Il vantaggio del contesto: il tassello mancante della tua strategia di crescita con l’AI

Il contesto dovrebbe diventare il tuo vantaggio competitivo duraturo

Sette principi spiegano come il contesto diventa un vantaggio duraturo.

Il contesto crea rilevanza

I fatti sono solo l’inizio. In questo caso, stabiliscono che Maya ha comprato gli sci, ha ricevuto una consegna danneggiata e ha ancora una pratica di assistenza aperta.

Insieme, verità, significato, intento, memoria e limiti sono i componenti del contesto che danno all’AI una comprensione utile della situazione.

Il significato di business cambia la prospettiva dal cross-sell (gli scarponi) al recupero del disservizio. L’intento fa della fidelizzazione redditizia l’obiettivo, mentre la memoria rievoca ciò che l'azienda ha appreso dai precedenti test sulla gestione dei disservizi. I limiti applicano poi le regole pertinenti di soppressione (annunci/campagne), approvazione e consenso.

Il contesto inutilizzato crea opportunità

Il marketing ha passato anni a ottimizzare i segnali più facili da misurare. Clic, acquisti e risposte alle campagne contano ancora, ma raramente spiegano perché qualcosa è accaduto.

Informazioni come il punto di vista del cliente su un brand o un prodotto sono spesso conservate in quelli che chiamiamo dati non strutturati: recensioni online, trascrizioni di chat o post sui social. Le organizzazioni hanno ora la possibilità di ricavare da questi set di dati insight che un semplice record di transazione non può rivelare.

L’AI crea l’opportunità di trasformare informazioni prima difficili da usare in segnali di business azionabili.

Il giusto contesto crea precisione

Avere accesso a tutto non è una strategia di contesto. Viene facile pensare di dare tutto in pasto all’AI incrociando le dita.

Come abbiamo visto, un'AI priva di contesto è di fatto cieca. Ma troppo contesto appesantisce la decisione con informazioni obsolete, contraddittorie o superflue, aumentando costi e rischi e rendendo più difficile individuare il segnale rilevante. La ricerca sui modelli linguistici a contesto lungo ha inoltre rilevato che le informazioni rilevanti possono essere utilizzate in modo meno affidabile quando sono sepolte all’interno di input lunghi, anche prima che il modello raggiunga il limite della sua finestra di contesto. Per Maya, l’AI non ha bisogno dell’intera cronologia cliente, di ogni trascrizione dell’assistenza o di ogni documento del brand. Ha bisogno dei pochi fatti e regole attuali che cambiano concretamente questa specifica decisione, come il fatto che la sua pratica di assistenza è ancora aperta.

Il livello di contesto dovrebbe quindi assemblare il contesto minimo sufficiente, rilevante, attuale, affidabile e autorizzato necessario per prendere una decisione.

È inoltre importante notare che “attuale” non sempre significa “in tempo reale”. Una modifica al consenso per il marketing potrebbe dover essere applicata immediatamente, mentre una policy di brand approvata può rimanere valida per mesi.

Il contesto condiviso crea coordinamento

La situazione di Maya ha preso la piega sbagliata perché l’azienda aveva una visione frammentata dell'intera storia. il dipartimento marketing vedeva l'engagement, il team di assistenza seguiva la pratica degli sci danneggiati e il dipartimento brand sapeva che in questo scenario la collezione di scarponi era esclusa dagli sconti.

Ogni team poteva prendere una decisione informata entro i propri confini, ma nessun sistema poteva prendere la giusta decisione end‑to‑end senza attingere al contesto degli altri dipartimenti.

Così, invece di eliminare i silos, spesso l'AI li automatizza.

Il contesto condiviso consente a quei sistemi di coordinarsi attorno a un’unica situazione del cliente e a un unico risultato di business, senza richiedere a ogni team di rinunciare al controllo del proprio dominio.

Il contesto governato crea fiducia

Un sistema AI ha bisogno di una fonte di verità affidabile, con accessi regolati da autorizzazioni, soglie di azione chiare e un registro verificabile.

Questi controlli devono plasmare il contesto disponibile prima e durante una decisione dell’AI, invece di ispezionare il risultato solo dopo che l’AI ha agito. Quando i controlli intervengono a monte, la governance rende possibile una maggiore autonomia senza che una persona debba interagire con ogni raccomandazione.

La governance è il sistema operativo che rende affidabile l'autonomia.

Il contesto di proprietà crea controllo

Controllo significa preservare la libertà di scelta mentre la tecnologia cambia.

Quando la tua azienda controlla il proprio contesto, la comprensione del business costruita nel tempo può seguirti. Cambiare modello o applicazione non significa ricostruire ciò che l’organizzazione già sa.

Il contesto intrappolato si comporta diversamente. Potresti riuscire comunque a esportare i dati sottostanti, ma l’intelligence costruita attorno a essi può restare legata alla piattaforma che l’ha creata. Anche l’accesso può cambiare quando un vendor modifica il modo in cui gli altri sistemi possono usare quel contesto.

Più apprendimento si accumula lì, più diventa difficile andarsene senza perdere parte di ciò che l'azienda ha imparato.

Il contesto crea un vantaggio cumulativo

Ogni decisione produce evidenze: l’AI agisce, il cliente risponde, ne consegue un risultato di business e una persona può approvare, rifiutare o correggere la raccomandazione.

Quelle evidenze devono confluire di nuovo nella base del contesto.

Nel caso di Maya, l’informazione utile non è semplicemente che la promozione è stata sospesa. L’azienda dovrebbe capire se il recupero del disservizio ha protetto la relazione con la cliente, se Maya ha poi acquistato gli scarponi senza sconto e se un intervento umano ha migliorato il risultato.

Questi risultati diventano memoria per la prossima decisione simile. Con il tempo, l’organizzazione può imparare quali interventi preservano le relazioni ad alto valore, quali offerte generano domanda incrementale e dove il giudizio umano migliora costantemente le raccomandazioni dell’AI.

Usare l’AI non crea di per sé un vantaggio di apprendimento. Il vantaggio si moltiplica quando azioni, risultati e correzioni tornano sotto forma di contesto che l’azienda può riutilizzare.

I primi sei principi descritti sopra migliorano la decisione di oggi. Il settimo migliora ogni decisione successiva.

Dove sviluppare il layer di contesto enterprise?

È la vera domanda che tutti si pongono. Le opzioni sono in genere le seguenti: provider di modelli, applicazione (di marketing) o piattaforma dati.

I provider di modelli e le app di marketing apportano entrambi intelligence utile, ma nessuno dei due è pensato per essere la sede durevole ideale del contesto enterprise.

Sviluppare il layer all’interno di un modello può creare dipendenza da quella famiglia di modelli. Distribuirlo tra le app può creare un problema diverso: ogni sistema sviluppa le proprie definizioni, policy e memoria, finché nulla coincide più e la stessa metrica porta a tre soluzioni diverse.

In realtà, il centro di gravità governato appartiene alla data foundation aziendale, dove il significato resta coerente, la policy si applica una sola volta e l’apprendimento si accumula tra modelli e app approvati.

Snowflake come data e AI foundation governata per il tuo contesto

La piattaforma Snowflake AI Data Cloud supporta un modello di questo tipo in tre modi concreti: