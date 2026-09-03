Le contexte : l’atout manquant de votre stratégie de croissance IA

Le contexte doit devenir votre avantage concurrentiel durable

Sept principes montrent comment le contexte devient un avantage durable.

Le contexte crée la pertinence

Les faits ne sont qu’un point de départ. Ici, ils montrent que Maya a acheté les skis, a reçu une livraison endommagée et a toujours un dossier ouvert.

Ensemble, vérité, sens, intention, mémoire et limites sont les composantes du contexte qui donnent à l’IA une compréhension utile de la situation.

Le sens stratégique déplace le cadre, de la vente croisée (les chaussures) à la résolution du problème de service. L’intention fait de la fidélisation rentable l’objectif, tandis que la mémoire fait remonter les enseignements des tests précédents axés d’abord sur la résolution du problème. Les limites appliquent ensuite les règles pertinentes de suspension (des publicités/de la campagne), d’approbation et de consentement.

Le contexte inexploité crée des opportunités

Le marketing a passé des années à optimiser les signaux les plus simples à mesurer. Les clics, les achats et les réponses aux campagnes comptent toujours, mais ils expliquent rarement pourquoi quelque chose s’est produit.

Des informations comme le point de vue du client sur une marque ou un produit sont souvent stockées dans ce que nous appelons des données non structurées : avis en ligne, transcriptions de chat ou publications sur les réseaux sociaux. Les entreprises peuvent désormais tirer de ces jeux de données des informations exploitables qu’un enregistrement transactionnel ne peut pas révéler à lui seul.

L’IA ouvre la possibilité de transformer des informations auparavant difficiles à exploiter en signaux business activables.

Le bon contexte crée la précision

Accéder à tout n’est pas une stratégie de contexte. Il est simple d’envisager de tout donner à l’IA en espérant le meilleur.

Comme nous l’avons vu, trop peu de contexte laisse l’IA dans le brouillard. À l’inverse, un excès de contexte surcharge la décision d’informations obsolètes, contradictoires ou inutiles, ce qui augmente les coûts et les risques tout en rendant le signal pertinent plus difficile à trouver. Des recherches sur les modèles de langage à contexte long ont également montré que les informations pertinentes peuvent être utilisées de manière moins fiable lorsqu’elles sont enfouies dans de longues entrées, avant même que le modèle n’atteigne la limite de sa fenêtre de contexte. Pour Maya, l’IA n’a pas besoin de tout son historique client, de toutes les transcriptions de service ni de tous les documents de marque. Elle a besoin des quelques faits et règles actuels qui changent concrètement cette décision précise, par exemple le fait que son dossier de service est toujours ouvert.

La couche de contexte doit donc assembler le contexte minimal suffisant, pertinent, actuel, fiable et autorisé nécessaire à la prise de décision.

Il est également important de noter que « actuel » ne signifie pas toujours « en temps réel ». Un consentement marketing peut devoir refléter un changement immédiatement, tandis qu’une politique de marque approuvée peut conserver son autorité pendant des mois.

Le contexte partagé crée la coordination

La situation de Maya a pris une mauvaise direction parce que l’entreprise ne connaissait l’histoire complète que par fragments : le département marketing voyait son engagement, l’équipe de service suivait le dossier de livraison endommagée, et l’équipe de marque savait que la collection de chaussures était protégée contre les remises dans ce scénario.

Chaque équipe pouvait prendre une décision éclairée dans ses propres limites, mais aucun système ne pouvait prendre la bonne décision de bout en bout sans intégrer le contexte des autres départements.

Ainsi, au lieu d’éliminer les silos, l’IA les automatise souvent.

Le contexte partagé permet à ces systèmes de se coordonner autour d’une même situation client et d’un même résultat business, sans obliger chaque équipe à abandonner le contrôle de son domaine.

Le contexte gouverné crée la confiance

Un système d’IA a besoin d’une source de vérité fiable, avec des accès soumis à autorisation, des seuils d’action clairs et un enregistrement auditable.

Ces contrôles doivent façonner le contexte disponible avant et pendant une décision d’IA, plutôt que d’inspecter le résultat seulement après que l’IA a agi. Lorsque les contrôles jouent ce rôle en amont, la gouvernance permet une plus grande autonomie sans exiger qu’un humain intervienne sur chaque recommandation.

La gouvernance est le système d’exploitation de l’autonomie de confiance.

Le contexte maîtrisé crée le contrôle

Le contrôle consiste à préserver vos choix à mesure que votre technologie évolue.

Lorsque votre entreprise contrôle son contexte, la compréhension business construite au fil du temps peut vous accompagner. Changer de modèle ou d’application ne signifie pas reconstruire ce que l’organisation sait déjà.

Un contexte captif se comporte autrement. Vous pouvez peut-être encore exporter les données sous-jacentes, mais l’intelligence construite autour d’elles peut rester liée à la plateforme qui l’a créée. L’accès peut aussi évoluer lorsqu’un prestataire modifie la façon dont d’autres systèmes sont autorisés à utiliser ce contexte.

Plus l’apprentissage s’y accumule, plus il devient difficile de partir sans perdre une partie de ce que votre business a appris.

Le contexte crée un avantage cumulatif

Chaque décision produit des preuves : l’IA agit, le client répond, un résultat business s’ensuit, et une personne peut approuver, rejeter ou corriger la recommandation.

Ces preuves doivent revenir dans le socle de contexte.

Dans le cas de Maya, l’information utile n’est pas simplement que la promotion a été suspendue. L’entreprise doit déterminer si la reprise de service a préservé la relation, si Maya a ensuite acheté les chaussures sans remise et si une intervention humaine a amélioré le résultat.

Ces résultats deviennent une référence pour la prochaine décision similaire. Au fil du temps, l’organisation peut identifier les interventions qui préservent les relations à forte valeur, les offres qui génèrent une demande incrémentale et les situations où le jugement humain améliore systématiquement les recommandations de l’IA.

Utiliser l’IA ne suffit pas à créer un avantage d’apprentissage. L’avantage s’amplifie lorsque les actions, les résultats et les corrections reviennent sous forme de contexte réutilisable par l’entreprise.

Les six premiers principes présentés ci-dessus améliorent la décision d’aujourd’hui. Le septième améliore toutes les décisions qui suivent.

Où construire la couche de contexte d’entreprise ?

C’est la vraie question que tout le monde se pose. Les options sont généralement les suivantes : fournisseur de modèles, application (marketing) ou plateforme data.

Les fournisseurs de modèles et les applications marketing apportent tous deux une intelligence utile, mais aucun n’est conçu pour offrir l’emplacement durable idéal au contexte d’entreprise.

Construire cette couche dans un modèle peut créer une dépendance à cette famille de modèles. La répartir entre plusieurs applications peut créer un autre problème : chaque système développe ses propres définitions, politiques et mémoire, jusqu’à ce que plus rien ne concorde et que le même indicateur mène à trois solutions différentes.

En réalité, le centre de gravité gouverné doit se trouver dans la fondation de l’entreprise, là où le sens reste homogène, où les règles ne s’appliquent qu’une seule fois et où l’apprentissage s’accumule entre les modèles et applications approuvés.

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L’AI Data Cloud de Snowflake prend en charge ce modèle de trois façons concrètes :