RLHF：人間のフィードバックを活用したAIモデルの動作の形成

報酬モデルの限界

報酬モデルは学習済みの近似であり、絶対的な基準ではありません。最適化されたポリシーが、トレーニング中に報酬モデルが参照した例とは異なる出力を生成するようになると、その信頼性は低下する可能性があります。この分布のシフトは、報酬モデルが自身のトレーニングシグナルが弱い領域で応答をスコアリングするよう求められる可能性があることを意味します。

報酬ハッキングもまた、もう一つの限界です。報酬モデルが過大評価するパターンをモデルが学習した場合、スコア上は好ましく見えても、実際にはユーザーにとってより良いとは言えない応答を生成する可能性があります。たとえば、自信ありげに聞こえる説明を追加したり、過度に曖昧な表現を使ったり、以前アノテーターが報酬を与えた表面的なパターンに従ったりすることを学習する場合があります。

トレーニングの不安定さ

RLのステップも、チューニングが難しくなる場合があります。PPOベースのRLHFパイプラインには、ポリシーモデル、報酬モデル、リファレンスモデル、KL制約、サンプリング戦略、学習率、バッチサイズ、その他のハイパーパラメータなど、多様な変動要素が含まれます。従来のRLHFパイプラインは、複数の言語モデルのトレーニング、トレーニング中のポリシーからのサンプリング、多大な計算コストの発生を伴う可能性があるため、教師あり学習よりも複雑です。

エンタープライズチームは、より広範なモデルライフサイクルに調整作業を組み込まなければならないため、この複雑さはチームにとって大きな課題となります。選好データにはガバナンスが、トレーニングジョブには再現性が、モデルのバージョンにはリネージが必要です。評価では、調整されたモデルがワークロードにとって重要な動作について実際に改善したかどうかを示す必要があります。

直接選好最適化

Direct preference optimization（DPO：直接選好最適化）は、RLHFに代わる最も有用な選択肢の一つです。DPOは、個別の報酬モデルをトレーニングしてから強化学習を実行するのではなく、選好ペアを使用して言語モデルを直接最適化します。DPOは、明示的な報酬モデリングやRLを行わずに、よりシンプルな分類スタイルのトレーニングプロセスを通じて、同じ制約付き報酬目標を最適化する方法を提供します。

DPOの魅力は、そのシンプルさにあります。DPOは、独立した報酬モデルとPPOトレーニングループを排除することでRLHFの運用上の複雑さを軽減し、選好チューニングをより安定的かつ簡単に実装できるようにします。強力な選好データが必要であることに変わりはありませんが、そのデータの使用方法が変わります。

Constitutional AIとRLAIF

Constitutional AI（CAI）とAIフィードバックからの強化学習（RLAIF）は、別のスケーリングの問題に対処します。これは特に、有害なプロンプトや曖昧なプロンプト、エッジケースのプロンプトにわたってモデルを評価する必要がある場合、人間のフィードバックにはコストがかかるという問題です。Constitutional AIはAnthropicによって開発されました。一連の文書化された原則を使用してAIの自己批判と改訂をガイドし、有害な出力に対する人間のラベルへの依存を軽減します。

RLAIFは、人間のアノテーターの代わりに、あるいは人間のアノテーターと並行して、LLMの審査員を使用してフィードバックを提供することで、同じアイデアを拡張しています。これにより、ラベル付けのコストが低減し、スケーリングも可能になりますが、中核的な整合の問題も生じます。AIが生成したフィードバックが人間による選好データに取って代わる場合、誰の価値観、ポリシー、不具合モードが強化されているのかをチームが把握している必要があります。