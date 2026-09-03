2 sept. 2026/Lecture : 10 minIA et ML
Le contexte : l’atout manquant de votre stratégie de croissance IA
De nombreux modèles d’IA performants sont désormais largement disponibles. Mais ce que vos concurrents ne peuvent pas reproduire, c’est le contexte business que seule votre entreprise peut apporter, ainsi que l’expérience dont elle dispose.
Quand tous les faits utilisés par une IA sont exacts, mais que la décision reste mauvaise, utiliser un meilleur modèle ne corrigera pas ce type de défaillance.
Prenons Maya, une cliente fictive à forte valeur qui a acheté des skis haut de gamme il y a deux semaines et est depuis revenue trois fois sur la page des chaussures de ski assorties. Sa probabilité prédite de conversion est élevée, alors l’IA lui envoie une offre de 20 % de remise sur les chaussures de ski qu’elle a consultées.
Mais l’IA ne voit pas le contexte qui entoure cet enchaînement d’événements : les skis sont arrivés endommagés, leur remplacement est retardé et le dossier qualité reste ouvert. Les politiques de l’entreprise prévoient que, dans une telle situation, la collection de chaussures de ski ne doit faire l’objet d’aucune remise tant que la réclamation n’est pas résolue, et que l’entreprise doit privilégier une fidélisation rentable.
L’entreprise, dans son ensemble, sait tout cela, mais ces faits n’ont pas été communiqués à l’IA au moment de la décision. L’IA a donc toute latitude pour faire le mauvais choix dans ce cas précis.
Le problème, c’était le contexte
Dans l’exemple ci-dessus, la recommandation de l’IA privilégiait la conversion immédiate (autrement dit, inciter Maya à effectuer l’achat suivant), tout en ignorant la situation globale : un incident de service non résolu, l’intégrité tarifaire d’une gamme premium et la valeur d’une relation client au cœur d’une mauvaise expérience.
Le contexte, c’est ce qui fait passer l’IA du statut d’assistant généraliste à celui d’expert de votre marque, de vos clients, de votre business et du résultat que vous cherchez à atteindre.
Le contexte doit devenir votre avantage compétitif de long terme.
Le manque de contexte devient plus problématique à mesure que la prise de décision s’accélère. À vitesse humaine, il peut produire une campagne mal synchronisée, repérable par n’importe quel responsable marketing repère lors de la revue hebdomadaire. À la vitesse de l’IA, le même angle mort peut entraîner des milliers de mauvaises décisions avant que quiconque ne repère la tendance.
Voilà ce qui devrait empêcher les responsables marketing de dormir. Pourtant, les discussions sur les budgets IA restent dominées par le choix du modèle.
Les modèles performants sont largement accessibles (à tout le monde)
La qualité, la vitesse, la spécialisation et le coût restent importants, mais la plupart des entreprises peuvent désormais accéder à des modèles très performants.
Ce que les concurrents d’une entreprise peinent à reproduire rapidement, c’est le discernement stratégique accumulé qui sous-tend la façon dont elle valorise ses clients, arbitre entre croissance et marge, protège sa marque et interprète des années de tests.
Le contexte, c’est cet avantage qui permet d’apporter à chaque décision une compréhension stratégique propre à l’entreprise, tirer des enseignements du résultat produit pour les prochaines opérations.
Investir dans le contexte avec Customer 360
Pour la plupart des organisations marketing, le parcours commence par un investissement Customer 360 existant, puis s’étend au-delà. Un tel investissement offre les avantages suivants, comme l’illustre la situation de Maya :
Customer 360 conserve une vérité client persistante : dans le cas de Maya, il relie son statut de cliente à forte valeur et son achat récent de skis à son activité actuelle sur la page des chaussures de ski, à la valeur de sa relation avec l’entreprise et à l’autorisation de la contacter.
Le Customer 360 enrichi explique la situation : les sources de données non structurées, comme les appels au service client et les avis en ligne, révèlent que Maya est frustrée, qu’elle a besoin d’un remplacement en urgence et qu’elle est déjà à la station, dans l’impossibilité de skier.
Le contexte marketing ajoute l’objectif et la logique opérationnelle : l’équipe marketing sait que la campagne pour les chaussures premium est active, mais la résolution de l’incident de service est prioritaire. La promotion doit être suspendue. La réussite consiste à conserver Maya comme cliente, et les tests précédents suggèrent qu’un traitement priorisant la résolution de l’incident donne de meilleurs résultats après une défaillance de service.
Le contexte d’entreprise apporte des faits de référence issus d’autres domaines que le marketing : les systèmes de service, d’e-commerce et de gestion produit établissent que la réclamation de Maya est toujours ouverte, qu’un remplacement est disponible et que la garantie s’applique. Les équipes marque, finance et juridique déterminent la réponse que l’entreprise doit apporter. Cela met en évidence une réalité : le contexte marketing, ou celui de n’importe quel département, ne suffit pas à lui seul.
Le contexte d’entreprise connecté rend toute la situation exploitable : les informations restent auprès des équipes et des systèmes qui les possèdent et les maintiennent déjà. Le marketing peut utiliser les faits pertinents au moment voulu, sans créer ni maintenir de copies séparées. Au moment de la décision, un sous-ensemble calibré devient le brief dont un marketer, une application ou un agent a réellement besoin. Le meilleur choix pour l’étape suivante cesse d’être une hypothèse : résoudre le problème, protéger la relation et reprendre contact au bon moment.
Le contexte doit devenir votre avantage concurrentiel durable
Sept principes montrent comment le contexte devient un avantage durable.
Le contexte crée la pertinence
Les faits ne sont qu’un point de départ. Ici, ils montrent que Maya a acheté les skis, a reçu une livraison endommagée et a toujours un dossier ouvert.
Ensemble, vérité, sens, intention, mémoire et limites sont les composantes du contexte qui donnent à l’IA une compréhension utile de la situation.
Le sens stratégique déplace le cadre, de la vente croisée (les chaussures) à la résolution du problème de service. L’intention fait de la fidélisation rentable l’objectif, tandis que la mémoire fait remonter les enseignements des tests précédents axés d’abord sur la résolution du problème. Les limites appliquent ensuite les règles pertinentes de suspension (des publicités/de la campagne), d’approbation et de consentement.
Le contexte inexploité crée des opportunités
Le marketing a passé des années à optimiser les signaux les plus simples à mesurer. Les clics, les achats et les réponses aux campagnes comptent toujours, mais ils expliquent rarement pourquoi quelque chose s’est produit.
Des informations comme le point de vue du client sur une marque ou un produit sont souvent stockées dans ce que nous appelons des données non structurées : avis en ligne, transcriptions de chat ou publications sur les réseaux sociaux. Les entreprises peuvent désormais tirer de ces jeux de données des informations exploitables qu’un enregistrement transactionnel ne peut pas révéler à lui seul.
L’IA ouvre la possibilité de transformer des informations auparavant difficiles à exploiter en signaux business activables.
Le bon contexte crée la précision
Accéder à tout n’est pas une stratégie de contexte. Il est simple d’envisager de tout donner à l’IA en espérant le meilleur.
Comme nous l’avons vu, trop peu de contexte laisse l’IA dans le brouillard. À l’inverse, un excès de contexte surcharge la décision d’informations obsolètes, contradictoires ou inutiles, ce qui augmente les coûts et les risques tout en rendant le signal pertinent plus difficile à trouver. Des recherches sur les modèles de langage à contexte long ont également montré que les informations pertinentes peuvent être utilisées de manière moins fiable lorsqu’elles sont enfouies dans de longues entrées, avant même que le modèle n’atteigne la limite de sa fenêtre de contexte. Pour Maya, l’IA n’a pas besoin de tout son historique client, de toutes les transcriptions de service ni de tous les documents de marque. Elle a besoin des quelques faits et règles actuels qui changent concrètement cette décision précise, par exemple le fait que son dossier de service est toujours ouvert.
La couche de contexte doit donc assembler le contexte minimal suffisant, pertinent, actuel, fiable et autorisé nécessaire à la prise de décision.
Il est également important de noter que « actuel » ne signifie pas toujours « en temps réel ». Un consentement marketing peut devoir refléter un changement immédiatement, tandis qu’une politique de marque approuvée peut conserver son autorité pendant des mois.
Le contexte partagé crée la coordination
La situation de Maya a pris une mauvaise direction parce que l’entreprise ne connaissait l’histoire complète que par fragments : le département marketing voyait son engagement, l’équipe de service suivait le dossier de livraison endommagée, et l’équipe de marque savait que la collection de chaussures était protégée contre les remises dans ce scénario.
Chaque équipe pouvait prendre une décision éclairée dans ses propres limites, mais aucun système ne pouvait prendre la bonne décision de bout en bout sans intégrer le contexte des autres départements.
Ainsi, au lieu d’éliminer les silos, l’IA les automatise souvent.
Le contexte partagé permet à ces systèmes de se coordonner autour d’une même situation client et d’un même résultat business, sans obliger chaque équipe à abandonner le contrôle de son domaine.
Le contexte gouverné crée la confiance
Un système d’IA a besoin d’une source de vérité fiable, avec des accès soumis à autorisation, des seuils d’action clairs et un enregistrement auditable.
Ces contrôles doivent façonner le contexte disponible avant et pendant une décision d’IA, plutôt que d’inspecter le résultat seulement après que l’IA a agi. Lorsque les contrôles jouent ce rôle en amont, la gouvernance permet une plus grande autonomie sans exiger qu’un humain intervienne sur chaque recommandation.
La gouvernance est le système d’exploitation de l’autonomie de confiance.
Le contexte maîtrisé crée le contrôle
Le contrôle consiste à préserver vos choix à mesure que votre technologie évolue.
Lorsque votre entreprise contrôle son contexte, la compréhension business construite au fil du temps peut vous accompagner. Changer de modèle ou d’application ne signifie pas reconstruire ce que l’organisation sait déjà.
Un contexte captif se comporte autrement. Vous pouvez peut-être encore exporter les données sous-jacentes, mais l’intelligence construite autour d’elles peut rester liée à la plateforme qui l’a créée. L’accès peut aussi évoluer lorsqu’un prestataire modifie la façon dont d’autres systèmes sont autorisés à utiliser ce contexte.
Plus l’apprentissage s’y accumule, plus il devient difficile de partir sans perdre une partie de ce que votre business a appris.
Le contexte crée un avantage cumulatif
Chaque décision produit des preuves : l’IA agit, le client répond, un résultat business s’ensuit, et une personne peut approuver, rejeter ou corriger la recommandation.
Ces preuves doivent revenir dans le socle de contexte.
Dans le cas de Maya, l’information utile n’est pas simplement que la promotion a été suspendue. L’entreprise doit déterminer si la reprise de service a préservé la relation, si Maya a ensuite acheté les chaussures sans remise et si une intervention humaine a amélioré le résultat.
Ces résultats deviennent une référence pour la prochaine décision similaire. Au fil du temps, l’organisation peut identifier les interventions qui préservent les relations à forte valeur, les offres qui génèrent une demande incrémentale et les situations où le jugement humain améliore systématiquement les recommandations de l’IA.
Utiliser l’IA ne suffit pas à créer un avantage d’apprentissage. L’avantage s’amplifie lorsque les actions, les résultats et les corrections reviennent sous forme de contexte réutilisable par l’entreprise.
Les six premiers principes présentés ci-dessus améliorent la décision d’aujourd’hui. Le septième améliore toutes les décisions qui suivent.
Où construire la couche de contexte d’entreprise ?
C’est la vraie question que tout le monde se pose. Les options sont généralement les suivantes : fournisseur de modèles, application (marketing) ou plateforme data.
Les fournisseurs de modèles et les applications marketing apportent tous deux une intelligence utile, mais aucun n’est conçu pour offrir l’emplacement durable idéal au contexte d’entreprise.
Construire cette couche dans un modèle peut créer une dépendance à cette famille de modèles. La répartir entre plusieurs applications peut créer un autre problème : chaque système développe ses propres définitions, politiques et mémoire, jusqu’à ce que plus rien ne concorde et que le même indicateur mène à trois solutions différentes.
En réalité, le centre de gravité gouverné doit se trouver dans la fondation de l’entreprise, là où le sens reste homogène, où les règles ne s’appliquent qu’une seule fois et où l’apprentissage s’accumule entre les modèles et applications approuvés.
Snowflake, le socle Data et IA gouverné pour votre contexte
L’AI Data Cloud de Snowflake prend en charge ce modèle de trois façons concrètes :
Le bon contexte, disponible au moment de la décision : le marketing peut réunir dans un socle unique gouverné les données business qui sous-tendent une décision, y compris les preuves non structurées qui expliquent ce qui s’est passé. Snowflake Horizon Context permet à l’IA d’utiliser ce socle, en préservant le contexte d’origine et en y appliquant un sens business homogène. Un agent peut alors raisonner à partir de définitions fiables plutôt que deviner, notamment en sachant quand un indicateur peut, ou ne peut pas, être agrégé.
Réutilisable dans l’intégralité de l’écosystème de votre choix : les vues sémantiques vous permettent de définir une fois pour toutes le sens business et de l’intégrer aux outils utilisés par vos équipes, dans Snowflake comme en dehors. Tout outil compatible peut s’appuyer sur la même logique gouvernée, sans qu’il faille la recréer dans chaque interface.
L’apprentissage cumulatif : Snowflake peut gouverner les définitions et la traçabilité, mais ne peut pas décider ce que votre business doit apprendre. Le marketing doit capturer ce qui s’est passé après chaque décision de l’IA, y compris lorsqu’un marketeur a modifié la recommandation de l’IA, et renvoyer ces éléments vers un contexte réutilisable. Snowflake donne à cette mémoire un socle gouverné et un sens homogène.
Retour à Maya
Dans notre exemple, avec un contexte incomplet, l’IA envoie à Maya une offre de réduction de 20 %.
Mais avec un contexte connecté et gouverné, le même modèle identifie une occasion de rétablir la qualité de service, résout le problème, protège la relation et reprend contact avec elle au bon moment.
Sa réponse devient alors un contexte pour le prochain client dans une situation similaire.
Les modèles changeront. Votre contexte doit rester sous votre contrôle et gagner en intelligence à chaque décision.
Commencez par une décision que votre IA prend déjà à grande échelle, puis documentez chaque information importante qu’elle ne voit pas encore. Voilà votre feuille de route pour le contexte.
Pour les responsables marketing : découvrez l’AI Data Cloud de Snowflake pour le marketing.
Pour les responsables des données et de la technologie : découvrez comment Snowflake Horizon Context collecte, enrichit et active le contexte business gouverné.