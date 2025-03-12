Snowflakeパートナーネットワークは、かつてないほど強固なものとなっています。2022年には600社のパートナーからスタートし、現在では全世界で1万社以上のパートナーに成長しています。この爆発的な成長は単なるマイルストーンではなく、コラボレーションの力の証です。Snowflakeの成功とパートナーの成功は密接に絡み合っています。Snowflakeは規模を拡大し続ける中で、私たちと一緒に開発やイノベーションに取り組む人々の機会の拡大に尽力し続けます。

今後も、これまでにない機会の活用、革新的なソリューションの構築と提供、コネクテッドエコシステムでの成功という3つの価値領域に焦点を当ててパートナーを支援します。さらに、これまでになく簡単にSnowflakeと提携できるよう、新しいパートナーリソースとより体系的で透明性のあるパートナープログラムに投資しています。今年のセールスキックオフ（SKO）では、簡単なコラボレーションと共同の成功に焦点を当てました。これは、パートナーと協力して取り組むことの中心です。