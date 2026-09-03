컨텍스트 우위: AI 성장 전략에서 놓치고 있던 핵심 요소

컨텍스트를 지속 가능한 경쟁 우위로 만드는 7가지 원칙

컨텍스트가 어떻게 지속적인 우위가 되는지는 다음 일곱 가지 원칙으로 설명할 수 있습니다.

컨텍스트는 관련성을 만듭니다

사실은 시작에 불과합니다. 이 사례에서 사실은 Maya가 스키를 구매했고, 파손된 제품을 배송받았으며, 케이스가 아직 진행 중이라는 것입니다.

진실, 의미, 의도, 기억, 그리고 경계가 함께할 때 비로소 AI가 상황을 제대로 이해할 수 있는 컨텍스트 구성 요소가 완성됩니다.

비즈니스 의미는 프레임을 크로스셀링(부츠)에서 서비스 회복으로 전환합니다. 의도는 수익성 있는 고객 유지를 목표로 설정하고, 기억은 회복 우선 접근에 대한 과거 테스트에서 얻은 교훈을 불러옵니다. 그리고 경계는 관련된 노출 제한(광고/캠페인), 승인 및 동의 규칙을 적용합니다.

미활용 컨텍스트는 기회를 창출합니다

마케팅은 측정하기 가장 쉬운 신호를 최적화하는 데 집중해 왔습니다. 클릭, 구매, 캠페인 반응은 여전히 중요하지만, 어떤 일이 왜 일어났는지를 설명하는 경우는 거의 없습니다.

브랜드나 제품에 대한 고객의 관점과 같은 정보는 온라인 리뷰, 채팅 기록, 소셜 게시물처럼 이른바 비정형 데이터에 담겨 있는 경우가 많습니다. 이제 조직은 트랜잭션 기록만으로는 볼 수 없는 인사이트를 이러한 데이터 세트에서 얻을 수 있게 되었습니다.

AI는 그동안 활용하기 어려웠던 정보를 실행 가능한 비즈니스 신호로 전환할 기회를 열어줍니다.

올바른 컨텍스트는 정밀성을 만듭니다

단순히 모든 것에 액세스할 수 있다고 해서 컨텍스트 전략이 되는 것은 아닙니다. AI에 모든 것을 던져 넣고 좋은 결과를 기대하고 싶은 유혹에 빠지기 쉽습니다.

앞서 살펴본 것처럼, 컨텍스트가 너무 부족하면 AI는 눈을 가린 채 판단하게 됩니다. 반대로 너무 많으면 오래되거나 상충되거나 불필요한 정보가 의사 결정에 부담을 주어 비용과 리스크가 커지고, 정작 중요한 신호는 찾기 어려워집니다. 긴 컨텍스트를 처리하는 언어 모델에 대한 연구에서도, 모델이 컨텍스트 윈도우 한계에 도달하기 전이라도 관련 정보가 긴 입력값 속에 묻혀 있으면 신뢰성 있게 활용되지 못할 수 있다는 사실이 확인되었습니다. Maya의 경우, AI에 필요한 것은 그녀의 전체 고객 이력이나 모든 서비스 녹취록 혹은 모든 브랜드 문서가 아닙니다. 서비스 케이스가 아직 진행 중이라는 사실처럼, 이 특정 결정을 실질적으로 바꾸는 몇 가지 최신 정보와 규칙이면 충분합니다.

따라서 컨텍스트 계층은 의사 결정에 필요한 최소한으로 충분하고, 관련성 있고, 최신이며, 신뢰할 수 있고, 승인된 컨텍스트를 구성해야 합니다.

또한 ‘최신’이 항상 ‘실시간’을 의미하지는 않는다는 점도 중요합니다. 마케팅 수신 동의는 변경 사항을 즉시 반영해야 할 수 있지만, 승인된 브랜드 정책은 수개월 동안 유효한 기준으로 유지될 수 있습니다.

공유된 컨텍스트는 조율을 가능하게 만듭니다

Maya의 상황이 잘못된 방향으로 흘러간 것은 회사가 전체 상황을 단편적으로만 알고 있었기 때문입니다. 마케팅 부서는 그녀의 참여 활동을 보았고, 서비스팀은 파손 배송 건을 검토했으며, 브랜드 부서는 이런 상황에서는 부츠 컬렉션이 할인 대상에서 제외된다는 사실을 알고 있었습니다.

각 팀은 자신의 경계 안에서는 합리적인 결정을 내릴 수 있었지만, 다른 부서의 컨텍스트를 가져오지 않고서는 어떤 시스템도 올바른 엔드투엔드 결정을 내릴 수 없었습니다.

이처럼 AI는 사일로를 없애는 대신, 오히려 사일로를 자동으로 만들어 내는 경우가 많습니다.

공유된 컨텍스트가 있으면 각 팀이 자신의 도메인에 대한 통제권을 포기하지 않고도, 시스템 차원에서 고객의 상황과 비즈니스 성과를 중심으로 조율할 수 있습니다.

거버넌스가 적용된 컨텍스트는 신뢰를 만듭니다

AI 시스템에는 권한 기반 액세스, 명확한 실행 임계값, 감사 가능한 기록을 갖춘 신뢰할 수 있는 진실 공급원이 필요합니다.

이러한 통제는 AI가 행동한 뒤에 결과를 검사하는 것이 아니라, 의사 결정 이전과 도중에 사용할 수 있는 컨텍스트 자체를 형성해야 합니다. 통제가 이렇게 작동하면, 거버넌스는 사람이 모든 추천을 하나하나 검토하거나 승인하지 않아도 거버넌스를 통해 더 높은 수준의 자율 운영이 가능해집니다.

거버넌스는 신뢰할 수 있는 자율성을 위한 운영 체제입니다.

소유된 컨텍스트는 통제력을 만듭니다

통제력이란 기술이 바뀌어도 선택권을 유지한다는 의미입니다.

기업이 컨텍스트를 통제하면, 오랜 시간 축적된 비즈니스 이해를 어디로든 가져갈 수 있습니다. 모델이나 애플리케이션을 바꾼다고 해도 조직이 이미 알고 있는 것을 다시 구축할 필요가 없습니다.

그러나 특정 플랫폼에 갇힌 컨텍스트는 다르게 작동합니다. 기초 데이터는 내보낼 수 있지만, 그 위에 구축된 인텔리전스는 그것을 만들어낸 플랫폼에 묶여 있을 수 있습니다. 또한 공급업체가 다른 시스템의 컨텍스트 사용 방식을 변경하면 액세스 자체가 달라질 수도 있습니다.

그곳에 학습이 많이 축적될수록, 비즈니스가 학습한 내용의 일부를 잃지 않고서는 떠나기가 어려워집니다.

컨텍스트는 우위를 만듭니다

모든 결정은 증거를 만들어냅니다. AI가 행동하고, 고객이 반응하고, 비즈니스 성과가 뒤따르고, 사람이 추천 사항을 승인하거나 거부하거나 수정할 수 있습니다.

그리고 그 증거는 컨텍스트 기반으로 다시 돌아가야 합니다.

Maya의 사례에서 유용한 정보는 단순히 프로모션이 중단되었다는 사실이 아닙니다. 기업이 학습해야 할 것은 서비스 복구가 고객 관계를 지켜냈는지, Maya가 이후 할인 없이도 부츠를 구매했는지, 그리고 사람의 개입이 결과를 개선했는지입니다.

이러한 결과는 향후 유사한 의사 결정을 위한 기억이 됩니다. 시간이 지나면서 조직은 어떤 개입이 고가치 고객 관계를 지키는지, 어떤 오퍼가 추가 수요를 창출하는지, 어느 지점에서 사람의 판단이 AI의 추천을 일관되게 개선하는지 학습할 수 있습니다.

AI를 사용하는 것만으로는 학습 우위가 만들어지지는 않습니다. 행동과 결과, 수정 사항이 기업이 재사용할 수 있는 컨텍스트로 되돌아올 때 비로소 그 우위는 마치 복리처럼 쌓이게 됩니다.

앞서 살펴본 여섯 가지 원칙은 오늘의 의사 결정을 개선합니다. 그리고 마지막 일곱 번째 원칙은 미래의 모든 의사 결정을 개선합니다.

엔터프라이즈 컨텍스트 계층은 어디에 구축해야 할까요?

진짜 질문은 바로 이것입니다. 선택지는 일반적으로 모델 제공업체, 마케팅 애플리케이션, 데이터 플랫폼 중 하나입니다.

모델 제공업체와 마케팅 애플리케이션 모두 유용한 인텔리전스를 제공하지만, 어느 쪽도 엔터프라이즈 컨텍스트가 오래 머물 이상적인 저장소로 설계되지는 않았습니다.

컨텍스트 계층을 모델 내부에 구축하면 해당 모델 제품군에 대한 종속성이 생길 수 있습니다. 그렇다고 여러 애플리케이션에 분산하면 또 다른 문제가 발생합니다. 시스템마다 자체적인 정의, 정책, 기억이 만들어지면서 어느 것도 일치하지 않게 되고, 결국 동일한 지표가 세 가지 서로 다른 결과로 이어집니다.

결국 거버넌스가 적용된 무게 중심은 엔터프라이즈 기반에 두어야 합니다. 그래야 의미가 일관되게 유지되고, 정책이 단 한 번만 적용되며, 승인된 모델과 애플리케이션 전반에 걸쳐 학습이 축적됩니다.

컨텍스트를 위한 거버넌스 기반 데이터 및 AI 파운데이션으로서 Snowflake

Snowflake AI 데이터 클라우드는 세 가지 방식으로 이러한 모델을 지원합니다.