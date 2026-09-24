Snowflake Cortex AI에서 Claude Opus 5.5 지원 개시

Cortex Agents는 사용자 지정 애플리케이션을 위해 API를 통해 동일한 모델 액세스를 제공합니다. 자체 에이전트 워크플로우를 구축하는 팀은 Cortex Agents 프레임워크를 통해 Opus 5.5를 호출하고 동일한 정확성 및 안전성 개선 효과를 활용할 수 있습니다.

예를 들어 에이전트에게 지난주 지원 에스컬레이션을 검토하고, 제품 사용량 데이터와 교차 확인한 뒤, 참여도가 하락하는 계정을 표시하는 요약을 작성하도록 요청할 수 있습니다. 또는 분기 재무 보고서를 원본 문서와 대조하고, 검증할 수 없는 주장을 빠짐없이 나열하도록 맡길 수도 있습니다 이런 작업에는 출처 정확성과 다단계 추론 측면에서 향상된 Opus 5.5의 성능이 직접적으로 도움이 됩니다. 다만 결과를 바탕으로 조치를 취하기 전에는 근거가 된 내용을 반드시 확인해야 합니다.

SQL에서 바로 실행하는 AI 분석

Cortex AI Functions를 사용하면 데이터를 Snowflake 밖으로 이동하지 않고도 SQL 쿼리 안에서 데이터에 AI 지시를 적용할 수 있습니다. Opus 5.5를 사용하면 모델이 사실과 추론을 더 잘 구분하고 데이터의 불일치를 더 잘 포착합니다.

아래 예시에서 이를 확인할 수 있습니다. 아래 예시는 두 가지 주장이 의도적으로 잘못된 가상의 재무 테이블과 경영진 코멘터리를 제공합니다. 코멘터리는 매출 성장률을 25%라고 설명하지만 실제 수치는 20%이며, 마진이 유지됐다고 말하지만 실제로는 하락했습니다. Opus 5.5에게 각 주장을 수치와 대조해 검증하도록 요청합니다.