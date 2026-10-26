오늘 Snowflake는 Snowflake CoCo 기반 Snowpipe 자동 설정 기능의 GA를 발표합니다. 이에 따라 팀은 단 한 번의 자연어 대화만으로 클라우드 스토리지에 도착하는 원시 파일을 표준 Snowflake 테이블 또는 Snowflake 관리형 Apache Iceberg™ 테이블에 지속적으로 로드할 수 있습니다. CoCo는 파일을 자동으로 샘플링하고 스키마를 추론하며 파이프라인을 구축한 뒤 데이터가 예상대로 로드되는지 확인합니다. 따라서 새로운 소스가 데이터 엔지니어링 대기열에서 기다릴 필요가 없습니다. 자세히 알아보거나 시작하려면 Snowpipe 자동 설정 기능 설명서를 참조하세요.

조직에서는 AI 애플리케이션과 에이전트가 새 데이터가 생성되는 즉시 이를 활용해야 하는 경우가 점점 늘고 있습니다. 하지만 어떤 데이터든 사용하려면 먼저 새 소스마다 연결 작업을 거쳐야 합니다. 새 애플리케이션을 출시하는 모바일 팀을 예로 들어보겠습니다. 출시 후 처음 며칠간의 사용량 데이터가 가장 중요한 경우가 많습니다. 이 데이터는 사용자가 새로운 기능을 잘 찾아내는지, 다음 빌드 전에 무엇을 수정해야 하는지를 보여 줍니다. 데이터는 즉시 도착하기 시작합니다. 몇 분마다 Amazon S3 버킷에 저장되는 클릭스트림 파일 형태입니다. 애플리케이션 로그를 통해 인시던트를 추적하는 보안 팀, 신규 생산 라인의 센서 데이터를 모니터링하는 제조업체, 파트너의 일일 내보내기 파일을 온보딩하는 재무 팀도 똑같이 시간에 쫓깁니다. 이러한 피드는 모두 클라우드 스토리지의 파일로 저장되며, 그 가치는 얼마나 빨리 쿼리할 수 있느냐에 달려 있습니다.

Snowflake의 지속적 로드 서비스인 Snowpipe는 바로 이러한 데이터를 위해 설계되었습니다. Snowpipe는 일반적으로 파일이 클라우드 스토리지에 도착한 후 몇 분 안에 Snowflake가 관리하는 서버리스 컴퓨팅에서 새 파일을 처리합니다. 팀의 속도를 늦추는 것은 대개 첫 로드 전에 필요한 준비 작업입니다. 누군가는 파일을 검토해 형식 옵션을 선택한 뒤 스토리지 통합, 스테이지, 테이블, 파이프를 생성해야 합니다. 클라우드 팀도 IAM 역할, 신뢰 정책, 파일 도착을 Snowpipe에 알리는 이벤트 알림을 설정해야 합니다. 이 단계들이 완료될 때까지 가장 중요한 며칠은 아무도 쿼리할 수 없는 버킷에 데이터가 머무른 채 지나갑니다.

Snowsight, CoCo Desktop, CoCo CLI에서 사용할 수 있는 자동화된 Snowpipe 설정은 적절한 권한을 가진 누구나 데이터 엔지니어를 기다리지 않고 새 소스를 직접 연결할 수 있게 합니다. 기본적으로 CoCo는 변경 사항을 적용하기 전에 명시적인 승인을 요청하며, 설정이 완료되면 CoCo 세션이 종료된 뒤에도 Snowpipe가 데이터가 계속 유입되도록 합니다.