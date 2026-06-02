Snowflake Horizon Context: AI, BI 및 앱을 위한 거버넌스 기반 컨텍스트 계층

팀이 작업하는 모든 환경에서 작동하는 컨텍스트 계층

Horizon Context는 개방형 생태계를 전제로 설계되어, 거버넌스가 적용된 비즈니스 정의를 조직에서 이미 사용하는 BI 도구, AI 에이전트 및 애플리케이션 전반에서 일관되게 활용할 수 있도록 합니다. Snowflake의 비즈니스 파트너는 이 생태계의 중요한 구성 요소로, Snowflake 고객이 매일 사용하는 시스템과 애플리케이션에 직접 연결할 수 있도록 지원합니다. 이들이 Horizon Context와 어떻게 통합하고 활용하는지, 파트너들의 목소리로 살펴보겠습니다.

Alation

“Alation과 Snowflake Horizon Context의 통합은 거버넌스가 적용된 시맨틱 정의를 엔터프라이즈 데이터 카탈로그와 연결해, 팀이 조직 전반의 모든 도구와 AI 에이전트에서 비즈니스 지표를 쉽게 찾고 신뢰하며 활용할 수 있도록 필요한 컨텍스트를 제공합니다.”

—Satya Mishra, Head of Alliances and Corporate Development, Alation

AtScale

“AtScale과 Snowflake는 같은 비전을 공유합니다. 비즈니스 정의는 한 번만 관리하고, 분석가와 AI 애플리케이션이 활용하는 모든 환경에서 일관되게 사용되어야 한다는 것입니다. Horizon Context를 통해 신뢰할 수 있는 시맨틱 컨텍스트가 Snowflake의 통합 거버넌스 프레임워크에 포함됩니다. 이를 통해 엔터프라이즈 전반에서 시맨틱 컨텍스트를 보다 쉽게 검색하고 보호하며 운영에 활용할 수 있습니다. 팀이 AtScale 또는 Snowflake 어디에서 시맨틱을 정의하든, 해당 정의가 조직의 다른 데이터 자산과 동일한 거버넌스 체계 아래 관리되고 이를 기반으로 하는 AI 및 분석 경험에서 활용된다는 확신을 바탕으로 안심하고 투자할 수 있습니다.”

—David Mariani, Co-Founder & CTO, AtScale

Collibra

“엔터프라이즈 전반에 걸쳐 거버넌스가 적용되고 일관되게 유지되는 시맨틱과 비즈니스 온톨로지는 AI 에이전트와 데이터 사용자가 AI의 속도에 맞춰 데이터를 이해하고 신뢰하며 이를 기반으로 의사결정하고 행동하기 위한 필수 조건입니다. Collibra와 Snowflake Horizon Context의 통합은 신뢰할 수 있는 메타데이터가 양방향으로 흐르도록 보장해, 공동 고객에게 엔터프라이즈 컨텍스트 전체를 하나의 신뢰할 수 있는 관점으로 제공하고 프로덕션 규모의 AI를 가속화합니다.”

—Chandra Papudesu, VP, Product Management, Integrations & Lineage, Collibra

Domo

Snowflake의 거버넌스가 적용된 시맨틱 정의를 Domo와 통합하면 공동 고객은 중복을 줄이고 거버넌스를 강화하는 동시에, 조직 전반의 신뢰할 수 있는 KPI로부터 인사이트를 얻는 시간을 단축할 수 있습니다.

—Matthew Payne, VP of Engineering, Domo

Hex

Hex의 Snowflake Semantic Views를 통해 팀은 노트북, SQL 및 데이터 앱 전반에서 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 지표를 기반으로 작업하며, 불일치를 줄이고 신뢰도 높은 인사이트를 바탕으로 더욱 신속하게 의사결정할 수 있습니다.

—Carlos Aguilar, Head of Product, Hex

Looker Studio

“Snowflake Semantic Views로 데이터베이스 내에 호스팅되는 분석 모델을 지원하도록 Looker의 범용 시맨틱 계층을 확장하게 되어 기쁩니다. 이제 고객은 Snowflake AI Data Cloud를 통해 시맨틱 정의를 조회하고 업데이트할 수 있으며, 이를 바탕으로 엔터프라이즈 전반에서 대화형 분석을 확장할 수 있습니다.

—Sean Zinsmeister, Director, Outbound Product Management, Google Cloud

Omni

Snowflake Horizon Context와의 통합을 통해 AI 기반 채팅부터 스프레드시트와 대시보드에 이르기까지 모든 인터페이스에서 거버넌스가 적용된 정의를 활용할 수 있습니다. 이러한 일관성은 고객이 셀프서비스 분석을 확장하고 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 구동하는 데 도움이 됩니다.”

—Jamie Davidson, Co-Founder, Omni

Sigma Computing

“Sigma는 Snowflake Horizon Context와 직접 통합되어 Semantic Views를 실시간으로 쿼리하므로, 거버넌스가 적용된 비즈니스 정의가 모든 스프레드시트, 대시보드, 탐색 환경에 즉시 반영됩니다. 이를 통해 공동 고객은 빠른 실행에 필요한 유연성을 유지하면서도 단일 진실 공급원을 확보할 수 있습니다.”

—Hassen Karaa, SVP of Product, Sigma Computing

Tableau

“Tableau는 데이터 모델 내에서 Snowflake Horizon Context 시맨틱 정의 지원을 추가하고 있습니다. 이를 통해 분석가는 기반 시맨틱 계층에서 지표가 일관되게 정의되고 정확하게 집계된다는 점을 신뢰할 수 있습니다. 이를 통해 공동 고객은 Tableau와 Snowflake 전반에서 일관된 단일 기준을 활용할 수 있습니다.”

—Nick Brisoux, Senior Director of Product Management, Tableau

ThoughtSpot

“ThoughtSpot은 Snowflake Semantic Views를 기본 지원하여 사용자가 AI 네이티브 컨텍스트로 보강된 시맨틱 계층에서 쿼리할 수 있도록 합니다. 이를 통해 조직이 사용하는 모든 에이전트, 대시보드 및 임베디드 애플리케이션은 단일 거버넌스 체계 아래 지속적으로 개선되는 컨텍스트 계층을 기반으로 추론할 수 있습니다.”

—Francois Lopitaux, SVP Product Management, ThoughtSpot

에이전틱 AI를 향한 여정

데이터에 시맨틱 의미가 내재되어 있지 않다면 자율형 에이전트는 비즈니스 맥락을 기반으로 추론할 수 없습니다. 컨텍스트가 없으면 에이전트는 추정에 의존할 수밖에 없습니다. 플랫폼에 컨텍스트가 기본적으로 내장되어 있으면 에이전트는 행동할 수 있습니다. 여기에 컨텍스트까지 기본적으로 거버넌스된다면 에이전트를 신뢰할 수 있습니다.

그러나 컨텍스트는 단일 저장소에 존재하지 않습니다. BI 도구, 쿼리 이력, 메타데이터 카탈로그, 그리고 조직이 오랜 기간 축적해 온 업무 지식 전반에 분산되어 있습니다. Horizon Context는 이러한 소스와 연결되어 시맨틱 계층을 자동으로 보강하고, 결과를 단일 거버넌스 체계에서 관리함으로써 동기화 문제와 시맨틱 드리프트를 방지합니다.

대부분의 플랫폼이 제공하지 못하는 차별점이 바로 여기에 있습니다. 거버넌스 엔진 위에 덧붙인 컨텍스트 계층은 쿼리가 실행될 때마다 두 시스템을 조정해야 합니다. 정의가 달라지면 에이전트는 잘못된 정의를 따르게 됩니다. Horizon Context는 시맨틱이 거버넌스 엔진 내부에 존재하며 복사되거나 캐시되지 않고 쿼리 실행 시점에 적용된다는 점에서 다릅니다.

Horizon Context 자세히 알아보기: snowflake.com/en/product/features/horizon-context

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