出典：Anthropic、Claude-opus-5-5

SnowflakeでのClaude Opus 5.5の活用方法

Opus 5.5は、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンス境界内での開発、分析、アプリケーションのための新たなモデルの選択肢をチームに提供します。

Snowflake CoCoによるコード変更の処理

Snowflake CoCoは、モダンなデータスタック全体で価値実現までの時間を短縮するために構築された、初の真にデータネイティブなAIコーディングエージェントです。企業のデータ、コンピュート、ガバナンス、運用セマンティクスを深く認識しているCoCoは、複雑なデータエンジニアリング、アナリティクス、機械学習、エージェント構築のタスクを、高い精度と信頼性を備えた情報に基づく対話へと変換します。

Opus 5.5は、このコンテキストで最も重要なタスクにおいてCoCoをさらに強化します。Opus 5が単一ファイルの限定的な変更を処理するのに対し、Opus 5.5は複数ファイルにわたるリファクタリングを実行し、チェックを行い、変更内容をわかりやすい言葉で説明できます。CoCoはすでにSnowflake環境を理解しているため、マルチステップの推論やコードレビューに優れたモデルと組み合わせることで、反復回数が減り、より信頼性の高い結果が得られます。

CoCo CLIの/modelコマンドでモデルを選択し、具体的なタスクを指示します。「このリポジトリを非推奨のクライアントライブラリから代替ライブラリに移行してください。現在の呼び出し元とテストを検査し、既存の動作を維持し、影響を受けるファイルを更新して、関連するチェックを実行してください。変更を要約し、検証できなかったものにはフラグを立ててください。」マージする前に、結果の差分とテスト結果を確認します。