Horizon Context：ビジネス知識をAIに活用

ビジネスリーダーがAIエージェントに次のように尋ねます。「今四半期、顧客維持率が低下したのはなぜですか？」有用な回答を提供するには、エージェントはビジネスにおける維持率の定義、使用する顧客データ、およびそのデータがチームが依存するレポートにどのように関連しているかを知る必要があります。間違った定義やデータセットから始まっている場合、流暢な説明だけでは不十分です。

その知識の多くは、すでに組織内に存在しています。ビジネスレポート、変換ロジック、データドキュメント、およびチームの経験の中に存在しています。それが分散したままだと、新しいAIユースケースのたびに、人々がそれを再び組み立てる必要があります。つまり、開発者の準備、アナリストの検証が増え、ビジネス上の質問から意思決定までの道のりが長くなります。

Snowflake Summitで、Horizon Contextを発表しました。これは、メタデータを収集し、ビジネス上の意味で強化し、人々、BIツール、AIエージェントにとって有用なものにする、Horizonカタログ内のガバナンスの効いたコンテキストレイヤーです。

18のソースのメタデータコネクタ、スチュワードが説明をキュレーションするためのターゲットを絞った権限、およびサポートされているダウンストリーム列への説明の自動伝播が、パブリックプレビューで利用可能になりました。最近再設計されたHorizonカタログエクスプローラーとともに、これらの機能は、チームがAIとアナリティクスのために既存のデータ知識を発見、強化、再利用するのに役立ちます。

Horizon Contextを使用すると、チームは次のことができます。