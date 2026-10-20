Eine Führungskraft fragt einen KI-Agenten: Warum ist die Kundenbindung in diesem Quartal gesunken? Bevor er eine nützliche Antwort liefern kann, muss der Agent wissen, wie Ihr Unternehmen Kundenbindung definiert, welche Kundendaten verwendet werden sollen und wie diese Daten mit den Berichten zusammenhängen, auf die sich Ihre Teams verlassen. Eine flüssige Erklärung reicht nicht aus, wenn sie von der falschen Definition oder dem falschen Dataset ausgeht.

Ein Großteil dieses Wissens ist in Ihrem Unternehmen bereits vorhanden. Es steckt in Geschäftsberichten, Transformationslogik, Datendokumentation und der Erfahrung Ihrer Teams. Wenn es verstreut bleibt, muss es für jeden neuen KI-Anwendungsfall von Menschen neu zusammengetragen werden. Das bedeutet mehr Vorbereitung für Entwickler:innen, mehr Validierung für Analyst:innen und einen längeren Weg von einer geschäftlichen Frage zu einer Entscheidung.

Auf dem Snowflake Summit haben wir Horizon Context vorgestellt: eine verwaltete Kontextschicht innerhalb von Horizon Catalog, die Metadaten sammelt, sie mit geschäftlicher Bedeutung anreichert und sie für Menschen, BI-Tools und KI-Agenten nutzbar macht.

Metadaten-Konnektoren für 18 Quellen, gezielte Berechtigungen für Stewards zur Pflege von Beschreibungen und die automatische Weitergabe von Beschreibungen an unterstützte nachgelagerte Spalten sind jetzt in Public Preview. Zusammen mit dem kürzlich neu gestalteten Horizon Catalog Explorer helfen diese Funktionen Teams dabei, vorhandenes Datenwissen für KI und Analytics zu entdecken, anzureichern und wiederzuverwenden.

Mit Horizon Context können Teams: