In che modo Snowflake sta espandendo le opportunità e sostenendo la crescita dei partner

La rete di partner Snowflake è più forte che mai: dai 600 partner nel 2022, siamo passati a più di 10.000 partner a livello globale. Questa crescita esplosiva non è solo una pietra miliare: è una testimonianza del potere della collaborazione. Il nostro successo è profondamente legato a quello dei nostri partner e, mentre Snowflake continua a crescere, continuiamo a impegnarci ad ampliare le opportunità per coloro che creano e innovano insieme a noi.

In futuro, aiuteremo i partner concentrandoci su tre aree chiave del loro valore: capitalizzare opportunità senza precedenti, creare e fornire soluzioni innovative e prosperare in un ecosistema connesso. Stiamo inoltre investendo in nuove risorse per i partner e in un programma più sistematico e trasparente per semplificare più che mai la collaborazione con Snowflake. In occasione del Sales Kick-off (SKO) di quest’anno, ci siamo concentrati sulla facilità di collaborazione e il successo congiunto, entrambi al centro delle nostre iniziative con i partner.