Hybrid Table, 최대 8배 더 빠른 성능으로 진화

Hybrid Table이 최대 8배 더 빨라졌습니다(내부 벤치마크 기준).1 청구 방식은 표준화하고 배치 성능도 대폭 향상했습니다. 이번 혁신으로 Hybrid Table은 AI 앱과 워크플로우 상태 관리처럼 높은 동시성과 짧은 지연 시간이 요구되는 워크로드에서 한층 더 강력한 성능을 발휘합니다.

실제로는 다음과 같은 변화가 가능해집니다. 이제 팀은 이전에는 별도의 전용 데이터베이스가 필요했던 속도로 수천 건의 동시 포인트 룩업을 실행하고, AI 에이전트 상태를 저장하며, 트랜잭션 애플리케이션 로직을 Snowflake에서 직접 관리할 수 있습니다.

복잡한 데이터 이동이 필요 없는 트랜잭션 워크로드

오랫동안 트랜잭션 애플리케이션을 구축하는 팀들은 분석 플랫폼과 별도로 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 데이터베이스를 유지하고 연결해야 했습니다. 그 결과 취약한 파이프라인, 데이터 불일치, 제품 개발 대신 시스템 동기화에 소모되는 거버넌스 및 엔지니어링 작업 등 복잡성이 커졌습니다.

AI 에이전트와 실시간 애플리케이션 시대에는 이러한 분산 구조가 걸림돌이 될 수 있습니다. 에이전트가 최신 트랜잭션 상태를 읽고, 과거 컨텍스트를 조회하며, 결과를 다시 기록하는 작업을 모두 밀리초 단위로 수행해야 한다면 데이터 파이프라인으로 인한 지연 시간을 감수할 수 없습니다.

Hybrid Table은 트랜잭션 워크로드를 Snowflake 데이터베이스에 깊이 통합해 이 문제를 해결합니다. 단일 쿼리에서 트랜잭션 데이터와 분석 데이터를 조인하는 동시에, 모든 데이터에 대해 통합된 거버넌스와 보안 제어를 유지할 수 있습니다.

새로운 기능: 가능성의 경계를 넓히는 성능

이번 릴리스에는 세 가지 주요 개선 사항이 포함됩니다.

1. 자동 적용되는 고처리량

이제 Hybrid Table은 단일 문 쿼리 실행을 지원해 반복 작업의 오버헤드를 크게 줄일 수 있습니다. 그 결과 내부 벤치마크 기준으로 포인트 작업의 처리량이 최대 8배 향상되었습니다.¹

이 성능 개선은 GA 이후 모든 Hybrid Table 워크로드에 기본 적용되며, 코드 변경이나 구성 작업이 필요하지 않습니다.