Fonte: Anthropic, Claude-opus-5-5

Cosa puoi fare con Claude Opus 5.5 su Snowflake

Opus 5.5 offre ai team un’ulteriore opzione di modello per sviluppo, analisi e applicazioni all’interno del perimetro di sicurezza e governance di Snowflake.

Gestire le modifiche al codice con Snowflake CoCo

Snowflake CoCo è il primo agente AI per il coding realmente data-native, progettato per accelerare il time to value nell’intero stack dati moderno. Con una profonda conoscenza dei dati, del compute, della governance e della semantica operativa dell’azienda, CoCo trasforma attività complesse di data engineering, analisi dei dati, machine learning e creazione di agenti AI in conversazioni informate, con elevata precisione e affidabilità.

Opus 5.5 rende CoCo più efficace nelle attività che contano di più in questo contesto. Laddove Opus 5 poteva gestire una modifica puntuale a un singolo file, Opus 5.5 può portare avanti un refactoring su più file, eseguire controlli e spiegare in linguaggio semplice cosa ha modificato. Poiché CoCo comprende già il tuo ambiente Snowflake, abbinarlo a un modello più efficace nel ragionamento multi-step e nella revisione del codice significa meno iterazioni e risultati più affidabili.

Seleziona il modello con il comando /model nella CoCo CLI, poi assegna un’attività concreta: “Migra questo repository dalla libreria client deprecata alla sua sostituta. Ispeziona i punti di chiamata e i test attuali, mantieni il comportamento esistente, aggiorna i file interessati ed esegui i controlli pertinenti. Riepiloga le modifiche e segnala tutto ciò che non hai potuto verificare.” Rivedi il diff risultante e i risultati dei test prima di eseguire il merge.