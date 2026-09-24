Source : Anthropic, Claude-opus-5-5

Ce que vous pouvez faire avec Claude Opus 5.5 sur Snowflake

Opus 5.5 offre aux équipes un nouveau choix de modèle pour le développement, l’analyse et les applications, dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake.

Gérer les modifications de code avec Snowflake CoCo

Snowflake CoCo est le premier véritable agent de programmation IA natif de la data, conçu pour réduire le délai de valorisation sur l’ensemble du data stack moderne. Grâce à sa connaissance approfondie des données, du calcul, de la gouvernance et de la sémantique opérationnelle de votre entreprise, CoCo transforme les tâches complexes de data engineering, d’analytique, de machine learning et de création d’agents en conversations éclairées, précises et fiables.

Opus 5.5 renforce les performances de CoCo sur les tâches les plus importantes dans ce contexte. Là où Opus 5 peut gérer une modification ciblée dans un seul fichier, Opus 5.5 peut mener une refactorisation sur plusieurs fichiers, exécuter des contrôles et expliquer clairement les changements apportés. CoCo comprend déjà votre environnement Snowflake. En l’associant à un modèle plus performant pour le raisonnement en plusieurs étapes et la revue de code, vous réduisez le nombre d’itérations et obtenez des résultats plus fiables.

Sélectionnez le modèle avec la commande /model dans CoCo CLI, puis confiez-lui une tâche concrète : « Migre ce référentiel de la bibliothèque cliente obsolète vers la solution qui la remplace. Examine les sites d’appel et les tests existants, préserve le comportement actuel, mets à jour les fichiers concernés et exécute les contrôles pertinents. Résume les modifications et signale tout élément que tu n’as pas pu vérifier. » Examinez le diff obtenu et les résultats des tests avant de fusionner les modifications.