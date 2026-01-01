Apache Spark用Snowpark Connect

Snowpark Connectは、クエリプッシュダウンを介してSnowflakeエンジン内ですべての操作を実行するマネージドコンピューティングサービスです。これにより、個別のSparkクラスターのプロビジョニングやデータの移動、それに伴うエグレスおよびイングレスコストが不要になります。一方、Sparkコネクタは個別のSparkクラスターを必要とし、データの転送が発生するだけでなく、プッシュダウンできるのはSpark SQL操作の一部に限定されます。