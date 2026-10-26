本日、Snowflake CoCoを使用した自動化されたSnowpipeセットアップの一般提供を発表します。これにより、チームはクラウドストレージに到着する生ファイルから、継続的にロードされる標準のSnowflakeテーブルまたはSnowflakeマネージドのApache Iceberg™テーブルへの移行を、単一の自然言語の会話で実現できます。CoCoは自動的にファイルをサンプリングし、スキーマを推論し、パイプラインを構築して、データが期待どおりにロードされることを確認します。そのため、新しいソースがデータエンジニアリングのキューで待機する必要はありません。詳細や利用開始については、自動化されたSnowpipeセットアップのドキュメントをご確認ください。

組織は、AIアプリケーションやエージェントが生成されたばかりの新しいデータに迅速に対応することをますます求めていますが、新しいソースは誰かが使用する前に接続する必要があります。新しいアプリケーションをリリースするモバイルチームを例に挙げます。最初の数日間の使用状況データが最も重要になることがよくあります。これらは、ユーザーが新機能を見つけたかどうか、および次のビルドの前に何を修正すべきかを示します。データは、数分ごとにAmazon S3バケットに保存されるクリックストリームファイルとしてすぐに到着し始めます。アプリケーションログを通じてインシデントを追跡するセキュリティチーム、新しい生産ラインからのセンサーデータを監視する製造企業、またはパートナーの日次エクスポートをオンボーディングする財務チームにとっても、同じように時間は進みます。これらのフィードはそれぞれクラウドストレージ内のファイルとして保存され、その価値は誰かがどれだけ早くクエリできるかにかかっています。

Snowflakeの継続的なロードサービスであるSnowpipeは、この種のデータのために構築されました。通常、クラウドストレージに到着してから数分以内に、Snowflakeが管理するサーバーレスコンピュート上で各新しいファイルをピックアップします。通常、チームの作業を遅らせるのは、最初のロードの前に完了する必要がある作業です。誰かがファイルを検査してフォーマットオプションを選択し、ストレージ統合、ステージ、テーブル、およびパイプを作成する必要があります。クラウドチームは、IAMロール、信頼ポリシー、およびファイルが到着したときにSnowpipeに通知するイベント通知もセットアップする必要があります。これらの手順が完了するまで、誰もクエリできないバケットにデータが置かれたまま、最も重要な数日間が過ぎてしまいます。

Snowsight、CoCo Desktop、およびCoCo CLIで利用可能な自動化されたSnowpipeセットアップを使用すると、適切な権限を持つ人なら誰でも、データエンジニアを待つことなく新しいソースを直接接続できます。デフォルトでは、CoCoは変更を加える前に明示的な承認を求めます。セットアップが完了すると、CoCoセッションが終了した後もSnowpipeはデータの流れを維持します。