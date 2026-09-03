Il vantaggio del contesto: il tassello mancante della tua strategia di crescita con l’AI

I modelli AI avanzati sono ormai ampiamente disponibili. Ma quello che i tuoi concorrenti non possono replicare è il contesto di business che solo la tua azienda può fornire, e ciò che apprende e conserva nel tempo.
Quando ogni singolo dato utilizzato da un’AI è accurato, ma la decisione è comunque sbagliata, ricorrere a un modello migliore non risolverà il problema.
Prendiamo Maya, una cliente immaginaria di alto valore che ha acquistato un paio di sci premium due settimane fa e da allora è tornata tre volte sulla pagina degli scarponi da sci. La sua probabilità prevista di conversione è alta, quindi l’AI dell’azienda le invia una promozione con il 20% di sconto sugli scarponi che ha visualizzato.
Ma l’AI non può vedere il contesto che circonda questa sequenza di eventi: sono arrivati danneggiati, la loro sostituzione è in ritardo e la segnalazione rimane aperta. Le policy dell’azienda stabiliscono che in una situazione simile la collezione di scarponi non debba essere scontata finché il reclamo non è risolto e che l’azienda debba dare priorità a una fidelizzazione redditizia.
L’azienda sa tutto questo, ma non lo ha comunicato all’AI al momento della decisione, lasciandola libera di fare, in questo caso, la scelta sbagliata.
Il problema era il contesto
Nell’esempio precedente, la raccomandazione dell’AI dava la priorità alla conversione immediata (cioè spingere Maya al prossimo acquisto) ignorando la situazione circostante: un disservizio irrisolto, l’integrità di prezzo di una linea premium e il valore di una relazione con il cliente nel bel mezzo di una brutta esperienza.
Il contesto è ciò che trasforma l’AI da assistente generico a esperto del tuo brand, dei tuoi clienti, del tuo business e del risultato che stai cercando di ottenere.
Il contesto deve diventare un vantaggio competitivo permanente
La mancanza di contesto diventa più pericolosa man mano che il processo decisionale accelera. A velocità umana, può produrre una campagna lanciata nel momento sbagliato che qualcuno nel marketing intercetta durante la revisione settimanale. Alla velocità dell’AI, lo stesso punto cieco può generare migliaia di decisioni sbagliate prima che qualcuno riconosca che esiste uno schema.
È questo che dovrebbe togliere il sonno ai responsabili marketing, eppure il dibattito sul budget AI è ancora dominato dalla scelta del modello.
I modelli avanzati sono ampiamente disponibili (per tutti)
Qualità, velocità, specializzazione e costo contano ancora, ma la maggior parte delle aziende può ormai accedere a modelli estremamente capaci.
Ciò che i concorrenti di un’azienda faticano a riprodurre rapidamente è il giudizio di business accumulato dietro il modo in cui l’azienda valuta i clienti, bilancia crescita e margini, protegge il brand e interpreta anni di test.
È questo il vantaggio del contesto: portare in ogni decisione la comprensione del business specifica dell’azienda, per poi imparare dal risultato in vista delle situazioni future.
Customer 360: investire nel contesto
Per la maggior parte delle organizzazioni di marketing, il percorso inizia da un investimento esistente nella Customer 360 e da lì si estende verso l’esterno. Un investimento di questo tipo offre i seguenti vantaggi, illustrati con la situazione di Maya:
La Customer 360 conserva una verità persistente sul cliente: nel caso di Maya, collega il suo status di cliente di alto valore e il recente acquisto degli sci con la sua attività attuale sulla pagina degli scarponi, il valore della sua relazione con l’azienda e il consenso a contattarla.
La Customer 360 arricchita spiega la situazione: fonti di dati non strutturati come le chiamate all’assistenza e le recensioni online rivelano che Maya è frustrata, ha urgente bisogno di una sostituzione ed è già al resort, senza poter sciare.
Il contesto di marketing aggiunge obiettivo e logica operativa: il marketing sa che la campagna sugli scarponi premium è attiva, ma il recupero del disservizio ha la priorità. La promozione va sospesa. Il successo significa mantenere Maya come cliente, e i test precedenti suggeriscono che, dopo un disservizio, un approccio che privilegia il recupero funziona meglio.
Il contesto aziendale apporta fatti autorevoli esterni al marketing: i sistemi di assistenza, commerce e prodotto stabiliscono che il reclamo di Maya è ancora aperto, una sostituzione è disponibile e la garanzia è applicabile. I team brand, finance e legale determinano come l’azienda dovrebbe rispondere. Questo evidenzia una realtà: il contesto del marketing, o quello di un singolo dipartimento, da solo non basta.
Il contesto aziendale connesso rende utilizzabile la situazione nel suo complesso: le informazioni restano ai team e ai sistemi che già le possiedono e le gestiscono. Il marketing può usare i fatti rilevanti quando servono, senza creare e mantenere copie separate. Al momento della decisione, un sottoinsieme di dimensioni adeguate diventa il brief di cui un esperto di marketing, un’applicazione o un agente AI ha effettivamente bisogno. La next best action smette di essere un’ipotesi: risolvere il problema, proteggere la relazione e ricoinvolgere il cliente al momento giusto.
Il contesto dovrebbe diventare il tuo vantaggio competitivo duraturo
Sette principi spiegano come il contesto diventa un vantaggio duraturo.
Il contesto crea rilevanza
I fatti sono solo l’inizio. In questo caso, stabiliscono che Maya ha comprato gli sci, ha ricevuto una consegna danneggiata e ha ancora una pratica di assistenza aperta.
Insieme, verità, significato, intento, memoria e limiti sono i componenti del contesto che danno all’AI una comprensione utile della situazione.
Il significato di business cambia la prospettiva dal cross-sell (gli scarponi) al recupero del disservizio. L’intento fa della fidelizzazione redditizia l’obiettivo, mentre la memoria rievoca ciò che l'azienda ha appreso dai precedenti test sulla gestione dei disservizi. I limiti applicano poi le regole pertinenti di soppressione (annunci/campagne), approvazione e consenso.
Il contesto inutilizzato crea opportunità
Il marketing ha passato anni a ottimizzare i segnali più facili da misurare. Clic, acquisti e risposte alle campagne contano ancora, ma raramente spiegano perché qualcosa è accaduto.
Informazioni come il punto di vista del cliente su un brand o un prodotto sono spesso conservate in quelli che chiamiamo dati non strutturati: recensioni online, trascrizioni di chat o post sui social. Le organizzazioni hanno ora la possibilità di ricavare da questi set di dati insight che un semplice record di transazione non può rivelare.
L’AI crea l’opportunità di trasformare informazioni prima difficili da usare in segnali di business azionabili.
Il giusto contesto crea precisione
Avere accesso a tutto non è una strategia di contesto. Viene facile pensare di dare tutto in pasto all’AI incrociando le dita.
Come abbiamo visto, un'AI priva di contesto è di fatto cieca. Ma troppo contesto appesantisce la decisione con informazioni obsolete, contraddittorie o superflue, aumentando costi e rischi e rendendo più difficile individuare il segnale rilevante. La ricerca sui modelli linguistici a contesto lungo ha inoltre rilevato che le informazioni rilevanti possono essere utilizzate in modo meno affidabile quando sono sepolte all’interno di input lunghi, anche prima che il modello raggiunga il limite della sua finestra di contesto. Per Maya, l’AI non ha bisogno dell’intera cronologia cliente, di ogni trascrizione dell’assistenza o di ogni documento del brand. Ha bisogno dei pochi fatti e regole attuali che cambiano concretamente questa specifica decisione, come il fatto che la sua pratica di assistenza è ancora aperta.
Il livello di contesto dovrebbe quindi assemblare il contesto minimo sufficiente, rilevante, attuale, affidabile e autorizzato necessario per prendere una decisione.
È inoltre importante notare che “attuale” non sempre significa “in tempo reale”. Una modifica al consenso per il marketing potrebbe dover essere applicata immediatamente, mentre una policy di brand approvata può rimanere valida per mesi.
Il contesto condiviso crea coordinamento
La situazione di Maya ha preso la piega sbagliata perché l’azienda aveva una visione frammentata dell'intera storia. il dipartimento marketing vedeva l'engagement, il team di assistenza seguiva la pratica degli sci danneggiati e il dipartimento brand sapeva che in questo scenario la collezione di scarponi era esclusa dagli sconti.
Ogni team poteva prendere una decisione informata entro i propri confini, ma nessun sistema poteva prendere la giusta decisione end‑to‑end senza attingere al contesto degli altri dipartimenti.
Così, invece di eliminare i silos, spesso l'AI li automatizza.
Il contesto condiviso consente a quei sistemi di coordinarsi attorno a un’unica situazione del cliente e a un unico risultato di business, senza richiedere a ogni team di rinunciare al controllo del proprio dominio.
Il contesto governato crea fiducia
Un sistema AI ha bisogno di una fonte di verità affidabile, con accessi regolati da autorizzazioni, soglie di azione chiare e un registro verificabile.
Questi controlli devono plasmare il contesto disponibile prima e durante una decisione dell’AI, invece di ispezionare il risultato solo dopo che l’AI ha agito. Quando i controlli intervengono a monte, la governance rende possibile una maggiore autonomia senza che una persona debba interagire con ogni raccomandazione.
La governance è il sistema operativo che rende affidabile l'autonomia.
Il contesto di proprietà crea controllo
Controllo significa preservare la libertà di scelta mentre la tecnologia cambia.
Quando la tua azienda controlla il proprio contesto, la comprensione del business costruita nel tempo può seguirti. Cambiare modello o applicazione non significa ricostruire ciò che l’organizzazione già sa.
Il contesto intrappolato si comporta diversamente. Potresti riuscire comunque a esportare i dati sottostanti, ma l’intelligence costruita attorno a essi può restare legata alla piattaforma che l’ha creata. Anche l’accesso può cambiare quando un vendor modifica il modo in cui gli altri sistemi possono usare quel contesto.
Più apprendimento si accumula lì, più diventa difficile andarsene senza perdere parte di ciò che l'azienda ha imparato.
Il contesto crea un vantaggio cumulativo
Ogni decisione produce evidenze: l’AI agisce, il cliente risponde, ne consegue un risultato di business e una persona può approvare, rifiutare o correggere la raccomandazione.
Quelle evidenze devono confluire di nuovo nella base del contesto.
Nel caso di Maya, l’informazione utile non è semplicemente che la promozione è stata sospesa. L’azienda dovrebbe capire se il recupero del disservizio ha protetto la relazione con la cliente, se Maya ha poi acquistato gli scarponi senza sconto e se un intervento umano ha migliorato il risultato.
Questi risultati diventano memoria per la prossima decisione simile. Con il tempo, l’organizzazione può imparare quali interventi preservano le relazioni ad alto valore, quali offerte generano domanda incrementale e dove il giudizio umano migliora costantemente le raccomandazioni dell’AI.
Usare l’AI non crea di per sé un vantaggio di apprendimento. Il vantaggio si moltiplica quando azioni, risultati e correzioni tornano sotto forma di contesto che l’azienda può riutilizzare.
I primi sei principi descritti sopra migliorano la decisione di oggi. Il settimo migliora ogni decisione successiva.
Dove sviluppare il layer di contesto enterprise?
È la vera domanda che tutti si pongono. Le opzioni sono in genere le seguenti: provider di modelli, applicazione (di marketing) o piattaforma dati.
I provider di modelli e le app di marketing apportano entrambi intelligence utile, ma nessuno dei due è pensato per essere la sede durevole ideale del contesto enterprise.
Sviluppare il layer all’interno di un modello può creare dipendenza da quella famiglia di modelli. Distribuirlo tra le app può creare un problema diverso: ogni sistema sviluppa le proprie definizioni, policy e memoria, finché nulla coincide più e la stessa metrica porta a tre soluzioni diverse.
In realtà, il centro di gravità governato appartiene alla data foundation aziendale, dove il significato resta coerente, la policy si applica una sola volta e l’apprendimento si accumula tra modelli e app approvati.
Snowflake come data e AI foundation governata per il tuo contesto
La piattaforma Snowflake AI Data Cloud supporta un modello di questo tipo in tre modi concreti:
Il contesto giusto, disponibile al momento della decisione: il marketing può riunire in un’unica data foundation governata i dati di business alla base di una decisione, comprese le evidenze non strutturate che spiegano l’accaduto. Snowflake Horizon Context consente all’AI di usare quella data foundation, preservando le origini del contesto e applicando un significato di business coerente. Un agente AI può così ragionare sulla base di definizioni affidabili invece di tirare a indovinare, sapendo anche quando una metrica può essere aggregata e quando no.
Riutilizzabilità nell’ecosistema che preferisci: le viste semantiche permettono di definire il significato di business una sola volta e di portarlo negli strumenti usati dai team aziendali, dentro e fuori Snowflake. Qualsiasi strumento compatibile può lavorare a partire dalla stessa logica governata, senza dover essere ricostruito in ogni interfaccia.
Effetto composto: Snowflake può governare definizioni e lineage, ma non può decidere cosa la tua azienda debba imparare. Il marketing deve acquisire quanto accaduto dopo ogni decisione dell’AI (anche quando un esperto di marketing ne ha modificato la raccomandazione) e restituire quelle evidenze sotto forma di contesto riutilizzabile. Snowflake dà a quella memoria una casa governata e un significato coerente.
Torniamo a Maya
Nel nostro esempio, con un contesto incompleto, l’AI invia a Maya un’offerta con il 20% di sconto.
Ma con un contesto connesso e governato, lo stesso modello riconosce un momento di recupero del disservizio, risolve il problema, protegge la relazione e ricoinvolge la cliente al momento giusto.
La sua risposta diventa poi contesto per il prossimo cliente in una situazione simile.
I modelli cambieranno. Il tuo contesto dovrebbe restare sotto il tuo controllo, e diventare più intelligente a ogni decisione.
Inizia da una decisione che l'AI prende già su larga scala, poi documenta ogni informazione importante che oggi non può vedere. Questa è la tua roadmap del contesto.
Per i leader del marketing: scopri di più sull’AI Data Cloud Snowflake per il marketing.
Per i leader di dati e tecnologia: scopri come Snowflake Horizon Context raccoglie, arricchisce e attiva il contesto di business governato.