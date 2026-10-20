Horizon Context: AI를 위한 비즈니스 지식의 활용

비즈니스 리더가 AI 에이전트에게 묻습니다. 이번 분기에 고객 유지율이 하락한 이유는 무엇인가? 유용한 답변을 내놓으려면 에이전트는 기업이 고객 유지율을 어떻게 정의하는지, 어떤 고객 데이터를 사용해야 하는지, 해당 데이터가 팀에서 활용하는 보고서와 어떻게 연결되는지 알아야 합니다. 잘못된 정의나 데이터 세트에서 출발한다면 아무리 유려한 설명도 충분하지 않습니다.

그 지식의 상당 부분은 이미 조직 안에 존재합니다. 비즈니스 보고서, 변환 로직, 데이터 문서, 팀의 경험 속에 존재합니다. 이 지식이 흩어진 상태로 남아 있으면 새로운 AI 사용 사례가 생길 때마다 사람들이 다시 모아야 합니다. 그만큼 개발자의 준비 작업과 분석가의 검증 작업이 늘어나고, 비즈니스 질문이 의사 결정으로 이어지기까지 더 오랜 시간이 걸립니다.

Snowflake는 올해 Summit에서 Horizon Context를 공개했습니다. Horizon Catalog 내에서 거버넌스가 적용되는 컨텍스트 계층으로, 메타데이터를 수집하고 비즈니스 의미를 더해 사용자, BI 도구, AI 에이전트가 활용할 수 있도록 합니다.

이제 18개 소스를 지원하는 메타데이터 커넥터, 스튜어드에게 설명 관리에 필요한 권한만 부여하는 기능, 지원되는 다운스트림 컬럼으로 설명을 자동 전파하는 기능이 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. 이러한 기능은 최근 새롭게 설계된 Horizon Catalog Explorer와 함께 기존 데이터 지식을 찾아 보강하고 AI와 분석에 재사용할 수 있도록 돕습니다.

Horizon Context를 사용하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.