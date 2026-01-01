보상 모델의 한계

보상 모델은 학습된 근사치일 뿐 권위 있는 판단 기준은 아닙니다. 최적화된 정책이 보상 모델이 훈련 중에 접한 예시와 다른 출력을 생성할수록 보상 모델의 신뢰도는 낮아질 수 있습니다. 이러한 분포 변화로 인해 보상 모델은 자체 학습 신호가 충분하지 않은 영역의 응답까지 평가해야 할 수 있습니다.

보상 해킹도 또 다른 한계입니다. 모델이 보상 모델이 지나치게 높게 평가하는 패턴을 학습하면 점수상으로는 더 선호되는 것처럼 보이지만 실제로는 사용자에게 더 나은 응답이 아닌 결과를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 자신감 있어 보이는 설명을 추가하거나 지나치게 유보적인 표현을 사용하거나 평가자가 이전에 높은 점수를 준 피상적인 패턴을 따르도록 학습할 수 있습니다.

훈련 불안정성

RL 단계는 조정하기도 어려울 수 있습니다. PPO 기반 RLHF 파이프라인에는 정책 모델, 보상 모델, 참조 모델, KL 제약 조건, 샘플링 전략, 학습률, 배치 크기와 기타 하이퍼파라미터 등 여러 구성요소가 포함됩니다. 기존 RLHF 파이프라인은 여러 언어 모델을 훈련하고 훈련 중 정책에서 샘플링하며 상당한 컴퓨팅 비용을 발생시킬 수 있기 때문에 지도 학습보다 복잡합니다.

엔터프라이즈 팀에서는 정렬 작업을 더 광범위한 모델 수명 주기에 통합해야 하므로 이러한 복잡성이 큰 부담이 될 수 있습니다. 선호도 데이터에는 거버넌스가 필요합니다. 훈련 작업은 재현할 수 있어야 합니다. 모델 버전에는 계보가 필요합니다. 평가를 통해 정렬된 모델이 해당 워크로드에 중요한 행동을 실제로 개선했는지 확인해야 합니다.

직접 선호 최적화

직접 선호 최적화(DPO)는 RLHF의 가장 유용한 대안 중 하나입니다. 별도의 보상 모델을 훈련한 뒤 강화학습을 실행하는 대신 DPO는 선호 응답 쌍을 사용해 언어 모델을 직접 최적화합니다. DPO를 사용하면 명시적인 보상 모델링이나 RL 없이 더 단순한 분류 방식의 훈련 프로세스를 통해 동일한 제약 조건이 적용된 보상 목적함수를 최적화할 수 있습니다.

이 단순성이 바로 DPO의 장점입니다. DPO는 별도의 보상 모델과 PPO 훈련 루프를 제거하여 RLHF의 운영 복잡성을 줄일 수 있으며 선호도 조정을 더 안정적이고 쉽게 구현할 수 있도록 합니다. 고품질 선호도 데이터의 필요성을 없애는 것은 아니지만 해당 데이터를 사용하는 방식은 달라집니다.

Constitutional AI와 RLAIF

Constitutional AI(CAI)와 AI 피드백 기반 강화학습(RLAIF)은 또 다른 확장성 문제를 해결합니다. 인간 피드백에는 많은 비용이 들며 특히 유해하거나 모호하거나 예외적인 프롬프트를 광범위하게 평가해야 할 때 부담이 커집니다. Constitutional AI는 Anthropic이 개발했으며 문서화된 일련의 원칙을 사용해 AI의 자기 비판과 수정을 유도함으로써 유해한 출력에 대한 인간 레이블 의존도를 줄입니다.

RLAIF는 인간 평가자를 대신하거나 인간 평가자와 함께 LLM 평가자를 사용해 피드백을 제공하는 방식으로 이 개념을 확장합니다. 이를 통해 레이블링 비용을 낮추고 규모를 확대할 수 있지만 핵심적인 정렬 문제도 발생합니다. AI가 생성한 피드백이 인간 선호도 데이터를 대체한다면 어떤 주체의 가치관, 정책, 실패 모드가 강화되는지 팀이 파악해야 합니다.