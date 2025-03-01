Snowflake가 기회를 확대하고 파트너의 성장을 촉진하는 방법
Snowflake 파트너 네트워크(SPN)는 그 어느 때보다 막강합니다. 2022년 600개였던 파트너가 이제는 전 세계적으로 10,000개가 넘습니다. 이 폭발적인 성장은 단순한 마일스톤이 아니라 협업의 강력한 힘을 보여주는 증거입니다. Snowflake의 성공은 파트너와 긴밀하게 연결되어 있습니다. 따라서 Snowflake는 점차 사세를 확장해 나가면서, 함께 입지를 다지고 혁신해 나가는 파트너들의 기회를 확대하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
앞으로 Snowflake는 전례없는 기회 활용, 혁신적인 솔루션 구축 및 제공, 연결된 생태계에서 성공 실현 등 3가지 핵심 영역에 초점을 맞춰 파트너를 지원할 것입니다. 또한, Snowflake는 파트너십이 원활하게 이뤄지도록 새로운 파트너 리소스와 체계적이고 투명한 파트너 프로그램에도 투자하고 있습니다. 올해 세일즈 킥오프(SKO)에서는 파트너십의 핵심 요소인 원활한 협업과 공동의 성공에 중점을 두었습니다.
전례 없는 기회의 활용
Snowflake의 지속적인 성장은 파트너에게 흥미로운 기회를 선사했으며, 현재 당사는 파트너의 가치를 극대화하기 위한 기반 마련에 집중하고 있습니다. 데이터 중심 솔루션에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이 과정에서 파트너가 도달 범위를 확장하고 수익을 늘릴 수 있는 상당한 기회가 제공되고 있습니다. 고객들의 Snowflake 활용 범위가 확장함에 따라 파트너들은 더 높은 마진 기회를 창출할 수 있게 되었습니다.
파트너가 이러한 고객에게 도달할 수 있도록 지원하고 있는 대표적인 예는 Snowflake Marketplace로 Snowflake는 이를 통해 파트너의 영업 주기 간소화와 가치 실현 가속화를 돕고 있습니다. 파트너는 이러한 모멘텀을 활용하여 새로운 산업으로 확장해 나가고 기존 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 유리한 위치에 서 있습니다.
Snowflake는 파트너들이 이러한 기회를 포착할 수 있도록 지원하기 위해 시장 입지를 지속적으로 확대하고 새로운 플랫폼 기능을 도입하며 협업을 용이하게 하는 도구에 투자하는 등 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 새로운 공동 판매 프로그램, 인센티브 확대, 새로운 자금 조달 메커니즘, 규모에 관계 없이 파트너의 성공적인 여정을 돕기 위한 새로운 지원 프로그램 등을 도입하고 있습니다.
혁신적인 솔루션 구축 및 제공
이러한 모멘텀을 바탕으로 Snowflake는 파트너의 가치 창출과 고객의 AI 야망 실현을 지원하는 확장 가능한 애플리케이션 개발 도구를 제공하는 데 중점을 두고 있습ㅈ니다. 지난 1년 동안 Snowflake는 Snowflake Intelligence와 같은 중대 혁신에서부터 AI 생성 오브젝트 설명과 같은 작고 영향력 있는 개선 사항에 이르기까지 250가지 이상의 새로운 기능을 출시했습니다.
SKO에서는 파트너가 최첨단 솔루션을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원하기 위해 AI 및 ML에 얼마나 적극적으로 투자하고 있는지 강조했습니다. 예를 들어, Snowflake Cortex AI는 AI/ML 모델의 개발 및 배포를 간소화하기 위해 설계된 관리형 AI 도구 제품군을 제공합니다. 파트너는 Cortex Analyst(2025년 3월 10일부터 PuPr로 제공), Cortex Search 및 Cortex Fine-Tuning과 같은 기능을 통해 고객 감성 분석 및 예측형 권장 시스템과 같은 맞춤형 AI 솔루션을 인프라 관리의 복잡성 없이 제공할 수 있습니다. 이처럼 강력한 도구 키트와의 파트너십에는 OpenAI, Anthropic 및 DeepSeek-R1(Cortex AI에서 2025년 1월 29일 기준 PrPr로 제공)이 포함됩니다. 마찬가지로, Snowpark는 파트너가 데이터 변환 및 애플리케이션 개발을 간소화하여 Snowflake 데이터 및 AI 플랫폼 내에서 원활한 환경을 제공하도록 돕고 있습니다.
Snowflake는 혁신을 계속하면서 파트너에게 실제 비즈니스 과제를 해결하고 가치 실현 시간을 단축하는 데 필요한 리소스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 올해 Snowflake는 AI/ML 기능을 발전시키고, Snowpark 개선 사항에 투자하며, 파트너와 고객 간 협업을 간소화하기 위한 지원 시스템을 강화할 계획입니다.
연결된 생태계에서 성공 실현
Snowflake는 Snowflake 플랫폼의 강점이 기술 그 자체에 국한되지 않고, 파트너, 고객 및 협력자로 구성된 생태계를 통해 뻗어나간다고 믿고 있습니다. Snowflake의 연결된 생태계는 2025년 1월 31일 기준 3,000개 이상의 Marketplace 목록을 보유하고 있으며 지난 분기(2024년 11월부터 2025년 1월까지) 제품 수익이 전년 대비 28% 증가하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. Snowflake Marketplace는 파트너에게, 솔루션을 선보이고, 비즈니스를 창출하고, 고객을 참여시키는 강력한 채널을 지속적으로 제공합니다.
이 생태계는 단순히 마켓플레이스 그 이상입니다. 즉, 산업 과제를 해결하고 강력한 협업을 촉진하기 위해 설계된 전략적 파트너 네트워크입니다. 최근 Snowflake의 SKO에서는 통합 데이터 및 AI 플랫폼 업계 전반에서 파트너를 지원하는 방법이 중요하게 다뤄졌습니다. 예를 들어, Snowflake는 금융 기관이 프론트, 미들, 백 오피스 전반에 걸쳐 운영을 원활하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 또한, 글로벌 은행, 주요 자산 운용사, 국부펀드, 선도적 보험사와 주요 데이터 및 솔루션 파트너를 한데 모아 데이터 기반 의사 결정이 성공적으로 이뤄질 수 있는 상호 연결된 환경을 조성합니다. 이 모델은 리테일, 헬스케어, 제조 등의 다른 산업에도 적용되므로 파트너는 기존 산업 워크플로우에 원활하게 통합되는 솔루션을 구축할 수 있습니다. Snowflake는 산업 중심 솔루션 및 글로벌 사업 확장에 대한 지속적인 투자를 통해 공동 혁신과 더 빠른 규모 확장을 촉진하기 위한 기반 역할을 강화하고 있습니다.
고객은 서비스 파트너가 Snowflake의 데이터 클라우드 제품 파트너(앱, 기술 및 데이터)와 협업하고 연계할 때 가치를 실현할 수 있습니다. 이것이 바로 Snowflake 연결 생태계의 강점입니다. Snowflake는 파트너들이 새로운 기회를 열어 생태계를 더욱 강화할 수 있도록 전략적 제휴를 구축하는 데 도움을 주고 있습니다.
성공적인 2025년을 위한 파트너십
앞서 언급된 목표들은 효과적인 협업이 가능해야만 달성할 수 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에, Snowflake는 협업과 생태계 지원이 원활하게 이뤄질 수 있도록 파트너 역량 강화, 스킬 개발 및 프로그램 투명성 증진에 전략적으로 투자하고 있습니다. 그 노력의 일환으로, 최근 새로운 파트너 학습 플랫폼인 SPN Learn을 발표했습니다. 이 플랫폼은 파트너들이 성공을 위한 도구를 갖출 수 있도록 설계된 것으로서, 초급 필수 과정부터 전문 서비스 과정까지 포함하고 있습니다. 또한, 75개 이상의 무료 교육, 실습 랩, 동영상 및 평가 모듈을 포함하는 포괄적인 교육 허브인 Snowflake University를 통해 파트너들의 전문 지식을 확장할 수 있는 더 많은 기회들을 제공합니다.
Snowflake 파트너 네트워크(SPN)를 방문해, Snowflake의 파트너가 되는 방법을 알아보세요. 파트너 네트워크 참여를 강화하거나 새로운 기회를 모색하고자 하는 기존 파트너들도 SPN을 사용할 수 있습니다. 특히, 참여를 강화하고자 하는 기존 파트너들에게는 2025년 6월 열리는 Snowflake Summit가 새로운 기회를 탐색하고, 산업 리더들과 협력하고, 확장하는 생태계 내에서 성장을 가속화하는 데 있어 중요한 자리가 될 것입니다.
올 한해 우리 모두 더 크게 구축하고, 더 빠르게 혁신하고, 더 큰 영향력을 창출해 나갈 수 있도록 다 같이 노력합시다.