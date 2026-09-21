Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di GPT-6 Astra, il modello OpenAI più recente e avanzato, su Cortex AI. GPT-6 Astra è il modello OpenAI più intelligente e allineato mai realizzato e riunisce anni di ricerca sul pre‑training, sull’apprendimento per rinforzo e sull’allineamento. Nei test ha stabilito nuovi traguardi nell’uso del computer, nell’ingegneria del software, nel ragionamento scientifico e nelle attività professionali complesse, producendo al contempo risultati più immediatamente utilizzabili con maggiore efficienza. In qualità di partner di lancio di OpenAI, rendiamo GPT-6 Astra disponibile in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions e Cortex Inference.

Le prestazioni di GPT-6 Astra