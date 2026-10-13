Quando un agente AI fornisce a qualcuno una risposta errata, passare dall’ID della richiesta nel monitoraggio al motivo reale dell’errore può richiedere un intero pomeriggio, anche se la soluzione in sé è di solito semplice una volta trovata.

Spesso i problemi degli agenti AI sono legati a definizioni di metriche errate o ad altre istruzioni, di solito all’interno di una semantic view. Uno o due anni fa, le semantic view in Snowflake sono nate come contesto per una singola implementazione di Snowflake Cortex Analyst, e si presumeva che una o due persone conoscessero i dati abbastanza bene da poterli mantenere. Ma dato che gli agenti per i dati sono decollati, le semantic view ora vengono lette da ogni agente AI e da ogni strumento di business intelligence che tocca una metrica, quindi una modifica di una sola riga può avere un impatto su tutti contemporaneamente. L’editor che abbiamo creato per quel primo pubblico era un’unica pagina nella sezione AI & ML dell’interfaccia Snowsight, in qualche modo scollegata da tutto il resto del lavoro che le persone che si occupano di dati stavano svolgendo.

Siamo entusiasti di annunciare che Semantic Studio, l’IDE per le semantic view, è in GA. Porta la creazione delle semantic view in Workspaces, insieme a SQL, notebook e progetti dbt che il team ha già lì, e aggiunge integrazioni avanzate con Snowflake CoCo, controllo delle versioni git e miglioramenti dell’esperienza utente.

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