt allgemein verfügbar ist. Es bringt die Erstellung von Semantic Views in Workspaces, neben die SQL-Skripte, Notebooks- und dbt-Projekte, die Ihr Team dort bereits hat, und fügt tiefe Snowflake CoCo-Integrationen, Git-Versionierung und UX-Verbesserungen hinzu.

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