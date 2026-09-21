Snowflake Cortex AI에서 OpenAI GPT-6 Astra 출시 발표

엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계

기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입하고자 합니다. OpenAI의 GPT-6 Astra를 사용하면 에이전트가 최첨단 컴퓨터 활용 능력, 높은 일관성, 최소한의 감독만으로도 복잡하고 긴 시간이 소요되는 작업을 유연하게 처리하여 대규모 비즈니스 성과를 창출할 수 있습니다.

CoCo부터 CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference에 이르는 다양한 진입점을 통해 고객은 이러한 혁신 기능을 쉽게 채택하고, 영향력 높은 프로덕션급 에이전틱 AI 구축을 대규모로 가속화할 수 있습니다.

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미래 전망 진술

본 게시물에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 제품 제공에 대한 보장이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.