VCレポート
AIエージェントがビジネスの主役に
エージェント型AIの時代にベンチャーキャピタリストは何を求めているのか
「スタートアップ 2026：AIエージェントがビジネスの主役に」では、8人の投資家が、2026年のAIの進化について語ります。主なトピックは以下のとおりです。
AIの成長によって投資意思決定がどのように変化しているのか
AIのアーリーアダプターが価値を見出している領域
AIスタートアップ企業が、市場の多数のAIプレイヤーに対して競争力を維持するには
AIの成長によって投資計画が変化している
動きの速いAI市場において、一部の投資家は投資戦略を調整しています。しかし、これは、これまでアーリーステージのスタートアップ企業の将来性を規定してきた基本原則が放棄されることを意味するわけではありません。
「私たちの投資方針は常に一貫しています。それは、AIという要素を一旦切り離して考えるということです。そのうえで、企業が行っている他のすべての活動を評価します。具体的には、強力なチームを構築できているか、優れたインサイトを所持しているか、顧客から高い支持を得ているか、といった点を見ています」
Bryan Hale氏
業界特化型AIの導入が加速している
歴史的に変化が遅いとされてきた一部の業界においてAIの導入が急速に進んでいることは、ベンチャーリーダーにとって驚きとなっています。
「モダンテクノロジーの早期導入に消極的な伝統的業界は数多く存在しますが、そうした業界の企業もAIやエージェントに関しては積極的です。スタートアップ企業と創業チームの質、バーティカルソリューションに対する市場からの需要という点において、明確な向上が見られます」
Sumangal Vinjamuri氏
資本の集中は市場成長の助けとなるのか
投資資金の大部分が、一握りの有力なスタートアップ企業に集中して投じられています。この状況は、スタートアップ市場にとってどのような意味を持つのでしょうか。
「市場には、依然として膨大な空白地帯が残されています。しかし潤沢な資金を持つ大企業は、経済的インセンティブの観点から『小規模市場』への参入を避ける傾向にあります。スタートアップ企業は、この領域で優位性を発揮できます」
Shravan Narayen氏
実験から成果の創出へ
2025年はAIエージェントの登場の年でしたが、投資家たちは2026年をエージェントが加速する年だと述べています。彼らは、より幅広いユースケース、継続的な導入、意味のあるROIの創出を期待しています。
「私はテクノロジーの進歩に対して楽観的です。AIの能力は急速に向上しています。今日見受けられる課題の多くは、いずれ解決するでしょう。時間の問題に過ぎません」
Carl Fritjofsson氏
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