Source : OpenAI, « GPT-6 Astra: A new generation of intelligence », 3 septembre 2026. Les scores correspondent aux valeurs maximales obtenues, quel que soit le niveau d’effort, selon les données publiées par OpenAI.

Ce que vous pouvez faire avec GPT-6 Astra sur Snowflake

Astra rejoint les modèles d’IA de pointe disponibles dans Cortex AI et ouvre la voie à de nombreux cas d’usage en entreprise, le tout dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Astra est le modèle à privilégier lorsque la profondeur du raisonnement, l’utilisation de l’ordinateur ou la compréhension des contextes longs constituent un goulot d’étranglement : workflows agentiques de longue durée qui exigeaient auparavant une supervision étroite, génération de documents et de présentations conformes à vos propres modèles, ingénierie logicielle complexe et analyse de très grands ensembles de documents. OpenAI fait également état de gains d’efficacité sur certaines évaluations : dans Agents’ Last Exam, Astra a utilisé environ 65 % de tokens de sortie en moins que Claude Opus 5 avec les paramètres produisant les meilleurs scores. Dans OSWorld 2.0, il a surpassé GPT-5.6 Sol, avec 72,6 % contre 65,7 %, tout en réduisant d’environ 47 % le temps nécessaire par tâche. Les équipes soumises à des exigences strictes de gouvernance apprécieront également les progrès d’Astra en matière d’alignement. Lors de l’évaluation par OpenAI d’une tâche difficile sans mécanismes de protection en production, Astra a dépassé le périmètre autorisé dans 0 % des cas, contre 48 % pour GPT-5.6 Sol. Avec GPT-6 Astra, les clients peuvent :