Limites du modèle de récompense

Le modèle de récompense n'est qu'une approximation apprise à partir des données d'entraînement, et non une référence absolue. Il peut devenir moins fiable lorsque la politique optimisée commence à produire des réponses différentes de celles qu'il a apprises à évaluer pendant son entraînement. Ce décalage de distribution signifie que le modèle de récompense peut devoir noter des réponses dans des domaines où son propre signal d’entraînement est faible.

Le reward hacking constitue une autre limite. Si le modèle apprend des schémas que le modèle de récompense survalorise, il peut produire des réponses qui semblent préférables au regard du score, sans être réellement meilleures pour les utilisateurs. Par exemple, il peut apprendre à ajouter des explications au ton assuré, à nuancer à l’excès ou à reproduire des schémas superficiels que les annotateurs ont déjà récompensés.

Instabilité de l’entraînement

L’étape d’apprentissage par renforcement peut aussi être difficile à régler. Les pipelines RLHF basés sur PPO comportent de nombreux composants interdépendants : le modèle de politique, le modèle de récompense, le modèle de référence, la contrainte KL, la stratégie d’échantillonnage, le taux d’apprentissage, les tailles de batch et d’autres hyperparamètres. Le pipeline RLHF traditionnel est plus complexe que l’apprentissage supervisé, car il peut nécessiter l’entraînement de plusieurs modèles de langage, l’échantillonnage à partir de la politique pendant l’entraînement et entraîner des coûts de calcul importants.

Pour les équipes d’entreprise, cette complexité peut peser lourd, car le travail d’alignement doit s’intégrer dans un cycle de vie de modèle plus large. Les données de préférence exigent une gouvernance. Les tâches d’entraînement doivent être reproductibles. Les versions de modèle exigent une traçabilité. L’évaluation doit montrer si le modèle aligné a réellement amélioré les comportements qui comptent pour le Workload.

Optimisation directe des préférences

L’optimisation directe des préférences (DPO) est l’une des alternatives les plus utiles au RLHF. Au lieu d’entraîner un modèle de récompense distinct puis d’exécuter un apprentissage par renforcement, la DPO optimise directement le modèle de langage à l’aide de paires de préférences. La DPO permet d’optimiser le même objectif de récompense contraint via un processus d’entraînement plus simple, de type classification, sans modélisation explicite de la récompense ni RL.

C’est cette simplicité qui fait sa force. La DPO peut réduire la complexité opérationnelle du RLHF en supprimant le modèle de récompense distinct et la boucle d’entraînement PPO, ce qui peut rendre le réglage des préférences plus stable et plus simple à mettre en œuvre. Cela ne supprime pas la nécessité de disposer de données de préférence solides, mais change la manière dont ces données sont utilisées.

IA constitutionnelle et RLAIF

L’IA constitutionnelle (Constitutional AI, CAI) et l’apprentissage par renforcement à partir du feedback d’IA (reinforcement learning from AI feedback, RLAIF) répondent à un autre défi de mise à l’échelle : le feedback humain coûte cher, surtout lorsque le modèle doit être évalué sur de nombreux prompts nuisibles, ambigus ou relevant de cas limites. L’IA constitutionnelle a été développée par Anthropic. Elle utilise un ensemble de principes écrits pour guider l’auto-critique et la révision par l’IA, ce qui réduit la dépendance à l’étiquetage humain pour les sorties nuisibles.

Le RLAIF prolonge cette approche en utilisant des LLM comme juges pour fournir du feedback à la place des annotateurs humains, ou en complément de ceux-ci. Cela peut réduire les coûts d’étiquetage et faciliter la mise à l’échelle, mais soulève aussi une question centrale d’alignement : si le feedback généré par l’IA remplace les données de préférence humaines, les équipes doivent comprendre quelles valeurs, quelles politiques et quels modes de défaillance sont renforcés.