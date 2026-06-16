Snowflake Postgres로 구현하는 앱, 분석, AI 통합

모든 엔터프라이즈는 두 개의 세계에서 운영됩니다. 한쪽에서는 앱이 주문을 처리하고, 이벤트를 추적하며, 고객에게 실시간으로 서비스를 제공합니다. 다른 한쪽에서는 분석 플랫폼이 인사이트를 도출하고, 모델을 학습시키며, AI를 구동합니다. 그리고 이 두 환경 사이에는 ETL 파이프라인, 배치 작업, 서드 파티 도구가 복잡하게 얽혀 있으며, 이를 유지하는 데 상당한 비용과 노력이 필요합니다.

하지만 이제 Snowflake Postgres가 그 간극을 해소합니다. Snowflake Summit에서는 다음과 같은 새로운 기능이 발표됐습니다.

데이터 미러링: Postgres와 Snowflake 간 상시 복제 기능(퍼블릭 프리뷰 예정)

데이터 레이크용 Postgres: Iceberg와 같은 개방형 형식을 활용해 Postgres와 분석 환경을 더욱 유연하게 동기화하는 방식(GA 예정)

이 기능들은 복잡한 파이프라인 없이도 트랜잭션 데이터와 분석 데이터 간의 원활한 연결을 제공합니다.

인프라의 최대 난제 해결

고객들은 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 데이터베이스와 온라인 분석 처리(OLAP) 데이터베이스 간 데이터 이동이 데이터 자산 환경에서 가장 고통스러운 인프라 작업이라고 일관되게 이야기합니다. ETL 라이선스 비용, 파이프라인 컴퓨팅 비용, 커넥터 사용료처럼 눈에 보이는 비용은 빙산의 일각에 불과합니다. 그 이면에는 데이터 불일치, 거버넌스 리스크, 유지 보수에 소모되는 엔지니어링 리소스, 그리고 최신성이 떨어지는 데이터로 인해 발생하는 의사 결정 지연이 숨어 있습니다.

AI 에이전트와 실시간 애플리케이션 시대에는 이러한 접근 방식이 기업을 항상 한 발 뒤처지게 만듭니다. 전날 밤 배치 처리된 데이터만으로는 오늘의 위협을 탐지할 수 없으며 6시간 전 데이터로는 가격 최적화 엔진이 효과적으로 작동할 수 없습니다.

Snowflake Postgres는 Postgres와 Snowflake를 함께 활용하는 방식을 근본적으로 바꾸고, 훨씬 단순한 접근 방식을 제공합니다.

데이터를 연결하는 두 가지 새로운 방식: 상시 데이터 미러링과 개방형 형식 데이터 레이크 통합

오픈소스 pg_lake 확장을 기반으로 이제 사용자는 상시 데이터 미러링과 유연한 개방형 형식 데이터 레이크 통합 중 원하는 방식을 선택해 트랜잭션 데이터와 분석 데이터를 원활하게 연결할 수 있습니다.

1. 데이터 미러링: 한 번 설정하면 자동으로 유지되는 데이터 복제

데이터 미러링은 Postgres와 Snowflake 간의 저지연 복제를 제공합니다. 미러를 생성하면 Snowflake는 소스 테이블의 현재 상태를 반영하는 대상 테이블을 자동으로 유지합니다. 여기에는 스키마 변경 사항은 물론, 미러링된 스키마 내에 새로 생성되는 테이블도 포함됩니다.

설정도 간단합니다. Snowflake CoCo, Snowsight UI 또는 단일 SQL 명령을 통해 몇 번의 클릭만으로 구성할 수 있습니다. 그 이후에는 별도의 작업이 필요 없습니다. 데이터가 필요한 곳으로 자동으로 전달됩니다. 자세한 내용은 다음 데모에서 확인해 보세요.