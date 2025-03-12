Snowflakeによる機会の拡大とパートナーの成長の促進
Snowflakeパートナーネットワークは、かつてないほど強固なものとなっています。2022年には600社のパートナーからスタートし、現在では全世界で1万社以上のパートナーに成長しています。この爆発的な成長は単なるマイルストーンではなく、コラボレーションの力の証です。Snowflakeの成功とパートナーの成功は密接に絡み合っています。Snowflakeは規模を拡大し続ける中で、私たちと一緒に開発やイノベーションに取り組む人々の機会の拡大に尽力し続けます。
今後も、これまでにない機会の活用、革新的なソリューションの構築と提供、コネクテッドエコシステムでの成功という3つの価値領域に焦点を当ててパートナーを支援します。さらに、これまでになく簡単にSnowflakeと提携できるよう、新しいパートナーリソースとより体系的で透明性のあるパートナープログラムに投資しています。今年のセールスキックオフ（SKO）では、簡単なコラボレーションと共同の成功に焦点を当てました。これは、パートナーと協力して取り組むことの中心です。
これまでにない機会を活用
Snowflakeの持続的な成長は、パートナーにとって魅力的な機会を生み出しました。私たちは、パートナーが価値を最大化するための基盤を作ることに注力しています。データドリブンなソリューションに対する需要は加速の一途を辿っており、パートナーはリーチを拡大し収益を増やす大きな機会を得られます。顧客がSnowflakeのフットプリントを拡大すると、パートナーはより高い利益率のチャンスをアンロックします。
我々がどのようにパートナーが彼らのお客様にリーチできるよう支援しているか、その一例がSnowflakeマーケットプレイスであり、それを通じてお客様は、販売サイクルを合理化し、より迅速に価値を実現しています。パートナーはこの機運を利用し、新しい業界に進出し、既存市場でのプレゼンスを強化できる位置をキープしています。
Snowflakeは、市場プレゼンスの拡大、新しいプラットフォーム機能の導入、コラボレーションを容易にするツールへの投資を継続することにより、パートナーがこれらの機会を獲得できるよう取り組んでいます。カスタマージャーニー全体を通じて成功を収めるために、規模にかかわらずパートナーをより適切にサポートするために考案された、新しい共同販売プログラム、拡大されたインセンティブ、新しい資金調達メカニズム、新しいプログラムを導入しています。
革新的なソリューションの構築と提供
この機運を牽引するために、私たちは、価値を高め、お客様のAIの野望を実現するスケーラブルなアプリケーションを開発するためのツールをパートナーに提供することに注力し続けます。この1年間で、Snowflakeインテリジェンスなどの大きな機能強化から、AI生成オブジェクト・ディスクリプションなどのより小規模でインパクトの強い機能強化まで、すでに250以上の新機能をリリースしています。
SKOでは、パートナーが最先端のソリューションを迅速に市場に投入できるよう、AIとMLへの投資を強化する方法についてディスカッションしました。たとえば、Snowflake Cortex AIは、AI/MLモデルの開発と展開を簡素化するために設計されたマネージドAIツールスイートを提供します。パートナーは、Cortex Analyst（2025年3月10日現在のパブリックプレビュー中）、Cortex Search、Cortex Fine-Tuningなどの機能により、インフラストラクチャーを管理する複雑さに煩わされることなく、顧客センチメント分析や予測推奨システムなどのカスタマイズされたAIソリューションを提供できます。この強力なツールキットとのパートナーシップには、OpenAI、Anthropic、DeepSeek-R1（2025年1月29日現在、Cortex AIのプライベートプレビュー中）が含まれます。同様に、Snowparkはパートナーがデータ変換とアプリケーション開発を簡素化できるよう支援し続け、SnowflakeデータおよびAIプラットフォーム内でシームレスなエクスペリエンスを提供します。
Snowflakeはイノベーションを続けており、真のビジネス課題に対処し価値を生み出すまでの時間を短縮するために必要なリソースをパートナーに提供することに注力し続けています。今年、SnowflakeはAI/ML機能の向上、Snowparkの強化への投資、パートナーとお客様のコラボレーションを効率化するサポートシステムの強化に取り組みます。
コネクテッドエコシステムでの成功
Snowflakeでは、Snowflakeのプラットフォームのパワーは、技術そのものに留まらず、共に成功を収めるために協力するパートナー、顧客、協力者の活発なエコシステムにあると信じています。当社のコネクテッドエコシステムは急速に拡大しており、 マーケットプレイスの登録数は3,000 件を超えています（2025年1月31日現在）。また、当四半期（2024年11月～2025年1月） の製品収益は前年比で28%増加 しました。Snowflakeマーケットプレイスは、ソリューションの紹介、ビジネス創出、顧客エンゲージメントのための強力なチャネルをパートナーに提供し続けます。
このエコシステムは単なるマーケットプレイスではなく、業界固有の課題に対処し、強力なコラボレーションを促進するように設計された戦略的パートナーネットワークです。SKOでは、Snowflakeの統合データおよびAIプラットフォームがさまざまな業界のパートナーにどのように役立つかにも注目しました。たとえば、Snowflakeを利用することで、金融機関はフロント、ミドル、バックオフィスの業務をシームレスに統合できます。Snowflakeは、グローバル銀行、トップクラスの資産管理会社、ソブリン・ウェルス・ファンド、大手保険会社とデータパートナーやソリューションパートナーを結び付けることにより、データドリブンな意思決定を促進する相互連携環境を育んでいます。このモデルは小売、ヘルスケア、製造などの他の業界にも拡張され、パートナーは既存の業界ワークフローにシームレスに統合できるソリューションを構築できます。業界特化型ソリューションへの継続的な投資とグローバル展開により、共同イノベーションと迅速なスケーリングの基盤としてのSnowflakeの役割を強化しています。
お客様は、Snowflakeのサービスパートナーがコラボレーションを行い、データクラウドの製品パートナー（アプリ、テクノロジー、データ）と連携することで価値を得ることができます。これがSnowflakeのコネクテッドエコシステムの力です。Snowflakeは、エコシステムをさらに強化する新たな機会を生み出す戦略的アライアンスの構築でパートナーを支援します。
2025年の成功に向けたパートナーシップ
私たちは、効果的にコラボレーションできなければこれらの目標を達成できないことを理解しています。そのため、Snowflakeはパートナーイネーブルメント、スキルアップ、プログラムの透明性に戦略的に投資し、Snowflakeとスムーズに連携し、繁栄するエコシステムをサポートしていきます。そのために、Snowflakeは先頃、初心者向けの基礎知識やプロフェッショナルサービスコースなど、パートナー様に成功をもたらすツールを提供するように設計された新しいパートナーラーニングプラットフォーム、SPN Learnを発表しました。また、Snowflake Universityも提供しています。Snowflake Universityは、75以上の無料トレーニングモジュール、ハンズオンラボ、ビデオ、評価などで構成される総合的な教育ハブであり、パートナーに専門知識を広げる機会を提供します。
Snowflakeパートナーネットワーク（SPN）でパートナーになる方法をご確認ください。現在、エンゲージメントを深めようとしているパートナーや新たな機会を模索しようとしているパートナーもSPNを利用できます。エンゲージメントを深めたいパートナーにとって、2025年6月に開催予定のSnowflake Summitは、新たな機会を模索し、業界リーダーと連携し、拡大するエコシステムの中で成長を加速させる重要な瞬間となります。
私たちがより大きく、より迅速にイノベーションを起こし、より大きなインパクトを推進する年にしましょう。