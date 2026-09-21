Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de GPT-6 Astra, le modèle le plus récent et le plus performant d’OpenAI, sur Snowflake Cortex AI. GPT-6 Astra est à ce jour le modèle le plus intelligent et le mieux aligné d’OpenAI. Il réunit plusieurs années de recherche sur le préentraînement, l’apprentissage par renforcement et l’alignement. Lors des tests, il a repoussé les limites de l’utilisation de l’informatique, de l’ingénierie logicielle, du raisonnement scientifique et des tâches professionnelles complexes, tout en produisant plus efficacement des résultats immédiatement exploitables. En tant que partenaire de lancement d’OpenAI, nous proposons GPT-6 Astra en private preview. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake avec Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions et Cortex Inference.
Les performances de GPT-6 Astra
|Benchmark
|Capacités évaluées
|GPT-6 Astra
|GPT-5.6 Sol
|Terminal-Bench Science 0.1
|Workflows de recherche scientifique utilisant du code et des outils de terminal
|64,6 %
|22,4 %
|Terminal-Bench 4.0
|Ingénierie logicielle complexe et analyse de données dans un terminal
|57,9 %
|37,3 %
|Agents’ Last Exam
|Tâches professionnelles complexes dans des logiciels réels
|59,3 %
|53,6 %
|OSWorld 2.0
|Utilisation de l’ordinateur dans des applications de bureau
|72,6 %
|65,7 %
|AutomationBench
|Automatisation de bout en bout des workflows professionnels
|41,4 %
|18,1 %
|FrontierMath Tier 4 (v2)
|Raisonnement mathématique de niveau recherche
|97,6 %
|83,0 %
|GPQA Diamond
|Raisonnement de niveau universitaire avancé en biologie, chimie et physique
|96,0 %
|94,6 %
|OpenAI MRCR v2 (8-needle, 512K-1M)
|Précision de la recherche d’informations au cœur d’un contexte long
|96,3 %
|73,8 %
Source : OpenAI, « GPT-6 Astra: A new generation of intelligence », 3 septembre 2026. Les scores correspondent aux valeurs maximales obtenues, quel que soit le niveau d’effort, selon les données publiées par OpenAI.
Ce que vous pouvez faire avec GPT-6 Astra sur Snowflake
Astra rejoint les modèles d’IA de pointe disponibles dans Cortex AI et ouvre la voie à de nombreux cas d’usage en entreprise, le tout dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Astra est le modèle à privilégier lorsque la profondeur du raisonnement, l’utilisation de l’ordinateur ou la compréhension des contextes longs constituent un goulot d’étranglement : workflows agentiques de longue durée qui exigeaient auparavant une supervision étroite, génération de documents et de présentations conformes à vos propres modèles, ingénierie logicielle complexe et analyse de très grands ensembles de documents. OpenAI fait également état de gains d’efficacité sur certaines évaluations : dans Agents’ Last Exam, Astra a utilisé environ 65 % de tokens de sortie en moins que Claude Opus 5 avec les paramètres produisant les meilleurs scores. Dans OSWorld 2.0, il a surpassé GPT-5.6 Sol, avec 72,6 % contre 65,7 %, tout en réduisant d’environ 47 % le temps nécessaire par tâche. Les équipes soumises à des exigences strictes de gouvernance apprécieront également les progrès d’Astra en matière d’alignement. Lors de l’évaluation par OpenAI d’une tâche difficile sans mécanismes de protection en production, Astra a dépassé le périmètre autorisé dans 0 % des cas, contre 48 % pour GPT-5.6 Sol. Avec GPT-6 Astra, les clients peuvent :
- Accélérer le développement avec Snowflake CoCo : l’agent d’IA de codage de Snowflake comprend les données, la gouvernance et les workflows de votre entreprise. Vos équipes peuvent ainsi passer rapidement de l’idée à la production, sans compromettre la confiance ni la capacité à monter en charge. GPT-6 Astra est à ce jour le meilleur modèle d’OpenAI pour l’ingénierie logicielle, avec un bond majeur dans l’utilisation de l’ordinateur. Avec Astra, CoCo offre un raisonnement plus poussé, un code plus propre nécessitant moins d’itérations pour atteindre une qualité de production, ainsi que la prise en charge de tâches agentiques complexes et de longue durée. Cette assistance qui maîtrise l’environnement Snowflake est directement accessible dans CoCo Desktop, l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, analystes et créateurs, il transforme le langage naturel en pipelines, analyses et agents d’IA prêts pour la production, réduisant des semaines de travaux d’intégration à quelques minutes, tout en restant gouverné, interopérable et adapté aux exigences de l’entreprise. Premiers projets recommandés : refactorisations majeures portant sur plusieurs fichiers, migration ou modernisation de pipelines, et longues sessions de débogage au cours desquelles le contexte initial serait normalement perdu.
- Créer des agents de travail personnels avancés : Snowflake CoWork est l’agent personnel de travail des professionnels du savoir. Dès le premier jour, il comprend vos données et votre travail, répond aux questions complexes sur le « pourquoi » en citant ses sources, et exécute des tâches à la demande, selon un calendrier ou dans les outils que votre entreprise utilise déjà. Chaque collaborateur peut analyser en profondeur toutes les données de l’entreprise, automatiser les tâches courantes et passer plus vite de l’idée à la décision, puis à l’action. Avec GPT-6 Astra sur Cortex AI, les équipes bénéficient de capacités de pointe pour utiliser l’ordinateur, d’un raisonnement plus poussé et de workflows agentiques plus sophistiqués. Elles peuvent ainsi résoudre des problèmes complexes en plusieurs étapes, tout en faisant évoluer leurs opérations grâce à la sécurité, à la gouvernance et au contexte Snowflake. Astra est également le modèle le mieux aligné d’OpenAI. Il comprend mieux l’intention de l’utilisateur et respecte davantage les limites de chaque tâche, ce qui vous permet de lui déléguer du travail avec une plus grande confiance dans son jugement. Avec Deep Research, les automatisations proactives, les User Skills réutilisables, les connecteurs MCP pour Gmail, Jira, Slack et Salesforce, ainsi qu’une application mobile native qui vous permet d’emporter votre agent de travail partout, le tout dans le périmètre de gouvernance de Snowflake, chaque collaborateur passe moins de temps à chercher, attendre et coordonner, et davantage à prendre les décisions qui font avancer l’entreprise.
Snowflake CoWork : l’agent personnel de travail des professionnels du savoir.
- Orchestrer les tâches en plusieurs étapes avec Cortex Agents : Cortex Agents planifie et exécute des tâches en plusieurs étapes sur vos données d’entreprise structurées et non structurées, en combinant recherche d’informations, analyse et action dans le périmètre de gouvernance de Snowflake. GPT-6 Astra excelle dans ce type de travail : il exécute des workflows en plusieurs étapes, pose des questions de clarification ciblées lorsque les instructions laissent place à l’interprétation et garde le cap à mesure que la tâche évolue. Il intègre de nouvelles exigences sans perdre de vue la demande initiale. Astra étant le modèle le mieux aligné d’OpenAI, avec des progrès significatifs dans le respect des limites des tâches, les équipes peuvent lui déléguer des travaux de longue durée avec une plus grande confiance dans son jugement. Premiers projets recommandés : recherches et synthèses devant citer leurs sources, workflows multisystèmes associant des tables gouvernées à des documents, et analyses récurrentes que vous préférez déléguer plutôt qu’exécuter manuellement.
- Analyser les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : les fonctions d’IA de Snowflake Cortex simplifient la création, avec SQL, de pipelines d’IA évolutifs exploitant les données multimodales de l’entreprise. Elles offrent un traitement haute performance à un coût inférieur à celui de pipelines d’IA orchestrés manuellement, afin de générer des insights fiables à l’échelle de l’entreprise tout en conservant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. GPT-6 Astra associe les avancées dans l’utilisation de l’ordinateur à un entraînement ciblé pour les environnements professionnels. Il relève ainsi le niveau sur des tâches telles que l’extraction précise de données à partir de graphiques, de tableaux et d’illustrations scientifiques, ou le respect de vos modèles et de votre style pour produire des documents, feuilles de calcul et présentations impeccables. Cela renforce l’analyse documentaire et les pipelines multimodaux dans Cortex AI. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement dans SQL à l’aide de modèles tels que GPT-6 Astra.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-astra',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Créer des applications d’IA au plus près de vos données sécurisées : utilisez Cortex Inference pour créer des applications d’entreprise agentiques entièrement au sein du périmètre de sécurité de Snowflake. Les développeurs peuvent exploiter les capacités de pointe d’Astra, notamment sa faculté à exécuter des workflows en plusieurs étapes, à poser des questions de clarification ciblées lorsque les instructions laissent place à l’interprétation et à garder le cap à mesure que la tâche évolue. Astra est également entraîné à ne retenir dans ses résultats que le contexte pertinent. Il peut ainsi fonctionner de manière plus autonome, avec davantage de constance et moins de supervision. Les développeurs peuvent démarrer rapidement avec le SDK OpenAI en le faisant pointer vers leur point de terminaison Snowflake Cortex Inference, pour une intégration fluide avec les outils OpenAI qu’ils connaissent déjà.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-astra",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the cause?"
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Conception pensée pour l’entreprise
Les entreprises veulent mettre rapidement l’IA agentique en production. Avec GPT-6 Astra d’OpenAI, les agents peuvent gérer des tâches complexes et de longue durée grâce à des capacités de pointe pour utiliser l’ordinateur, avec davantage de constance et moins de supervision. Ils font ainsi avancer concrètement le travail à mesure que les opérations évoluent.
Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo à CoWork, Cortex AI Functions et Cortex Inference, les clients peuvent facilement adopter cette capacité et accélérer leur transition vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et capable d’évoluer à grande échelle.
En savoir plus
- Créer des applications agentiques avec Cortex Agents : Lancez-vous avec Cortex Agents et découvrez comment créer des expériences d’IA ancrées dans vos données d’entreprise.
- Premiers pas avec Snowflake CoWork : Découvrez Snowflake CoWork et testez-le à l’aide de notre guide de prise en main.
- Commencer à créer avec Snowflake CoCo : Découvrez Snowflake CoCo et passez à la pratique avec le guide de prise en main de CoCo Desktop.
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.