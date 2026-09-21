Snowflake Cortex AI에서 OpenAI GPT-6 Astra 출시 발표

Snowflake Cortex AI가 OpenAI의 가장 강력한 모델인 GPT-6 Astra를 새롭게 지원합니다. GPT-6 Astra는 OpenAI가 지금까지 선보인 모델 중 가장 지능적이고 정교하게 통제된 모델입니다. 사전 학습과 강화학습, 정렬(Alignment) 분야에서 수년간 축적해 온 연구 결실이 이 모델에 모두 집약되어 있습니다. 테스트 결과, 컴퓨터 활용, 소프트웨어 엔지니어링, 과학적 추론, 복잡한 전문 업무 영역에서 새로운 기준을 제시했으며, 더욱 뛰어난 효율성으로 즉시 활용 가능한 결과물을 생성해 냅니다. Snowflake는 OpenAI의 출시 파트너로서 GPT-6 Astra를 프라이빗 프리뷰 형태로 제공합니다. GPT-6 Astra는 안전한 Snowflake 경계 내에서 Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference와 함께 사용할 수 있습니다.
GPT-6 Astra 성능 결과
|벤치마크
|측정 항목
|GPT-6 Astra
|GPT-5.6 Sol
|Terminal-Bench Science 0.1
|코드와 터미널 도구를 활용한 과학 연구 워크플로우
|64.6%
|22.4%
|Terminal-Bench 4.0
|터미널 기반의 복잡한 소프트웨어 엔지니어링 및 데이터 분석
|57.9%
|37.3%
|Agents' Last Exam
|실제 소프트웨어에서 수행되는 복잡한 전문 업무
|59.3%
|53.6%
|OSWorld 2.0
|데스크톱 애플리케이션 전반에 걸친 컴퓨터 활용
|72.6%
|65.7%
|AutomationBench
|전문 워크플로우의 엔드투엔드 자동화
|41.4%
|18.1%
|FrontierMath Tier 4(v2)
|연구 수준의 수학적 추론
|97.6%
|83.0%
|GPQA Diamond
|생물학, 화학, 물리학 분야의 석박사급 추론
|96.0%
|94.6%
|OpenAI MRCR v2(8-needle, 512K-1M)
|긴 컨텍스트 심층부에서의 정보 추출 정확도
|96.3%
|73.8%
출처: OpenAI, “GPT-6 Astra: A new generation of intelligence,” 2026년 9월 3일. 점수는 OpenAI가 보고한 각 노드 설정별 최댓값 기준입니다.
Snowflake에서 GPT-6 Astra로 가능한 일
Astra는 Cortex AI의 선도적인 AI 모델군에 새롭게 합류해, Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 폭넓은 엔터프라이즈 사용 사례를 지원합니다. Astra는 깊이 있는 추론, 컴퓨터 활용, 혹은 긴 컨텍스트의 이해가 한계로 작용했던 영역에서 가장 먼저 선택할 수 있는 모델입니다. 예를 들어 기존에 세밀한 감독이 필요했던 장기 실행(Long-running) 에이전틱 워크플로우, 자사 템플릿 준수가 필수적인 문서 및 프레젠테이션 생성, 복잡한 소프트웨어 엔지니어링, 대규모 문서 집합에 대한 분석 등이 여기에 해당합니다. 또한 OpenAI에 따르면 특정 평가 항목에서 괄목할 만한 효율성 향상을 기록했습니다. 'Agents' Last Exam' 평가에서 Astra는 최고 점수 설정 기준으로 Claude Opus 5 대비 출력 토큰을 약 65% 적게 사용했으며, 'OSWorld 2.0' 평가에서는 GPT-5.6 Sol(65.7%)보다 높은 72.6%를 기록하면서도 작업당 소요 시간을 약 47% 줄였습니다. 엄격한 거버넌스가 필수인 기업이라면 Astra의 향상된 정렬(Alignment) 성과에 주목할 필요가 있습니다. 별도의 안전장치가 없는 복잡한 작업 평가에서, GPT-5.6 Sol은 허용된 권한 범위를 벗어난 비중이 48%에 달했던 반면 Astra는 0%를 기록했습니다. 고객은 GPT-6 Astra를 통해 다음과 같은 성과를 거둘 수 있습니다.
- Snowflake CoCo로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Snowflake CoCo는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스 및 워크플로우를 완벽히 이해하고 있어 팀이 신뢰성을 확보하면서도 신속하게 아이디어를 프로덕션 단계로 실현하도록 돕습니다. GPT-6 Astra는 소프트웨어 엔지니어링 분야에서 역대 최고의 성능을 발휘하는 OpenAI 모델로, 획기적인 컴퓨터 활용 능력을 제공합니다. CoCo는 Astra를 기반으로 더욱 강력해진 추론 성능을 선보입니다. 프로덕션 품질에 도달하기 위한 반복 작업을 대폭 줄여주며, 복잡한 장기 실행 에이전틱 작업도 매끄럽게 처리합니다. 이를 통해 CoCo Desktop, Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구 전반에 Snowflake 맞춤형 지원을 직접 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 거버넌스와 상호 운용성, 엔터프라이즈급 안정성을 유지하면서 수주가 소요되던 번거로운 수작업을 단 몇 분 만에 해결하고, 자연어를 프로덕션급 파이프라인 및 분석, AI 에이전트로 순식간에 전환할 수 있습니다. 대규모 다중 파일 리팩터링이나 파이프라인 마이그레이션 및 현대화 작업, 혹은 긴 디버깅 과정에서 기존 맥락이 손실되기 쉬운 업무에 먼저 적용해 보시는 것을 추천합니다.
- 고급 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 모두를 위한 개인 업무 에이전트입니다. 도입 첫날부터 사용자의 데이터와 업무를 이해하여 근거 자료를 제시하며 복잡한 질문에 답하고, 비즈니스에서 기존에 사용 중인 도구 전반에 걸쳐 요청에 따라 혹은 정해진 일정에 맞춰 작업을 수행합니다. 이를 통해 사용자는 엔터프라이즈 데이터 전체를 바탕으로 깊이 있게 추론하고, 반복적인 업무를 자동화하며, 아이디어에서 결정과 실행까지 더욱 빠르게 나아갈 수 있습니다. Cortex AI 기반의 GPT-6 Astra는 최첨단 컴퓨터 활용 능력, 강화된 추론 능력, 한층 정교해진 에이전틱 워크플로우를 더해 팀이 Snowflake의 보안, 거버넌스, 컨텍스트 최적화 환경에서 복잡한 다단계 문제를 대규모로 해결할 수 있도록 지원합니다. Astra는 사용자 의도를 정확히 파악하고 지정된 작업 경계를 철저히 준수하는 OpenAI 최고의 정렬 모델입니다. 이를 통해 사용자는 모델의 판단을 더욱 신뢰하고 안심하며 업무를 맡길 수 있습니다. Deep Research, 선제적 자동화, 재사용 가능한 사용자 스킬, Gmail, Jira, Slack, Salesforce용 MCP 커넥터, 어디서나 업무 에이전트를 사용할 수 있게 해주는 네이티브 모바일 앱까지 Snowflake의 거버넌스 경계 안에서 제공합니다. 이를 통해 사용자는 검색, 대기, 협업에 드는 시간을 대폭 줄이고 비즈니스를 진전시키는 의사결정에 더 집중할 수 있습니다.
Snowflake CoWork: 모두의 업무를 위한 개인 에이전트.
- Cortex Agents를 통한 다단계 업무 오케스트레이션: Cortex Agents는 Snowflake의 거버넌스 경계 내에서 검색, 분석, 실행을 통합하여 정형 및 비정형 엔터프라이즈 데이터 전체를 아우르는 다단계 작업을 계획하고 수행합니다. GPT-6 Astra는 이러한 작업에 특히 적합합니다. 다단계 워크플로우를 원활히 수행하고, 지침에 해석의 여지가 있을 때 핵심을 짚는 명확한 질문을 던지며, 요구사항이 추가되더라도 기존 요청을 놓치지 않고 안정적으로 중심을 유지합니다. 또한 Astra는 작업 경계 준수 능력이 획기적으로 개선된 OpenAI 최고의 정렬 모델입니다. 이처럼 강력해진 신뢰성을 바탕으로, 팀은 실행 시간이 긴 복잡한 워크플로우까지 모델의 판단을 믿고 한층 자유롭게 맡길 수 있습니다. 시작하기 좋은 프로젝트로는 출처 인용이 필수적인 리서치 및 요약, 거버넌스가 적용된 테이블과 문서를 결합하는 다중 시스템 워크플로우, 그리고 자동화가 필요한 반복 분석을 들 수 있습니다.
- 정형 및 비정형 데이터에 대한 더욱 정밀한 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 쉽게 구축할 수 있습니다. 수동으로 오케스트레이션하는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리를 제공하는 동시에, Snowflake의 강력한 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. GPT-6 Astra는 고도화된 컴퓨터 활용 능력과 비즈니스 맞춤형 학습을 결합해 전문적인 업무 처리 수준을 한 단계 높였습니다. 차트와 테이블, 과학적 도표에서 정확한 데이터를 추출하는 것은 물론, 기업 자체 템플릿과 스타일 가이드에 맞춘 고급 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 제작까지 완벽하게 지원합니다. 이를 통해 Cortex AI 전반의 문서 구문 분석과 멀티모달 파이프라인이 더욱 강화됩니다. 예를 들어 AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 SQL 내부에서 GPT-6 Astra와 같은 모델을 사용해 자연어 지시를 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-astra',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안 데이터에 더 가까운 곳에서 AI 애플리케이션 구축: Cortex Inference를 활용하면 Snowflake 보안 경계 내에서 엔터프라이즈급 에이전틱 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 개발자는 다단계 워크플로우 실행, 모호한 지침에 대한 구체적 질문, 작업 변화 시의 컨텍스트 유지 등 Astra의 최첨단 역량을 그대로 활용할 수 있습니다. 또한 Astra는 핵심 컨텍스트만 정교하게 추출하도록 학습되어, 사람이 일일이 개입하거나 감독하지 않아도 높은 일관성과 자율성으로 안정적인 성능을 발휘합니다. 개발자는 익숙한 OpenAI SDK의 엔드포인트를 Snowflake Cortex Inference로 지정하기만 하면 손쉽게 연동하여 개발을 빠르게 시작할 수 있습니다.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-astra",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the cause?"
}
]
)
print(response.choices[0].message)
엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계
기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입하고자 합니다. OpenAI의 GPT-6 Astra를 사용하면 에이전트가 최첨단 컴퓨터 활용 능력, 높은 일관성, 최소한의 감독만으로도 복잡하고 긴 시간이 소요되는 작업을 유연하게 처리하여 대규모 비즈니스 성과를 창출할 수 있습니다.
CoCo부터 CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference에 이르는 다양한 진입점을 통해 고객은 이러한 혁신 기능을 쉽게 채택하고, 영향력 높은 프로덕션급 에이전틱 AI 구축을 대규모로 가속화할 수 있습니다.
자세히 알아보기
- Cortex Agents로 에이전트 애플리케이션 구축하기: Cortex Agents를 통해 엔터프라이즈 데이터에 기반한 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요.
- Snowflake CoWork 시작하기: Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보고 시작 가이드로 직접 사용해 보세요.
- Snowflake CoCo로 구축 시작하기: Snowflake CoCo에 대해 자세히 알아보고 CoCo Desktop 시작 가이드를 통해 직접 체험해 보세요.
미래 전망 진술
본 게시물에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 제품 제공에 대한 보장이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.