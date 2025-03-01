In che modo Snowflake sta espandendo le opportunità e sostenendo la crescita dei partner
La rete di partner Snowflake è più forte che mai: dai 600 partner nel 2022, siamo passati a più di 10.000 partner a livello globale. Questa crescita esplosiva non è solo una pietra miliare: è una testimonianza del potere della collaborazione. Il nostro successo è profondamente legato a quello dei nostri partner e, mentre Snowflake continua a crescere, continuiamo a impegnarci ad ampliare le opportunità per coloro che creano e innovano insieme a noi.
In futuro, aiuteremo i partner concentrandoci su tre aree chiave del loro valore: capitalizzare opportunità senza precedenti, creare e fornire soluzioni innovative e prosperare in un ecosistema connesso. Stiamo inoltre investendo in nuove risorse per i partner e in un programma più sistematico e trasparente per semplificare più che mai la collaborazione con Snowflake. In occasione del Sales Kick-off (SKO) di quest’anno, ci siamo concentrati sulla facilità di collaborazione e il successo congiunto, entrambi al centro delle nostre iniziative con i partner.
Sfruttare un’opportunità senza precedenti
La crescita sostenuta di Snowflake ha creato opportunità entusiasmanti per i nostri partner e ci impegniamo a creare le basi per massimizzare il valore. La domanda di soluzioni data-driven continua ad accelerare, offrendo ai partner notevoli opportunità di espandere la propria presenza e incrementare i ricavi. Man mano che i clienti espandono la propria presenza su Snowflake, i partner sbloccano opportunità di margini più elevati.
Un esempio di come aiutiamo i nostri partner a raggiungere questi clienti è il Marketplace Snowflake, che aiuta a ottimizzare i cicli di vendita e a realizzare valore più rapidamente. I partner sono in una posizione ideale per sfruttare questo slancio, espandendosi in nuovi settori e rafforzando la loro presenza nei mercati esistenti.
Snowflake si impegna ad aiutare i suoi partner a cogliere queste opportunità continuando a espandere la sua presenza sul mercato, introducendo nuove funzionalità della piattaforma e investendo in strumenti che facilitano la collaborazione. Stiamo introducendo nuovi programmi di co-vendita, incentivi ampliati, nuovi meccanismi di finanziamento e nuovi programmi progettati per supportare meglio i partner, indipendentemente dalle dimensioni, durante tutto il customer journey.
Creare e fornire soluzioni innovative
Per sfruttare questo slancio, continuiamo a puntare a fornire ai partner gli strumenti per sviluppare applicazioni scalabili che creano valore e aiutano i clienti a realizzare le loro ambizioni in materia di AI. Nell’ultimo anno abbiamo già rilasciato più di 250 nuove funzionalità: importanti miglioramenti come Snowflake Intelligence e anche miglioramenti più piccoli ma di grande impatto come le descrizioni di oggetti generate dall’AI.
Al nostro SKO abbiamo parlato di come stiamo raddoppiando gli investimenti in AI e ML che consentono ai partner di portare più rapidamente sul mercato soluzioni all’avanguardia. Ad esempio, Snowflake Cortex AI offre una suite di strumenti AI gestiti progettati per semplificare lo sviluppo e la distribuzione di modelli AI/ML. Con funzionalità come Cortex Analyst (in public preview dal 10 marzo 2025), Cortex Search e Cortex Fine-Tuning, i partner possono fornire soluzioni AI personalizzate, come l’analisi del sentiment dei clienti e i sistemi di raccomandazione predittiva, senza la complessità della gestione dell’infrastruttura. Le partnership con questo potente kit di strumenti includono OpenAI, Anthropic e DeepSeek-R1 (in private preview in Cortex AI dal 29 gennaio 2025). Allo stesso modo, Snowpark continua ad aiutare i partner a semplificare la trasformazione dei dati e lo sviluppo delle applicazioni, offrendo un’esperienza fluida all’interno della piattaforma dati e AI Snowflake.
Mentre continuiamo a innovare, il nostro obiettivo rimane quello di fornire ai partner le risorse necessarie per affrontare le reali sfide aziendali e accelerare il time to value. Quest’anno Snowflake potenzierà le funzionalità AI/ML, investirà nei miglioramenti di Snowpark e potenzierà i sistemi di supporto che semplificano la collaborazione tra partner e clienti.
Prosperare in un ecosistema connesso
Noi di Snowflake siamo convinti che la potenza della nostra piattaforma vada oltre la tecnologia in sé: risiede nel vibrante ecosistema di partner, clienti e collaboratori che lavorano insieme per raggiungere un successo condiviso. Il nostro ecosistema connesso sta crescendo rapidamente, con oltre 3000 cataloghi marketplace (al 31 gennaio 2025) e un aumento del 28% dei ricavi del prodotto anno su anno nell’ultimo trimestre (da novembre 2024 a gennaio 2025). Il Marketplace Snowflake continua a fornire ai partner un canale potente per mostrare le soluzioni, generare business e coinvolgere i clienti.
Questo ecosistema è più di un semplice marketplace: è una rete strategica di partner progettata per affrontare sfide specifiche del settore e promuovere una solida collaborazione. Durante il nostro SKO abbiamo evidenziato come la piattaforma AI e dati unificata Snowflake consenta l’adozione di partner di ogni settore. Ad esempio, Snowflake consente alle organizzazioni finanziarie di integrare in modo trasparente le operazioni in tutto il front, middle e back office. Riunendo banche globali, grandi asset manager, fondi sovrani e provider di servizi assicurativi leader con partner chiave per dati e soluzioni, Snowflake promuove un ambiente interconnesso in cui prosperano i processi decisionali data-driven. Questo modello si estende ad altri settori, come retail, healthcare e manufacturing, consentendo ai partner di creare soluzioni perfettamente integrate nei flussi di lavoro di settore esistenti. Grazie ai continui investimenti in soluzioni specifiche per il settore e all’espansione globale, rafforziamo il nostro ruolo di piattaforma per l’innovazione congiunta e la scalabilità più rapida.
I clienti ottengono valore quando i nostri partner di servizi collaborano e si allineano con i nostri partner di prodotto nell’AI Data Cloud (app, tecnologia e dati). Questa è la potenza dell’ecosistema connesso Snowflake. Snowflake aiuta i partner a creare alleanze strategiche per sbloccare nuove opportunità di rafforzare ulteriormente l’ecosistema.
Collaborare per il successo nel 2025
Sappiamo che il raggiungimento di questi obiettivi è possibile solo se siamo in grado di collaborare in modo efficace; per questo investiamo in modo strategico nell’abilitazione dei partner, nelle competenze e nella trasparenza dei programmi per facilitare il nostro lavoro e supportare un ecosistema prospero. A questo scopo, abbiamo recentemente presentato SPN Learn, una nuova piattaforma di apprendimento per partner progettata per fornire ai partner strumenti per il successo, tra cui corsi per principianti essenziali e servizi professionali. Offriamo anche la Snowflake University, un hub educativo completo che contiene oltre 75 moduli di formazione gratuita, laboratori pratici, video e valutazioni, offrendo ai partner ancora più opportunità di ampliare le loro competenze.
Scopri come diventare partner del nostro Snowflake Partner Network (SPN). Anche i partner attuali che vogliono approfondire il proprio engagement o esplorare nuove opportunità possono utilizzare SPN. Per i partner che vogliono approfondire l’engagement, il prossimo Snowflake Summit di giugno 2025 sarà un momento cruciale per esplorare nuove opportunità, allinearsi con i leader del settore e accelerare la crescita all’interno del nostro ecosistema in espansione.
Facciamo di questo l’anno in cui creiamo di più, innoviamo più velocemente e produciamo un maggiore impatto, insieme.