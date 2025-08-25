Sono disponibili numerosi algoritmi ad albero decisionale, la maggior parte dei quali può essere applicata ad attività di classificazione e regressione. Tra questi:

CART (alberi di classificazione e regressione)

Algoritmo ampiamente utilizzato, CART si differenzia da altri metodi ad albero decisionale perché crea sempre suddivisioni binarie (sì/no) per ogni caratteristica, concentrandosi sulla suddivisione che separa meglio i valori nei dati. Ad esempio, un modello CART che prevede se un prestito debba essere approvato potrebbe prima suddividere i richiedenti per “reddito > 50000 dollari” (sì/no) e poi continuare a suddividere ciascun gruppo in base ad altri fattori, ad esempio se il punteggio di credito del richiedente è superiore a 750 e se il richiedente è occupato.

ID3 (Iterative Dichotomiser 3)

Essendo uno dei primi algoritmi ad albero decisionale diffusi, ID3 suddivide i dati in gruppi più piccoli scegliendo domande che restringono le possibili risposte fino a raggiungere una previsione o una raccomandazione desiderata. Ad esempio, un filtro antispam potrebbe individuare le email con la parola “offerta”, poiché è spesso utilizzata nella pubblicità commerciale.

C4.5

C4.5 costruisce alberi decisionali ponendo una serie di domande sì/no che suddividono i dati in gruppi più piccoli, facilitando previsioni più precise. Migliora ID3 gestendo sia valori categoriali (come “spam” o “non spam”) sia valori numerici (come “età” o “reddito”), e gestendo anche lacune come dati mancanti. Ad esempio, una società di telecomunicazioni potrebbe utilizzare C4.5 per valutare fattori come età, posizione e utilizzo dei dati e proporre piani specifici per un cliente, anche con informazioni incomplete sul potenziale cliente.

CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection)

CHAID utilizza test statistici per decidere dove suddividere, spesso creando rami con più opzioni contemporaneamente. Ad esempio, un retailer potrebbe utilizzarlo per raggruppare i clienti in fasce di età, come adolescenti, giovani adulti, persone di mezza età e anziani, per prevedere quale gruppo demografico è più propenso a rispondere a un nuovo programma fedeltà.

Alberi di inferenza condizionale

Gli alberi di inferenza condizionale riducono i bias verificando se una variabile è sufficientemente rilevante da giustificare una suddivisione. In questo modo si differenziano dagli alberi decisionali tradizionali come ID3 e CART, che suddividono i dati passo dopo passo senza verificare se un fattore è statisticamente significativo. Ad esempio, un albero decisionale tradizionale potrebbe dare peso all’“università frequentata”, mentre un albero di inferenza condizionale potrebbe scartarla perché statisticamente irrilevante nel prevedere le prestazioni lavorative.