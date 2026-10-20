Un business leader chiede a un agente AI: perché la retention dei clienti è diminuita in questo trimestre? Prima di poter fornire una risposta utile, l’agente AI deve sapere come la tua azienda definisce la retention, quali dati dei clienti utilizzare e come questi dati si collegano ai report su cui si basano i tuoi team. Una spiegazione fluente non basta se parte dalla definizione o dal data set sbagliato.

Buona parte di questa conoscenza esiste già nella tua organizzazione. Si trova nei report aziendali, nella logica di trasformazione, nella documentazione dei dati e nell’esperienza dei team. Quando resta frammentata, ogni nuovo caso d’uso di AI richiede che le persone la ricostruiscano da zero. Questo significa più lavoro di preparazione per gli sviluppatori, più validazione per gli analisti e un percorso più lungo per arrivare da una domanda di business a una decisione.

A Snowflake Summit, abbiamo introdotto Horizon Context: un livello di contesto governato all’interno di Horizon Catalog che raccoglie metadati, li arricchisce con significato di business e li rende utili a persone, strumenti di BI e agenti AI.

I connettori di metadati per 18 origini, i permessi mirati per gli steward per curare le descrizioni e la propagazione automatica delle descrizioni alle colonne downstream supportate sono ora in public preview. Insieme a Horizon Catalog Explorer, recentemente ridisegnato, queste funzionalità aiutano i team a scoprire, arricchire e riutilizzare la conoscenza dei dati esistente per l’AI e l’analisi dei dati.

Con Horizon Context, i team possono: