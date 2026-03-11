Snowpipe Streaming High Performance Architectureでは、主要な処理をサーバー側に移行するRustベースのアーキテクチャを導入しており、クライアント側のオーバーヘッドを大幅に削減します。TPC-DSベンチマークではクエリパフォーマンスが56%高速化することが示されているほか、Classicと比較してクライアント側のリソースコストが最大30%削減されたという報告がお客様から寄せられています。