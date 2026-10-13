Cuando un agente de inteligencia artificial (IA) da una respuesta incorrecta, pasar del ID de solicitud que aparece en el control de supervisión al motivo real del error puede llevar toda la tarde, aunque la solución en sí suele ser sencilla una vez que la encuentras.

A menudo, los problemas de los agentes están relacionados con definiciones incorrectas de las métricas o con alguna otra instrucción, normalmente dentro de una vista semántica. Hace uno o dos años, las vistas semánticas de Snowflake surgieron como contexto para una única implementación de Snowflake Cortex Analyst, y se daba por hecho que una o dos personas conocerían los datos lo bastante bien como para mantenerlas. Sin embargo, con el auge de los agentes de datos, ahora todos los agentes y todas las herramientas de inteligencia empresarial (BI) que utilizan una métrica leen las vistas semánticas, por lo que un cambio de una sola línea puede afectar a todos a la vez. El editor que creamos para esa primera audiencia era una única página de la sección IA y ML de la interfaz de Snowsight, parcialmente desconectada del resto del trabajo que realizaban los profesionales de los datos.

Nos complace anunciar que Semantic Studio, el entorno de desarrollo integrado (IDE) para vistas semánticas, ya se encuentra con disponibilidad general. Permite crear vistas semánticas en Workspaces, junto al código SQL, notebooks y proyectos de dbt que tu equipo ya tiene allí, y añade integraciones avanzadas con Snowflake CoCo, control de versiones con git y mejoras en la experiencia de usuario.

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