SnowflakeとSalesforceは、データクラウド企業であるSnowflakeとSalesforceデータクラウド間の双方向データシェアリングが一般提供されるようになりました。9月には、ゼロETLデータシェアリングを介してSnowflake内で直接Salesforceデータを活用し、顧客データとビジネスデータの統合、意思決定の迅速化、ビジネスプロセスの合理化を実現できることを発表しました。本日は、SnowflakeデータをSalesforceデータクラウドに共有し、摩擦を軽減し、組織が販売、サービス、マーケティング、コマースのアプリケーションにわたって強力なインサイトを迅速に獲得できるように、ゼロETLのデータシェアリングイノベーションを活用することで、お客様がこのループをクローズできることを共有できることを嬉しく思います。
企業はSalesforceアプリケーション内で貴重な顧客データを生成します。同時に、組織はSnowflakeをデータ資産全体の保存、モデリング 、分析に最適なデータプラットフォームとして注目するようになっています。この革新的なSalesforceとSnowflakeの統合により、組織はこれら2つの最高のプラットフォームの利用に伴う摩擦、データレイテンシー、スケール制限、データエンジニアリングコストを最小限に抑えることができます。また、Snowflakeマーケットプレイスでは、既存のビジネスデータの強化やギャップを埋める新しいデータセットを取得し、最終的にイノベーションを促進することもできます。SnowflakeマーケットプレイスのすべてのエンタープライズデータとサードパーティデータをSalesforceアプリケーションからの貴重な顧客データと組み合わせることで、組織はすべてのデータを統合し、強力なAIソリューションをネイティブに構築して、優れた差別化されたカスタマーエクスペリエンスをもたらす豊富なインサイトを獲得できます。
「SalesforceデータクラウドとSnowflake間のゼロETLデータシェアリングは画期的です。データコラボレーションの新たな領域を切り開きました。顧客が顧客データ分析を強化し、SalesforceやSnowflakeのニアリアルタイムデータを使用して革新的なAIソリューションを開発し、驚異的なビジネス価値を生み出している様子を目の当たりにしています。この統合が一般提供されたことで、このようなイノベーションに幅広くアクセスできるようになります 」と、Snowflakeのプロダクト担当上級副社長であるChristian Kleinerman氏は述べています。
SalesforceとSnowflakeでパーソナライズされたエクスペリエンスを強化
SalesforceデータクラウドとSnowflake間のデータシェアリングにより、総合的なインサイトが統合され、あらゆる業界の組織内の複数の顧客対応部門が強固なカスタマー360を構築できるようになります。Snowflakeの最高マーケティング責任者（CMO）であるDenise Perssonは、企業全体の真のカスタマー360は、現代の顧客対応組織の鼓動であると常々述べています。
この統合の適用性は、さまざまなニーズを持つ企業に広がり、新たな成長機会をもたらします。たとえば
- 小売業者は、SalesforceのコマースおよびサービスクラウドデータとSnowflakeのPOSおよびサプライチェーンデータを組み合わせて、顧客の課題のトラブルシューティングと製造の問題の特定に役立てることができるようになりました。ERPデータと顧客データを組み合わせた包括的なシングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）により、小売業者は余剰在庫の割引を行うターゲットキャンペーンを実施することもできます。
- 消費財の顧客は潤沢な広告予算を抱えていますが、顧客との間接的な接触によりファーストパーティデータが不足しています。現在サードパーティーCookieは廃止されており、消費財の顧客はより効果的な広告をより安心して実行するためのデータを収集できる安全なデータコラボレーション方法に頼る必要があります。Salesforce Marketing CloudとSales CloudのデータをSalesforceからSnowflakeに共有し、それらのデータセットを自社の財務データおよび販売データと統合することで、消費財顧客はデータクリーンルームを使用してPIIを露出することなく小売パートナーとデータを共有し、広告およびマーケティングのパフォーマンスをより詳細に把握することができます。これにより、戦略を調整し、広告費をより適切に割り当ててROIを最大化できます。最後に、消費財の顧客は、洗練されたオーディエンスをSalesforceと共有し、Salesforceマーケティングクラウドを通じて一貫したクロスチャネルキャンペーンを実行できます。
- 金融サービスのお客様は、Salesforce金融サービスクラウドの顧客データを活用し、Snowflakeでそのデータをエンリッチし、独自のモデルを実行してクライアントの将来の利益を予測することができます。また、使用するSalesforceアプリケーションの顧客データを、Snowflake内の他のマーケティングおよび販売アプリケーションの顧客データと統合することもできます。このような顧客の全体像を把握することで、SnowflakeのネイティブAI機能を適用し、カスタマイズされたパーソナライズされた次善策提案を実行し、サービス品質と顧客ロイヤルティを最大化することができます。これにより、カスタマイズされたパーソナライズされたネクストベストアクションの推奨に使用できる、非常に強固な統合顧客ビジョンを作成できます。
- メディアおよびエンターテイメント企業は、SalesforceデータをSnowflakeに統合したり、データクリーンルームを利用してプライバシー保護された方法でデータをパートナーと共有したり、オーディエンスプロファイルを微調整したりできます。この統合により、Salesforceとシームレスにデータを共有して、正確なターゲティングによるEメールキャンペーンとマーケティングキャンペーンを実行できます。また、Snowflake上に構築されたクリーンルームを利用し、大手メディアパブリッシャー経由でアクティベーションを行うことで、堅牢な顧客データセットから詳細な広告キャンペーンを実行することもできます。
- ヘルスケア企業はSalesforceから重要な顧客データを収集し、Snowflakeのデータプラットフォームに共有できます。その後、Snowflakeで利用可能なネイティブAI機能を適用し、患者と保険加入者のエクスペリエンスを改善する機会を明らかにする予測モデリングが可能になります。たとえば、顧客データ資産全体を予測分析とAIのパワーと組み合わせることで、テレヘルスの営業担当者は患者により良いサービスを提供し、次の治療ステップに進むための的確な推奨を得ることができます。そのインサイトをSalesforceに送信することで、組織はクラス最高の顧客対応アプリケーションを通じてデータを活用できるようになります 。
双方向統合により、データセットを分析して将来のアクションを促進するために利用できる、ビジネスシステム、Salesforceクラウド、運用システムにまたがるデータシェアリングが可能になりました。実用的なインサイトを獲得し、アクションを促進することで、これまでにないレベルのカスタマーエクスペリエンスと生産性をビジネスに解き放ちます。