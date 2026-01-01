SnowflakeとSalesforceは、データクラウド企業であるSnowflakeとSalesforceデータクラウド間の双方向データシェアリングが一般提供されるようになりました。9月には、ゼロETLデータシェアリングを介してSnowflake内で直接Salesforceデータを活用し、顧客データとビジネスデータの統合、意思決定の迅速化、ビジネスプロセスの合理化を実現できることを発表しました。本日は、SnowflakeデータをSalesforceデータクラウドに共有し、摩擦を軽減し、組織が販売、サービス、マーケティング、コマースのアプリケーションにわたって強力なインサイトを迅速に獲得できるように、ゼロETLのデータシェアリングイノベーションを活用することで、お客様がこのループをクローズできることを共有できることを嬉しく思います。

企業はSalesforceアプリケーション内で貴重な顧客データを生成します。同時に、組織はSnowflakeをデータ資産全体の保存、モデリング 、分析に最適なデータプラットフォームとして注目するようになっています。この革新的なSalesforceとSnowflakeの統合により、組織はこれら2つの最高のプラットフォームの利用に伴う摩擦、データレイテンシー、スケール制限、データエンジニアリングコストを最小限に抑えることができます。また、Snowflakeマーケットプレイスでは、既存のビジネスデータの強化やギャップを埋める新しいデータセットを取得し、最終的にイノベーションを促進することもできます。SnowflakeマーケットプレイスのすべてのエンタープライズデータとサードパーティデータをSalesforceアプリケーションからの貴重な顧客データと組み合わせることで、組織はすべてのデータを統合し、強力なAIソリューションをネイティブに構築して、優れた差別化されたカスタマーエクスペリエンスをもたらす豊富なインサイトを獲得できます。

「SalesforceデータクラウドとSnowflake間のゼロETLデータシェアリングは画期的です。データコラボレーションの新たな領域を切り開きました。顧客が顧客データ分析を強化し、SalesforceやSnowflakeのニアリアルタイムデータを使用して革新的なAIソリューションを開発し、驚異的なビジネス価値を生み出している様子を目の当たりにしています。この統合が一般提供されたことで、このようなイノベーションに幅広くアクセスできるようになります 」と、Snowflakeのプロダクト担当上級副社長であるChristian Kleinerman氏は述べています。