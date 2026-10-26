Oggi annunciamo la disponibilità generale della configurazione automatica di Snowpipe con Snowflake CoCo, che consente ai team di passare da file non elaborati che arrivano nel cloud storage a una tabella Snowflake standard o a una tabella Apache Iceberg™ gestita da Snowflake a caricamento continuo, in un’unica conversazione in linguaggio naturale. CoCo esegue automaticamente il campionamento dei file, deduce lo schema, crea la pipeline e verifica che i dati si carichino come previsto, in modo che una nuova fonte non debba attendere in coda al team di data engineering. Per saperne di più o per iniziare, visita la documentazione sulla configurazione automatica di Snowpipe.

Le organizzazioni hanno sempre più bisogno che le proprie applicazioni e agenti AI agiscano sui nuovi dati non appena vengono generati, ma ogni nuova fonte deve ancora essere collegata prima che chiunque possa utilizzarla. Pensa a un team mobile che lancia una nuova applicazione. I primi giorni di dati sull’utilizzo sono spesso quelli più importanti. Mostrano se le persone trovano le nuove funzionalità e cosa correggere prima della build successiva. I dati iniziano ad arrivare immediatamente, come file di clickstream che arrivano in un bucket Amazon S3 ogni pochi minuti. Lo stesso orologio scorre per un team di sicurezza che ricostruisce un incidente attraverso i log delle applicazioni, un produttore che osserva i dati dei sensori di una nuova linea di produzione o un team finance che integra le esportazioni giornaliere di un partner. Ognuno di questi flussi finisce come file nel cloud storage, e il suo valore dipende da quanto rapidamente qualcuno possa interrogarlo.

Snowpipe, il servizio di caricamento continuo di Snowflake, è stato creato per questo tipo di dati. In genere, recupera ogni nuovo file entro pochi minuti dal suo arrivo nel cloud storage, su compute serverless gestito da Snowflake. Ciò che di solito frena i team è il lavoro da svolgere prima del primo caricamento. Qualcuno deve esaminare i file per scegliere le opzioni di formato, poi creare l’integrazione di storage, lo stage, la tabella e la pipe. Il team cloud deve anche configurare un ruolo IAM, una trust policy e le notifiche di evento che segnalano a Snowpipe l’arrivo di un file. Finché questi passaggi non sono completati, passano i giorni più importanti con i dati che restano in un bucket che nessuno può interrogare.

La configurazione automatica di Snowpipe, disponibile in Snowsight, CoCo Desktop e CoCo CLI, consente a chiunque disponga delle autorizzazioni corrette di collegare direttamente una nuova fonte, senza attendere un data engineer. Per impostazione predefinita, CoCo richiede la tua approvazione esplicita prima di apportare modifiche e, una volta completata la configurazione, Snowpipe continua a far fluire i dati molto dopo la fine della sessione di CoCo.