Potenziare la produzione smart e l’Industria 4.0
Con Snowflake, le aziende manifatturiere possono utilizzare i dati per ottenere insight sul throughput e sui processi critici. Potenzia l’innovazione IoT con l’analisi dei dati di sensori e dispositivi, aumenta l’efficienza della supply chain e migliora la qualità e la velocità della produzione.
Integra perfettamente i dati IT e OT
Ottimizza i processi di produzione e aumenta l’efficienza operativa con insight e analisi dei dati, tutto in un unico posto. Scopri in che modo Valmet ha ottimizzato il suo processo di produzione grazie all’AI Data Cloud Snowflake.
Porta l’AI/ML a tutti i dati di produzione
Sfrutta una solida piattaforma dati per implementare funzionalità di AI e ML nei processi di produzione e ingegneria.
Abilita la condivisione e la data collaboration
Abilita la collaborazione con clienti, partner e fornitori grazie alla condivisione sicura dei dati.
Abbiamo aumentato il numero di materassi che produciamo ogni giorno e miglioriamo la resa, grazie alla chiarezza dei dati. Snowflake ci aiuta a individuare rapidamente le irregolarità. Se spediamo in ritardo, le nostre recensioni sono negative, indipendentemente dalla qualità dei prodotti. Snowflake ci aiuta a migliorare in quest’area, i clienti sono più soddisfatti e otteniamo un vantaggio competitivo."
Scott Clark
