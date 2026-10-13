AIエージェントが誤った回答を返した場合、監視ツールのリクエストIDから実際の原因を特定するまでに午後全体を費やすことがあります。原因さえわかれば、解決策自体は通常シンプルです。

多くの場合、エージェントの問題は、不適切なメトリクス定義やその他の指示に関連しており、通常はセマンティックビュー内に存在します。1〜2年前、Snowflakeのセマンティックビューは、単一のSnowflake Cortex Analyst展開のコンテキストとして始まり、1人か2人の担当者がデータを十分に理解してメンテナンスすることが想定されていました。しかし、データエージェントが普及するにつれて、セマンティックビューはメトリクスにアクセスするすべてのエージェントやBIツールに読み込まれるようになり、1行の変更がすべてに同時に影響を与える可能性があります。最初のオーディエンス向けに構築したエディターは、SnowsightインターフェイスのAI & MLセクションにある単一のページであり、データ担当者が行っている他のすべての作業からやや切り離されていました。

セマンティックビューのIDEであるSemantic Studioが一般提供されたことをお知らせします。これにより、セマンティックビューの作成がWorkspacesに導入され、チームがすでに利用しているSQL、Notebook、dbtプロジェクトと並んで配置されます。さらに、Snowflake CoCoとの緊密な統合、Gitのバージョン管理、UXの改善が追加されています。

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