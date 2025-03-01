Snowflake가 기회를 확대하고 파트너의 성장을 촉진하는 방법

Snowflake의 지속적인 성장은 파트너에게 흥미로운 기회를 선사했으며, 현재 당사는 파트너의 가치를 극대화하기 위한 기반 마련에 집중하고 있습니다. 데이터 중심 솔루션에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이 과정에서 파트너가 도달 범위를 확장하고 수익을 늘릴 수 있는 상당한 기회가 제공되고 있습니다. 고객들의 Snowflake 활용 범위가 확장함에 따라 파트너들은 더 높은 마진 기회를 창출할 수 있게 되었습니다.

파트너가 이러한 고객에게 도달할 수 있도록 지원하고 있는 대표적인 예는 Snowflake Marketplace로 Snowflake는 이를 통해 파트너의 영업 주기 간소화와 가치 실현 가속화를 돕고 있습니다. 파트너는 이러한 모멘텀을 활용하여 새로운 산업으로 확장해 나가고 기존 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 유리한 위치에 서 있습니다.

Snowflake는 파트너들이 이러한 기회를 포착할 수 있도록 지원하기 위해 시장 입지를 지속적으로 확대하고 새로운 플랫폼 기능을 도입하며 협업을 용이하게 하는 도구에 투자하는 등 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 새로운 공동 판매 프로그램, 인센티브 확대, 새로운 자금 조달 메커니즘, 규모에 관계 없이 파트너의 성공적인 여정을 돕기 위한 새로운 지원 프로그램 등을 도입하고 있습니다.