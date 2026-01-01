「私たちの投資方針は常に一貫しています。それは、AIという要素を一旦切り離して考えるということです。そのうえで、企業が行っている他のすべての活動を評価します。具体的には、強力なチームを構築できているか、優れたインサイトを所持しているか、顧客から高い支持を得ているか、といった点を見ています」

Bryan Hale氏 Anthos Capital