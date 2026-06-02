エージェンティック時代の加速：2026年Snowflakeパートナーアワード受賞者を祝して
Snowflake Summit 2026の開幕にあたり、私はある力強い事実に感銘を受けています。当社のパートナーは、もはやAIの未来に備えているだけでなく、それを積極的に定義しているのです。それだけでなく、ビジネスが破壊的な変化に直面する中で、パートナーはAIを活用して自らを変革しています。Snowflakeパートナーネットワーク（SPN）は、専門知識のグローバルな原動力へと進化し、AIデータクラウドの可能性を世界中のお客様にとって目に見える現実へと変えています。
本日、2026年Snowflakeパートナーアワードを通じて、卓越性の新たなベンチマークを打ち立てたビジョナリーやビルダーの皆様を称えることができることを光栄に思います。このアワードは、絶え間なくイノベーションを起こし、測定可能なお客様価値を提供し、それぞれの分野で真の卓越性を実証している、当社エコシステムのトップパートナーを表彰するものです。
2026年度の評価方法
本年度は、技術的イノベーションと検証可能なビジネス成果の両方に基づいてアワードを評価しました。消費量の増加、チームの認定資格取得数、稼働開始の成功といった定量的なメトリクスに加え、お客様への影響、スケーラビリティ、Snowflake CoCoなどの機能の創造的な活用について評価された、革新的な実装を示す導入事例を考慮しました。
それでは、2026年Snowflakeパートナーアワードの受賞者をご紹介します！
Snowflakeサービス
- 2026年グローバルSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Deloitte
- 2026年グローバルSnowflakeサービスAIパートナーオブザイヤー：phData
- 2026年グローバルSnowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：Accenture
- 2026年AMER Snowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：phData
- 2026年EMEA Snowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：EY
- 2026年APJ Snowflakeサービス実装パートナーオブザイヤー：NTT Data
- 2026年グローバルSnowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：Slalom
- 2026年AMER Snowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：IBM
- 2026年EMEA Snowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：Capgemini
- 2026年APJ Snowflakeサービスイノベーションパートナーオブザイヤー：Accenture
- 2026年AMER Snowflakeサービスグロースパートナーオブザイヤー：evolv Consulting
- 2026年EMEA Snowflakeサービスグロースパートナーオブザイヤー：Datalab
- 2026年APJ Snowflakeサービスグロースパートナーオブザイヤー：Mantel
業界別Snowflakeサービス
- 2026年金融サービスSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：EY
- 2026年ヘルスケア・ライフサイエンスSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Accenture
- 2026年製造および産業Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Deloitte
- 2026年マーケティングおよび広告Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：DAS42
- 2026年メディアおよびエンターテイメントSnowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Spaulding Ridge
- 2026年 官公庁・公的機関 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー（SLED）：Archetype
- 2026年 官公庁・公的機関 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー（FED）：GDIT
- 2026年 小売・消費財 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：Tredence
- 2026年 通信 Snowflakeサービスパートナーオブザイヤー：kipi.ai（Capgemini傘下）
Snowflakeリセール
- 2026年 AMER Snowflakeリセールパートナーオブザイヤー：CDW
- 2026年 EMEA Snowflakeリセールパートナーオブザイヤー：Softcat
- 2026年 APJ Snowflakeリセールパートナーオブザイヤー：MegazoneCloud
Snowflake製品
- 2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — AI/MLデータサイエンスツーリング：Posit
- 2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — AIプラットフォーム：Dataiku
- 2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — AIツーリング：Kumo
- 2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — エージェンティックトランスフォーメーション：Elementum
- 2026年 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー — エージェンティックアナリティクス：Hex
- 2026年 データ統合 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：dbt Labs
- 2026年 ビジネスインテリジェンス Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Sigma Computing
- 2026年 データガバナンス Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Monte Carlo
- 2026年 スタートアップ企業プログラム Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：dltHub
- 2026年 グローバル Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：Posit
- 2026年 AMER Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：Glean
- 2026年 EMEA Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：LSEG
- 2026年 APJ Snowflakeプロダクトイノベーションパートナーオブザイヤー：Dataiku
- 2026年 AMER Snowflakeプロダクトグロースパートナーオブザイヤー：Blue Yonder
- 2026年 EMEA Snowflakeプロダクトグロースパートナーオブザイヤー：Sigma Computing
- 2026年 APJ Snowflakeプロダクトグロースパートナーオブザイヤー：Braze
業界別Snowflakeプロダクト
- 2026年 金融サービス Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Fiserv, Inc.
- 2026年 小売・消費財 Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：NielsenIQ
- 2026年メディアおよびエンターテイメント部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：TransUnion
- 2026年ヘルスケア・ライフサイエンス部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Verato
- 2026年マーケターおよび広告主部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Hightouch
- 2026年製造および産業部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：Yes Energy
- 2026年通信部門Snowflakeプロダクトパートナーオブザイヤー：RelationalAI
Snowflake CoCo Catalyst
今年は、Snowflake CoCoを活用してAIデータクラウドを民主化する早期導入パートナーを称える、CoCo Catalyst Awardを新設したことを大変嬉しく思います。CoCoにより、開発サイクルを数週間から数日へと短縮できます。これらの初代受賞者は、CoCoの導入を牽引し、お客様に変革的な成果をもたらしています。
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門グローバル導入：Accenture
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門AMS導入：BlueCloud
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門EMEA導入：INFOMOTION
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — サービス部門APJ導入：NTT Data
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — DCP導入：dbt Labs
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — DCP導入：Sigma Computing
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — インパクトのあるカスタマーストーリー：CitiusTech
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — インパクトのあるカスタマーストーリー：Cognizant
2026年CoCo Catalyst Snowflakeパートナーオブザイヤー — インパクトのあるカスタマーストーリー：evolv Consulting
今後のモメンタム
これらの受賞者を称える一方で、今年の応募は質、量ともに非常に高く、最終的な決定がこれまで以上に困難であったことを強調しておきたいと思います。今年受賞を逃したパートナーの皆様へ：皆様の貢献は引き続き当社のミッションにとって不可欠であり、カスタマーストーリーの質は極めて優れたものでした。私たちが共に築き上げているモメンタムこそが、Snowflakeエコシステムを業界で最も活気あるものにしています。2026年の受賞者の皆様、おめでとうございます。データとAIの活用をさらに推進するための、皆様の絶え間ないご尽力に感謝いたします。
Snowflakeパートナーネットワークにご登録いただき、AIデータクラウドの可能性の限界を押し広げる当社の取り組みにぜひご参加ください。