CASO D’USO SNOWFLAKE

Potenziare la produzione smart e l’Industria 4.0

Con Snowflake, le aziende manifatturiere possono utilizzare i dati per ottenere insight sul throughput e sui processi critici. Potenzia l’innovazione IoT con l’analisi dei dati di sensori e dispositivi, aumenta l’efficienza della supply chain e migliora la qualità e la velocità della produzione.

Integra perfettamente i dati IT e OT

Ottimizza i processi di produzione e aumenta l’efficienza operativa con insight e analisi dei dati, tutto in un unico posto. Scopri in che modo Valmet ha ottimizzato il suo processo di produzione grazie all’AI Data Cloud Snowflake. 

Porta l’AI/ML a tutti i dati di produzione

Sfrutta una solida piattaforma dati per implementare funzionalità di AI e ML nei processi di produzione e ingegneria.

Abilita la condivisione e la data collaboration

Abilita la collaborazione con clienti, partner e fornitori grazie alla condivisione sicura dei dati.

Abbiamo aumentato il numero di materassi che produciamo ogni giorno e miglioriamo la resa, grazie alla chiarezza dei dati. Snowflake ci aiuta a individuare rapidamente le irregolarità. Se spediamo in ritardo, le nostre recensioni sono negative, indipendentemente dalla qualità dei prodotti. Snowflake ci aiuta a migliorare in quest’area, i clienti sono più soddisfatti e otteniamo un vantaggio competitivo."

Scott Clark
Head of Analytics, Purple
WEBINAR

Dati e AI: i trend del settore manifatturiero per il 2024 e oltre

In questo webinar, un panel di esperti Snowflake specializzati in manufacturing, Industria 4.0 e supply chain analizza i trend del settore manifatturiero da tenere d’occhio.

