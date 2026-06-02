Snowflake Summit 2026の開幕にあたり、私はある力強い事実に感銘を受けています。当社のパートナーは、もはやAIの未来に備えているだけでなく、それを積極的に定義しているのです。それだけでなく、ビジネスが破壊的な変化に直面する中で、パートナーはAIを活用して自らを変革しています。Snowflakeパートナーネットワーク（SPN）は、専門知識のグローバルな原動力へと進化し、AIデータクラウドの可能性を世界中のお客様にとって目に見える現実へと変えています。

本日、2026年Snowflakeパートナーアワードを通じて、卓越性の新たなベンチマークを打ち立てたビジョナリーやビルダーの皆様を称えることができることを光栄に思います。このアワードは、絶え間なくイノベーションを起こし、測定可能なお客様価値を提供し、それぞれの分野で真の卓越性を実証している、当社エコシステムのトップパートナーを表彰するものです。

2026年度の評価方法

本年度は、技術的イノベーションと検証可能なビジネス成果の両方に基づいてアワードを評価しました。消費量の増加、チームの認定資格取得数、稼働開始の成功といった定量的なメトリクスに加え、お客様への影響、スケーラビリティ、Snowflake CoCoなどの機能の創造的な活用について評価された、革新的な実装を示す導入事例を考慮しました。

それでは、2026年Snowflakeパートナーアワードの受賞者をご紹介します！

Snowflakeサービス

2026年グローバルSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Deloitte

2026年グローバルSnowflakeサービスAIパートナーオブザイヤー：phData

2026年グローバルSnowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：Accenture

2026年AMER Snowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：phData

2026年EMEA Snowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：EY

2026年APJ Snowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：NTT Data

2026年グローバルSnowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：Slalom

2026年AMER Snowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：IBM

2026年EMEA Snowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：Capgemini

2026年APJ Snowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：Accenture

2026年AMER Snowflakeサービスグロースパートナーオブザイヤー：evolv Consulting

2026年EMEA Snowflakeサービスグロースパートナーオブザイヤー：Datalab

2026年APJ Snowflakeサービスグロースパートナーオブザイヤー：Mantel

業界別Snowflakeサービス

2026年金融サービスSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：EY

2026年ヘルスケア・ライフサイエンスSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Accenture

2026年製造および産業Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Deloitte

2026年マーケティングおよび広告Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：DAS42

2026年メディアおよびエンターテイメントSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Spaulding Ridge

2026年 官公庁・公的機関 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー（SLED）：Archetype

2026年 官公庁・公的機関 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー（FED）：GDIT

2026年 小売・消費財 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Tredence

2026年 通信 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：kipi.ai（Capgemini傘下）

Snowflakeリセール

2026年 AMER Snowflakeリセールパートナーオブザイヤー：CDW

2026年 EMEA Snowflakeリセールパートナーオブザイヤー：Softcat

2026年 APJ Snowflakeリセールパートナーオブザイヤー：MegazoneCloud

Snowflake製品

2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — AI/MLデータサイエンスツーリング：Posit

2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — AIプラットフォーム：Dataiku

2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — AIツーリング：Kumo

2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — エージェンティックトランスフォーメーション：Elementum

2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — エージェンティックアナリティクス：Hex

2026年 データ統合 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：dbt Labs

2026年 ビジネスインテリジェンス Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Sigma Computing

2026年 データガバナンス Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Monte Carlo

2026年 スタートアップ企業プログラム Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：dltHub

2026年 グローバル Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：Posit

2026年 AMER Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：Glean

2026年 EMEA Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：LSEG

2026年 APJ Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：Dataiku

2026年 AMER Snowflakeプロダクトグロースパートナーオブザイヤー：Blue Yonder

2026年 EMEA Snowflakeプロダクトグロースパートナーオブザイヤー：Sigma Computing

2026年 APJ Snowflakeプロダクトグロースパートナーオブザイヤー：Braze

業界別Snowflakeプロダクト

2026年 金融サービス Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Fiserv, Inc.

2026年 小売・消費財 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：NielsenIQ

2026年メディアおよびエンターテイメント部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：TransUnion

2026年ヘルスケア・ライフサイエンス部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Verato

2026年マーケターおよび広告主部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Hightouch

2026年製造および産業部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Yes Energy

2026年通信部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：RelationalAI

Snowflake CoCo Catalyst

今年は、Snowflake CoCoを活用してAIデータクラウドを民主化する早期導入パートナーを称える、CoCo Catalyst Awardを新設したことを大変嬉しく思います。CoCoにより、開発サイクルを数週間から数日へと短縮できます。これらの初代受賞者は、CoCoの導入を牽引し、お客様に変革的な成果をもたらしています。

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門グローバル導入：Accenture

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門AMS導入：BlueCloud

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門EMEA導入：INFOMOTION

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門APJ導入：NTT Data

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — DCP導入：dbt Labs

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — DCP導入：Sigma Computing

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — インパクトのあるカスタマーストーリー：CitiusTech

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — インパクトのあるカスタマーストーリー：Cognizant

2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — インパクトのあるカスタマーストーリー：evolv Consulting

今後のモメンタム

これらの受賞者を称える一方で、今年の応募は質、量ともに非常に高く、最終的な決定がこれまで以上に困難であったことを強調しておきたいと思います。今年受賞を逃したパートナーの皆様へ：皆様の貢献は引き続き当社のミッションにとって不可欠であり、カスタマーストーリーの質は極めて優れたものでした。私たちが共に築き上げているモメンタムこそが、Snowflakeエコシステムを業界で最も活気あるものにしています。2026年の受賞者の皆様、おめでとうございます。データとAIの活用をさらに推進するための、皆様の絶え間ないご尽力に感謝いたします。

Snowflakeパートナーネットワークにご登録いただき、AIデータクラウドの可能性の限界を押し広げる当社の取り組みにぜひご参加ください。