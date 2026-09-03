コンテキストの優位性：AI成長戦略に欠けているピース

持続的な競争優位性としてのコンテキスト

コンテキストが持続的な優位性となる理由を、7つの原則で説明します。

関連性を生み出すコンテキスト

事実は始まりにすぎません。このケースでは、Mayaがスキーを購入し、破損した商品を受け取り、現在も未解決の問い合わせがあるという事実が確認されます。

これらを合わせると、真実、意味、意図、記憶、そして境界が、AIに状況の有用な理解を与えるコンテキストの構成要素となります。

ビジネス上の意味により、枠組みがクロスセル（ブーツ）からサービスの回復へと変わります。意図により収益性の高い顧客維持が目標となり、記憶により過去の回復優先テストで企業が学んだことが引き出されます。そして境界により、関連する抑制（広告やキャンペーン）、承認、および同意のルールが適用されます。

未活用のコンテキストが生み出す機会

マーケティング部門は長年、最もカウントしやすいシグナルの最適化に費やしてきました。クリック数、購入数、キャンペーンの反応は依然として重要ですが、それらが何かが起こった理由を説明することはめったにありません。

ブランドや製品に対する顧客の視点などの情報は、オンラインレビュー、チャットのトランスクリプト、ソーシャルメディアの投稿など、いわゆる非構造化データに保存されていることがよくあります。現在、組織はトランザクションの記録だけではわからないインサイトを、これらのデータセットから取得できるようになっています。

AIは、これまで利用が困難だった情報を、実用的なビジネスシグナルに変える機会を生み出します。

適切なコンテキストが生み出す精度

すべてにアクセスできることが、コンテキスト戦略ではありません。すべてをAIに投入して最善の結果を期待するのは簡単です。

これまで見てきたように、コンテキストが少なすぎるとAIは盲目になります。しかし、多すぎると、古い情報、矛盾する情報、または不要な情報で意思決定に負担がかかり、コストとリスクが増加する一方で、関連するシグナルを見つけるのが難しくなります。ロングコンテキスト言語モデルに関する調査でも、モデルがコンテキストウィンドウの制限に達する前であっても、関連情報が長い入力の中に埋もれていると、その情報の信頼性が低下する可能性があることがわかっています。Mayaの場合、AIは彼女の顧客履歴全体、すべてのサービストランスクリプト、またはすべてのブランドドキュメントを必要としません。AIが必要とするのは、彼女のサービスに関する問い合わせがまだ未解決であるという事実など、この特定の意思決定を実質的に変更する、現在のいくつかの事実とルールです。

したがって、コンテキストレイヤーは、意思決定に必要な、最小限で十分な、関連性のある、最新の、信頼できる、承認されたコンテキストを組み立てる必要があります。

また、「最新」が常に「リアルタイム」を意味するわけではないことに注意することも重要です。マーケティングの同意は変更を直ちに反映する必要があるかもしれませんが、承認されたブランドポリシーは数か月にわたって有効なままになる場合があります。

共有コンテキストが生み出す連携

Mayaの状況が間違った方向に進んだのは、企業が全体像を断片的にしか把握していなかったためです。マーケティング部門は彼女のエンゲージメントを確認し、サービスチームは破損した配送のケースを調べ、ブランド部門はこのシナリオではブーツコレクションが割引から保護されていることを知っていました。

各チームはそれぞれの境界内で情報に基づいた意思決定を行うことができましたが、他の部門からコンテキストを取り込まなければ、どのシステムも適切なエンドツーエンドの意思決定を行うことはできませんでした。

したがって、AIはサイロを排除するのではなく、サイロを自動化していることがよくあります。

共有コンテキストにより、すべてのチームが自部門の制御を放棄することなく、単一の顧客の状況とビジネス成果を中心にこれらのシステムを連携させることができます。

ガバナンスの効いたコンテキストが生み出す信頼

AIシステムには、許可されたアクセス、明確なアクションのしきい値、および監査可能な記録を備えた、信頼できる唯一の情報源が必要です。

これらの制御は、AIがアクションを起こした後にのみ結果を検査するのではなく、AIの意思決定の前および最中に利用可能なコンテキストを形成する必要があります。制御が前者を行う場合、ガバナンスにより、人間がすべてのレコメンデーションに関与することなく、より大きな自律性が可能になります。

ガバナンスは、信頼できる自律性のためのオペレーティングシステムです。

所有されたコンテキストが生み出す制御

制御とは、テクノロジーの変化に合わせて選択肢を維持することを意味します。

エンタープライズがコンテキストを制御していれば、時間をかけて構築されたビジネス理解を移行させることができます。モデルやアプリケーションを変更しても、組織がすでに知っていることを再構築する必要はありません。

閉じ込められたコンテキストは異なる動作をします。基盤となるデータをエクスポートすることはできても、その周囲に構築されたインテリジェンスは、それを作成したプラットフォームに結び付けられたままになる可能性があります。ベンダーが他のシステムによるそのコンテキストの使用許可方法を変更すると、アクセスも変更される可能性があります。

そこに学習が蓄積されればされるほど、ビジネスが学習したことの一部を失うことなく離れることは難しくなります。

複利的な優位性を生み出すコンテキスト

すべての意思決定は証拠を生み出します。AIがアクションを起こし、顧客が反応し、ビジネス上の成果が続き、人間がレコメンデーションを承認、拒否、または修正する場合があります。

その証拠は、コンテキスト基盤に戻る必要があります。

Mayaのケースでは、有用な情報は単にプロモーションが抑制されたことだけではありません。企業は、サービスリカバリが関係を保護したかどうか、彼女が後で割引なしでブーツを購入したかどうか、そして人間の介入が結果を改善したかどうかを学習する必要があります。

これらの結果は、次に類似した意思決定を行う際の記憶となります。時間が経つにつれて、組織はどの介入が高価値の関係を維持するか、どのオファーが追加の需要を生み出すか、そして人間の判断がAIのレコメンデーションを継続的に改善する場所を学習できます。

AIを使用するだけでは、学習上の優位性は生まれません。アクション、結果、および修正が、企業が再利用できるコンテキストとして戻ってくるときに、その優位性は複利的に増加します。

上記で説明した最初の6つの原則は、今日の意思決定を改善します。この7番目の原則は、それ以降のすべての意思決定を改善します。

エンタープライズコンテキストレイヤーはどこに構築すべきでしょうか。

これは誰もが抱いている本当の疑問です。通常、選択肢はモデルプロバイダー、（マーケティング）アプリケーション、またはデータプラットフォームのいずれかです。

モデルプロバイダーとマーケティングアプリケーションはどちらも有用なインテリジェンスを提供しますが、どちらもエンタープライズコンテキストの理想的で永続的な基盤となるようには設計されていません。

モデル内にレイヤーを構築すると、そのモデルファミリーへの依存関係が生じる可能性があります。アプリケーション全体に分散させると、別の問題が発生する可能性があります。各システムが独自の定義、ポリシー、および記憶を開発し、何も調整されなくなり、同じ指標が3つの異なるソリューションにつながるまでになります。

実際には、ガバナンスの効いた重心はエンタープライズ基盤に属しており、そこでは意味が一貫性を保ち、ポリシーが一度だけ適用され、承認されたモデルとアプリケーション全体で学習が蓄積されます。

コンテキストのためのガバナンスの効いたデータおよびAI基盤としてのSnowflake

Snowflake AIデータクラウドは、次の3つの実践的な方法でこのようなモデルをサポートします。