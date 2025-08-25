Un albero decisionale scompone un problema in una serie di domande. Ogni domanda aiuta a ridurre l’incertezza finché la risposta non diventa chiara.
Il processo inizia dalla radice con una domanda basata sui dati. In questa fase, l’algoritmo esegue la selezione delle caratteristiche, identificando la variabile più rilevante per suddividere i dati. Ogni risposta porta a un’altra domanda, sempre in base alla caratteristica che in quel passaggio separa meglio i dati. L’albero prosegue fino a raggiungere un nodo foglia, dove viene formulata una previsione o presa una decisione finale.