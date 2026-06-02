Zum Auftakt des Snowflake Summit 2026 wird mir eines ganz deutlich bewusst: Unsere Partner bereiten sich nicht mehr nur auf die Zukunft der KI vor, sie definieren sie aktiv. Und nicht nur das: Sie nutzen sie zur Transformation, während ihre Unternehmen im Umbruch sind. Das Snowflake Partner Network (SPN) hat sich zu einem globalen Motor für spezialisiertes Fachwissen entwickelt, der das Versprechen der AI Data Cloud für Kunden überall in greifbare Realität verwandelt.
Heute ist es mir eine Ehre, die Visionäre und Entwickler zu feiern, die mit den Snowflake Partner Awards 2026 neue Maßstäbe für Exzellenz gesetzt haben. Mit diesen Auszeichnungen werden die Top-Partner in unserem Ökosystem geehrt, die unermüdlich Innovationen vorantreiben, messbaren Mehrwert für Kunden schaffen und in ihren Bereichen wahre Exzellenz beweisen.
Bewertungsmethode für das Geschäftsjahr 2026
In diesem Jahr haben wir die Auszeichnungen sowohl auf der Grundlage technischer Innovationen als auch nachweisbarer Geschäftsergebnisse bewertet. Wir haben Fallstudien zu innovativen Implementierungen berücksichtigt, die nach Kundennutzen, Skalierbarkeit und kreativer Nutzung von Funktionen wie Snowflake CoCo bewertet wurden, sowie quantitative Kennzahlen wie Verbrauchswachstum, Teamzertifizierungen und erfolgreiche Go-lives.
Ohne weitere Umschweife präsentieren wir hier die Gewinner der Snowflake Partner Awards 2026!
Snowflake Services
- 2026 Global Snowflake Services Partner of the Year: Deloitte
- 2026 Global Snowflake Services AI Partner of the Year: phData
- 2026 Global Snowflake Services Implementation Partner of the Year: Accenture
- 2026 AMER Snowflake Services Implementation Partner of the Year: phData
- 2026 EMEA Snowflake Services Implementation Partner of the Year: EY
- 2026 APJ Snowflake Services Implementation Partner of the Year: NTT Data
- 2026 Global Snowflake Services Innovation Partner of the Year: Slalom
- 2026 AMER Snowflake Services Innovation Partner of the Year: IBM
- 2026 EMEA Snowflake Services Innovation Partner of the Year: Capgemini
- 2026 APJ Snowflake Services Innovation Partner of the Year: Accenture
- 2026 AMER Snowflake Services Growth Partner of the Year: evolv Consulting
- 2026 EMEA Snowflake Services Growth Partner of the Year: Datalab
- 2026 APJ Snowflake Services Growth Partner of the Year: Mantel
Snowflake Services nach Branche
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year für Finanzdienstleistungen: EY
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year für Gesundheitswesen und Life Sciences: Accenture
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year für Fertigung und Industrie: Deloitte
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year für Marketing und Werbung: DAS42
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year für Medien und Unterhaltung: Spaulding Ridge
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year – Öffentlicher Sektor (SLED): Archetype
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year – Öffentlicher Sektor (FED): GDIT
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year – Handel & Konsumgüter: Tredence
- 2026 Snowflake Services Partner of the Year – Telekommunikation: kipi.ai, Teil von Capgemini
Snowflake Resale
- 2026 AMER Snowflake Resale Partner of the Year: CDW
- 2026 EMEA Snowflake Resale Partner of the Year: Softcat
- 2026 APJ Snowflake Resale Partner of the Year: MegazoneCloud
Snowflake Products
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – KI/ML Data Science Tooling: Posit
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – KI-Plattform: Dataiku
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – KI-Tooling: Kumo
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – Agentic Transformation: Elementum
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – Agentic Analytics: Hex
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – Datenintegration: dbt Labs
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – Business Intelligence: Sigma Computing
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – Data Governance: Monte Carlo
- 2026 Snowflake Product Partner of the Year – Start-up-Programm: dltHub
- 2026 Global Snowflake Product Innovation Partner of the Year: Posit
- 2026 AMER Snowflake Product Innovation Partner of the Year: Glean
- 2026 EMEA Snowflake Product Innovation Partner of the Year: LSEG
- 2026 APJ Snowflake Product Innovation Partner of the Year: Dataiku
- 2026 AMER Snowflake Product Growth Partner of the Year: Blue Yonder
- 2026 EMEA Snowflake Product Growth Partner of the Year: Sigma Computing
- 2026 APJ Snowflake Product Growth Partner of the Year: Braze
Snowflake Products nach Branche
- 2026 Financial Services Snowflake Product Partner of the Year: Fiserv, Inc.
- 2026 Retail & Consumer Goods Snowflake Product Partner of the Year: NielsenIQ
- 2026 Media & Entertainment Snowflake Product Partner of the Year: TransUnion
- 2026 Healthcare & Life Sciences Snowflake Product Partner of the Year: Verato
- 2026 Marketers & Advertisers Snowflake Product Partner of the Year: Hightouch
- 2026 Manufacturing & Industrials Snowflake Product Partner of the Year: Yes Energy
- 2026 Telecom Snowflake Product Partner of the Year: RelationalAI
Snowflake CoCo Catalysts
In diesem Jahr freuen wir uns sehr, den CoCo Catalyst Award einzuführen, mit dem Partner der ersten Stunde ausgezeichnet werden, die Snowflake CoCo nutzen, um die AI Data Cloud zu demokratisieren. CoCo kann Entwicklungszyklen von Wochen auf Tage verkürzen. Diese ersten Gewinner sind führend bei der Einführung von CoCo und liefern unseren Kunden transformative Ergebnisse.
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Services Global Adoption: Accenture
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Services AMS Adoption: BlueCloud
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Services EMEA Adoption: INFOMOTION
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Services APJ Adoption: NTT Data
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – DCP Adoption: dbt Labs
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – DCP Adoption: Sigma Computing
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Impactful Customer Story: CitiusTech
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Impactful Customer Story: Cognizant
2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year – Impactful Customer Story: evolv Consulting
Die weitere Dynamik
Während wir diese Gewinner feiern, möchte ich betonen, dass die schiere Qualität und Menge der diesjährigen Einreichungen unsere endgültigen Entscheidungen schwieriger denn je gemacht haben. An unsere Partner, die in diesem Jahr nicht ausgezeichnet wurden: Ihre Beiträge bleiben für unsere Mission von entscheidender Bedeutung, und die Qualität der Kundengeschichten war außergewöhnlich. Die Dynamik, die wir gemeinsam aufbauen, macht das Snowflake-Ökosystem zum lebendigsten der Branche. Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner von 2026! Vielen Dank für Ihr unermüdliches Engagement, mehr aus Daten und KI zu machen.
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