Der Kontext-Vorteil: Das fehlende Puzzleteil Ihrer KI-Wachstumsstrategie

Kontext sollte zu Ihrem dauerhaften Wettbewerbsvorteil werden

Sieben Prinzipien erklären, wie Kontext zu einem dauerhaften Vorteil wird.

Kontext schafft Relevanz

Die Fakten sind nur der Anfang. In diesem Fall belegen sie, dass Maya die Skier gekauft hat, eine beschädigte Lieferung erhielt und noch einen offenen Fall hat.

Zusammen sind Wahrheit, Bedeutung, Absicht, Erinnerung und Grenzen die Kontextkomponenten, die der KI ein nützliches Verständnis der Situation vermitteln.

Die geschäftliche Bedeutung ändert den Rahmen von Cross-Selling (die Skischuhe) zur Wiederherstellung des Service. Die Absicht macht die profitable Kundenbindung zum Ziel, während die Erinnerung das einbringt, was das Unternehmen aus früheren Tests zur Wiederherstellung gelernt hat. Grenzen wenden dann die relevanten Unterdrückungs- (die Anzeigen/Kampagne), Genehmigungs- und Einwilligungsregeln an.

Ungenutzter Kontext schafft Chancen

Das Marketing hat Jahre damit verbracht, die Signale zu optimieren, die am einfachsten zu zählen sind. Klicks, Käufe und Kampagnenreaktionen sind immer noch wichtig, aber sie erklären selten, warum etwas passiert ist.

Informationen wie die Perspektive der Kund:innen auf eine Marke oder ein Produkt werden oft in sogenannten unstrukturierten Daten gespeichert: Online-Bewertungen, Chat-Protokolle oder Social-Media-Beiträge. Unternehmen haben nun die Möglichkeit, Erkenntnisse aus diesen Datasets zu gewinnen, die ein Transaktionsdatensatz allein nicht erkennen kann.

KI schafft die Möglichkeit, bisher schwer nutzbare Informationen in verwertbare Geschäftssignale zu verwandeln.

Der richtige Kontext schafft Präzision

Der Zugriff auf alles ist keine Kontextstrategie. Es ist einfach, der KI alles vorzuwerfen und auf das Beste zu hoffen.

Wie wir gesehen haben, macht zu wenig Kontext die KI blind. Aber zu viel belastet die Entscheidung mit veralteten, widersprüchlichen oder unnötigen Informationen, was Kosten und Risiken erhöht und das Auffinden des relevanten Signals erschwert. Forschungen zu Sprachmodellen mit langem Kontext haben zudem ergeben, dass relevante Informationen weniger zuverlässig genutzt werden können, wenn sie in langen Eingaben vergraben sind, selbst bevor das Modell sein Kontextfenster-Limit erreicht. Für Maya benötigt die KI nicht ihre gesamte Kundenhistorie, jedes Serviceprotokoll oder jedes Markendokument. Sie benötigt die wenigen aktuellen Fakten und Regeln, die diese spezielle Entscheidung wesentlich verändern – wie die Tatsache, dass ihr Servicefall noch offen ist.

Die Kontextschicht sollte daher den minimal ausreichenden, relevanten, aktuellen, vertrauenswürdigen und autorisierten Kontext zusammenstellen, der für eine Entscheidung erforderlich ist.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass „aktuell“ nicht immer „Echtzeit“ bedeutet. Eine Marketing-Einwilligung muss eine Änderung möglicherweise sofort widerspiegeln, während eine genehmigte Markenrichtlinie monatelang maßgeblich bleiben kann.

Gemeinsamer Kontext schafft Koordination

Mayas Situation nahm den falschen Verlauf, weil das Unternehmen die ganze Geschichte nur in Teilen kannte: Die Marketing-Abteilung sah ihr Engagement, das Serviceteam betrachtete den Fall der beschädigten Lieferung, und die Marken-Abteilung wusste, dass die Skischuh-Kollektion in diesem Szenario vor Rabatten geschützt war.

Jedes Team konnte innerhalb seiner eigenen Grenzen eine fundierte Entscheidung treffen, doch kein System konnte die richtige End-to-End-Entscheidung treffen, ohne den Kontext der anderen Abteilungen einzubeziehen.

Anstatt Silos zu beseitigen, automatisiert KI sie daher oft.

Ein gemeinsamer Kontext ermöglicht es diesen Systemen, sich auf eine einzige Kundensituation und ein einziges Geschäftsergebnis abzustimmen, ohne dass jedes Team die Kontrolle über seinen Bereich aufgeben muss.

kontrolliert

Ein KI-System benötigt eine vertrauenswürdige Source of Truth mit berechtigtem Zugriff, klaren Aktionsschwellenwerten und einem überprüfbaren Protokoll.

Diese Kontrollen müssen den verfügbaren Kontext vor und während einer KI-Entscheidung formen, anstatt das Ergebnis erst zu überprüfen, nachdem die KI gehandelt hat. Wenn die Kontrollen Ersteres tun, ermöglicht Governance eine größere Autonomie, ohne dass ein Mensch mit jeder Empfehlung interagieren muss.

Governance ist das Betriebssystem für vertrauenswürdige Autonomie.

Eigener Kontext schafft Kontrolle

Kontrolle bedeutet, die Wahlmöglichkeiten zu bewahren, wenn sich Ihre Technologie ändert.

Wenn Ihr Unternehmen seinen Kontext kontrolliert, kann das im Laufe der Zeit aufgebaute Geschäftsverständnis mit Ihnen mitwachsen. Der Wechsel eines Modells oder einer Applikation bedeutet nicht, dass das, was das Unternehmen bereits weiß, neu aufgebaut werden muss.

Gefangener Kontext verhält sich anders. Sie können die zugrunde liegenden Daten möglicherweise noch exportieren, aber die darum herum aufgebaute Intelligenz kann an die Plattform gebunden bleiben, die sie erstellt hat. Der Zugriff kann sich auch ändern, wenn ein Anbieter ändert, wie andere Systeme diesen Kontext nutzen dürfen.

Je mehr Wissen sich dort ansammelt, desto schwieriger wird es, die Plattform zu verlassen, ohne einen Teil dessen zu verlieren, was Ihr Unternehmen gelernt hat.

Kontext schafft einen sich verstärkenden Vorteil

Jede Entscheidung liefert Beweise: Die KI handelt, die Kund:innen reagieren, ein Geschäftsergebnis folgt, und eine Person kann die Empfehlung genehmigen, ablehnen oder korrigieren.

Diese Beweise müssen in die Kontextbasis zurückfließen.

In Mayas Fall ist die nützliche Information nicht einfach, dass die Promotion unterdrückt wurde. Das Unternehmen sollte lernen, ob die Service-Wiederherstellung die Kundenbeziehung geschützt hat, ob sie die Stiefel später ohne Rabatt gekauft hat und ob ein menschliches Eingreifen das Ergebnis verbessert hat.

Diese Ergebnisse werden zum Gedächtnis für die nächste ähnliche Entscheidung. Im Laufe der Zeit kann das Unternehmen lernen, welche Interventionen hochwertige Beziehungen erhalten, welche Angebote zusätzliche Nachfrage schaffen und wo menschliches Urteilsvermögen die Empfehlungen der KI beständig verbessert.

Der Einsatz von KI allein schafft noch keinen Lernvorteil. Der Vorteil potenziert sich, wenn Aktionen, Ergebnisse und Korrekturen als Kontext zurückfließen, den das Unternehmen wiederverwenden kann.

Die ersten sechs oben behandelten Prinzipien verbessern die heutige Entscheidung. Dieses siebte Prinzip verbessert jede darauf folgende Entscheidung.

Wo sollten Sie die Kontextschicht für Ihr Unternehmen aufbauen?

Das ist die eigentliche Frage, die sich alle stellen. Die Optionen sind typischerweise die folgenden: Modellanbieter, (Marketing-)Anwendung oder Datenplattform.

Modellanbieter und Marketinganwendungen liefern beide nützliche Intelligenz, aber keine von beiden ist als ideales, dauerhaftes Zuhause für den Unternehmenskontext konzipiert.

Der Aufbau der Schicht innerhalb eines Modells kann zu einer Abhängigkeit von dieser Modellfamilie führen. Die Verteilung über verschiedene Anwendungen hinweg kann ein anderes Problem verursachen: Jedes System entwickelt seine eigenen Definitionen, Richtlinien und sein eigenes Gedächtnis, bis nichts mehr zusammenpasst und dieselbe Metrik zu drei verschiedenen Lösungen führt.

In der Realität gehört das kontrollierte Gravitationszentrum in das Fundament des Unternehmens, wo die Bedeutung konsistent bleibt, Richtlinien nur einmal angewendet werden und sich das Lernen über genehmigte Modelle und Anwendungen hinweg ansammelt.

Snowflake als Fundament für kontrollierte Daten und KI für Ihren Kontext

Die Snowflake AI Data Cloud unterstützt ein solches Modell auf drei praktische Arten: