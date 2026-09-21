Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di GPT-6 Astra, il modello OpenAI più recente e avanzato, su Cortex AI. GPT-6 Astra è il modello OpenAI più intelligente e allineato mai realizzato e riunisce anni di ricerca sul pre‑training, sull’apprendimento per rinforzo e sull’allineamento. Nei test ha stabilito nuovi traguardi nell’uso del computer, nell’ingegneria del software, nel ragionamento scientifico e nelle attività professionali complesse, producendo al contempo risultati più immediatamente utilizzabili con maggiore efficienza. In qualità di partner di lancio di OpenAI, rendiamo GPT-6 Astra disponibile in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions e Cortex Inference.
Le prestazioni di GPT-6 Astra
|Benchmark
|Cosa misura
|GPT-6 Astra
|GPT-5.6 Sol
|Terminal-Bench Science 0.1
|Workflow di ricerca scientifica che utilizzano codice e strumenti da terminale
|64,6%
|22,4%
|Terminal-Bench 4.0
|Attività complesse di ingegneria del software e analisi dei dati tramite terminale
|57,9%
|37,3%
|Agents’ Last Exam
|Task professionali complessi in software reali
|59,3%
|53,6%
|OSWorld 2.0
|Uso del computer nelle app desktop
|72,6%
|65,7%
|AutomationBench
|Automazione end‑to‑end dei workflow professionali
|41,4%
|18,1%
|FrontierMath Tier 4 (v2)
|Ragionamento matematico a livello di ricerca
|97,6%
|83,0%
|GPQA Diamond
|Ragionamento a livello universitario avanzato in biologia, chimica e fisica
|96,0%
|94,6%
|OpenAI MRCR v2 (8-needle, 512K-1M)
|Accuratezza nel recupero di informazioni all’interno di un contesto esteso
|96,3%
|73,8%
Fonte: OpenAI, “GPT-6 Astra: a new generation of intelligence”, 3 settembre 2026. I punteggi indicano i valori massimi ottenuti tra tutte le impostazioni del livello di ragionamento, come riportato da OpenAI.
Cosa puoi fare con GPT-6 Astra su Snowflake
Astra si aggiunge ai principali modelli di intelligenza artificiale in Cortex AI, consentendo un’ampia gamma di casi d’uso aziendali all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Astra è il modello giusto quando la profondità di ragionamento, l’uso del computer o la comprensione di contesti estesi rappresentano un collo di bottiglia: workflow agentici di lunga durata che prima richiedevano una stretta supervisione, generazione di documenti e presentazioni che devono rispettare i tuoi modelli, attività complesse di ingegneria del software e analisi di raccolte di documenti molto ampie. OpenAI segnala anche miglioramenti dell’efficienza in valutazioni specifiche: in Agents’ Last Exam, Astra ha utilizzato circa il 65% di token di output in meno rispetto a Claude Opus 5 con le impostazioni che hanno ottenuto i punteggi più alti, mentre in OSWorld 2.0 ha superato GPT-5.6 Sol (72,6% contro 65,7%) impiegando circa il 47% di tempo in meno per task. I team con requisiti di governance rigorosi dovrebbero considerare anche i progressi di Astra nell’allineamento: nella valutazione OpenAI di un task difficile senza le misure di protezione previste in produzione, Astra ha oltrepassato l’obiettivo autorizzato nello 0% dei casi, rispetto al 48% di GPT-5.6 Sol. Con GPT-6 Astra, i clienti possono:
- Sviluppare più velocemente con Snowflake CoCo: l’agente AI di coding Snowflake comprende dati aziendali, governance e workflow, così i team passano rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere l’affidabilità né la scalabilità. GPT-6 Astra è il miglior modello OpenAI per l’ingegneria del software mai realizzato e segna un salto di qualità nell’uso del computer. Con Astra, CoCo offre un ragionamento più solido, codice più pulito che richiede meno iterazioni per essere pronto per la produzione e supporto per task agentici complessi e di lunga durata. Porta un’assistenza che conosce l’ambiente Snowflake direttamente in CoCo Desktop, nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e sviluppatori, trasforma il linguaggio naturale in pipeline pronte per la produzione, analisi dei dati e agenti AI, riducendo settimane di lavoro di integrazione a pochi minuti, mantenendo governance, interoperabilità e standard enterprise. Da dove iniziare: refactoring estesi su più file, migrazione o modernizzazione delle pipeline e sessioni di debug tanto lunghe da far normalmente perdere il contesto iniziale.
- Creare agenti AI personali avanzati: Snowflake CoWork è l’agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker. Fin dal primo giorno comprende i tuoi dati e il tuo lavoro, risponde a domande complesse sul “perché” con ricerche citate ed esegue task on demand, secondo pianificazione e attraverso gli strumenti già in uso nella tua azienda. Ogni knowledge worker può ragionare in profondità su tutti i dati aziendali, automatizzare il lavoro di routine e passare più rapidamente dall’idea alla decisione all’azione. GPT-6 Astra su Cortex AI aggiunge capacità all’avanguardia nell’uso del computer, un ragionamento più solido e workflow agentici più sofisticati, così i team possono affrontare problemi complessi e articolati in più fasi su larga scala, il tutto ottimizzato grazie alla sicurezza, alla governance e al contesto Snowflake. Astra è anche il modello OpenAI più allineato, con una migliore comprensione delle intenzioni degli utenti e un maggiore rispetto dei limiti dei task, così puoi delegare il lavoro con più fiducia nella sua capacità di giudizio. Con Deep Research, automazioni proattive, User Skills riutilizzabili, connettori MCP per Gmail, Jira, Slack e Salesforce, e un’app mobile nativa che porta il tuo agente AI per il lavoro ovunque ti trovi, il tutto all’interno del perimetro di governance Snowflake, ogni knowledge worker dedica meno tempo a cercare, aspettare e coordinare, e più tempo a prendere le decisioni che fanno progredire il business.
Snowflake CoWork: un agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker.
- Orchestrare attività in più fasi con Cortex Agents: Cortex Agents pianifica ed esegue task in più fasi sui dati aziendali strutturati e non strutturati, combinando recupero delle informazioni, analisi e azione all’interno del perimetro di governance Snowflake. GPT-6 Astra è particolarmente adatto a questo lavoro: esegue workflow in più fasi, pone domande mirate per chiedere chiarimenti quando le istruzioni lasciano spazio all’interpretazione e mantiene il filo mentre un task evolve, integrando nuovi requisiti senza perdere di vista la richiesta originale. Poiché Astra è il modello OpenAI più allineato, con miglioramenti sostanziali nel rispetto dei limiti dei task, i team possono delegare attività di più lunga durata con maggiore fiducia nella sua capacità di giudizio. Da dove iniziare: ricerche e sintesi che devono citare le fonti, workflow su più sistemi che combinano tabelle governate e documenti, e analisi ricorrenti che preferiresti delegare anziché eseguire manualmente.
- Analizzare dati strutturati e non strutturati con una precisione senza pari: Cortex AI Functions rendono semplice sviluppare pipeline di AI scalabili su dati aziendali multimodali usando SQL. Offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, consentendo insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è noto. GPT-6 Astra combina i progressi nell’uso del computer con un training mirato per gli ambienti professionali, alzando il livello in task come estrarre dati precisi da grafici, tabelle e figure scientifiche, e seguire i tuoi modelli e il tuo stile per produrre documenti, fogli di calcolo e presentazioni curati. Questo rafforza il parsing dei documenti e le pipeline multimodali in Cortex AI. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL usando modelli come GPT-6 Astra.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-astra',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Sviluppare applicazioni AI più vicine ai tuoi dati sicuri: usa Cortex Inference per sviluppare applicazioni aziendali agentiche interamente all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Chi sviluppa può sfruttare le funzionalità all’avanguardia di Astra, tra cui la capacità di eseguire workflow in più fasi, porre domande mirate per chiedere chiarimenti quando le istruzioni lasciano spazio all’interpretazione e mantenere il filo mentre un task evolve. Astra è inoltre addestrato a includere nei risultati solo il contesto rilevante, per operare in modo più autonomo, con maggiore coerenza e meno supervisione. Chi sviluppa può iniziare rapidamente con l’SDK OpenAI, configurandolo in modo che punti al proprio endpoint Snowflake Cortex Inference, per un’integrazione fluida con gli strumenti OpenAI già noti.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-astra",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the cause?"
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Progettato per l’enterprise
Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’AI agentica. Con GPT-6 Astra di OpenAI, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata grazie a capacità all’avanguardia nell’uso del computer, con maggiore coerenza e meno supervisione, facendo progredire attività concrete su larga scala.
Con più punti di accesso, da CoCo a CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso l’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione su larga scala.
Scopri di più
- Sviluppare applicazioni agentiche con Cortex Agents: inizia a usare Cortex Agents e scopri come sviluppare esperienze di intelligenza artificiale basate sui tuoi dati aziendali.
- Iniziare a usare Snowflake CoWork: scopri di più su Snowflake CoWork e provalo con la nostra guida introduttiva.
- Iniziare a sviluppare con Snowflake CoCo: scopri di più su Snowflake CoCo e mettiti all’opera con la guida introduttiva di CoCo Desktop.
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotti, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.