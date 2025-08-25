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29. September 2026

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Entscheidungsbäume im maschinellen Lernen: Ein Deep Dive für Datenexpert:innen

Erfahren Sie, was ein Entscheidungsbaum ist und wie er funktioniert. Entdecken Sie Entscheidungsbaumtypen, Analysen, Beispiele und Best Practices für maschinelles Lernen und Planung.

  • Übersicht
  • Was ist ein Entscheidungsbaum?
  • Wie funktioniert ein Entscheidungsbaum?
  • Wichtige Informationen zum Entscheidungsbaum
  • Arten von Entscheidungsbäumen
  • Kriterien für die Aufteilung des Entscheidungsbaums
  • Wofür werden Entscheidungsbäume verwendet?
  • Vorteile von Decision Trees
  • Einschränkungen der Entscheidungsstruktur
  • Best Practices für Decision Tree
  • Fazit
  • Häufig gestellte Fragen zu Entscheidungsbäumen
  • Kunden, die Snowflake einsetzen
  • Snowflake-Ressourcen

Übersicht

Genau wie Menschen verschiedene Optionen in Betracht ziehen, bevor sie eine Entscheidung treffen, nutzen ML-Modelle verschiedene Methoden, um eine Prognose oder Empfehlung abzugeben. Entscheidungsbäume sind eine beliebte Option in ML, da sie Probleme in einfache Schritte aufbrechen und die Ergebnisse leicht verständlich machen.

Entscheidungsbäume werden häufig beim überwachten Lernen eingesetzt, bei dem Modelle aus Beispielen lernen, die bereits bekannte, richtige Antworten haben. Diese kümmern sich in der Regel um Klassifizierungsaufgaben wie die Erkennung von Spam-Mails und Regressionsaufgaben wie die Prognose des Energieverbrauchs eines Gebäudes. Was sie auszeichnet, ist die Art und Weise, wie der Entscheidungsbaum betrachtet und interpretiert werden kann. Indem wir beobachten, wie sich ein „Zweig“ in verschiedene Richtungen bewegt und dabei verschiedene datengestützte Fragen anspricht, wird deutlich, wie die Überlegungen eines Modells zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben.

Was ist ein Entscheidungsbaum?

Entscheidungsbäume funktionieren wie Flussdiagramme. Jeder Split stellt einen Entscheidungspunkt dar, der zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. So können sowohl Menschen als auch Computer Optionen in Betracht ziehen, Möglichkeiten durchdenken und die Ergebnisse verstehen.

Wie funktioniert ein Entscheidungsbaum?

Ein Entscheidungsbaum teilt ein Problem in eine Reihe von Fragen auf. Jede Frage trägt dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren, bis die Antwort klar ist.

Der Prozess beginnt an der Wurzel mit einer Frage, die auf Daten basiert. In diesem Schritt führt der Algorithmus eine Merkmalselektion durch, bei der die relevanteste Variable für die Aufteilung der Daten identifiziert wird. Jede Antwort führt zu einer anderen Frage, wiederum basierend auf der Funktion, die in dieser Phase am besten hilft, die Daten zu trennen. Der Baum setzt diesen Prozess fort, bis er einen Blattknoten erreicht, wo eine endgültige Prognose oder Entscheidung getroffen wird.

Wichtige Entscheidungsbaumelemente

Entscheidungsbäume umfassen in der Regel vier Komponenten:

 

Wurzelknoten

Wie physische Bäume beginnt auch hier alles. Sie sind der erste Schritt im Denkprozess, bei dem ein ganzes Dataset mit Bezug zu einer oder mehreren Fragen zusammengeführt wird, bevor eine Aufspaltung vorgenommen wird. 

 

Zweige

Zweige teilen Datasets anhand von Werten innerhalb der Daten auf. Kund:innen, die älter als 30 Jahre sind, können beispielsweise einen anderen Weg einschlagen als diejenigen unter 30. Der Entscheidungsbaum führt jede Gruppe zu ihrem eigenen Ergebnis.

 

Interne Knoten

Interne Knoten sind Entscheidungspunkte, an denen das Modell eine Frage über die Daten stellt, um sie auf eine Pfadführung zu lenken. Das Servicemodell eines Händlers könnte sich beispielsweise historische Kaufdaten ansehen und fragen: „Kauft Shopper A eher rote oder blaue Hemden?“

 

Blattknoten

Blattknoten sind die Endpunkte eines Entscheidungsbaums, an denen der Denkprozess anhält und das Modell ein Ergebnis liefert. Fortsetzung des Handelsbeispiels: Wenn die Einkaufshistorie eine Präferenz für rote Hemden anzeigt, kann der Entscheidungsbaum des ML-Modells zu einem Blattknoten führen, der das Modell auffordert, mehrere Optionen für neue rote Hemden zu empfehlen, die es kaufen kann.

In der Praxis erkunden Entscheidungsbäume mehrere Wege auf einmal. Ihre Logik teilt sich in verschiedene Richtungen, um die beste Antwort zu finden.

Arten von Entscheidungsbäumen

Es stehen zahlreiche gängige Entscheidungsbaum-Algorithmen zur Verfügung, von denen die meisten auf Klassifizierungs- und Regressionsaufgaben angewendet werden können. die Folgendes umfasst: 

 

CART (Classification and Regression Trees)

CART ist ein weit verbreiteter Algorithmus, der sich von anderen Entscheidungsbaummethoden abhebt, da er für jedes Feature immer binäre Aufteilungen (ja/nein) erzeugt, wobei der Fokus auf der Aufteilung liegt, die die Werte in den Daten am besten trennt. Ein CART-Modell, das vorhersagt, ob ein Darlehen genehmigt werden sollte, könnte beispielsweise die Antragsteller zunächst nach „Einkommen > 50.000 USD“ (Ja/Nein) aufteilen und dann jede Gruppe anhand anderer Faktoren aufteilen, z. B. ob die Kreditwürdigkeit des Antragstellers über 750 liegt und ob der Antragsteller beschäftigt ist.

 

ID3 (Iterativer Dichotomizer 3)

Als einer der ersten beliebten Entscheidungsbaum-Algorithmen teilt ID3 Daten in kleinere Gruppen auf, indem es Fragen auswählt, die mögliche Antworten eingrenzen, bis sie eine gewünschte Vorhersage oder Empfehlung erreichen. Ein Spam-Filter kann beispielsweise E-Mails mit dem Wort „Angebot“ hervorheben, da dieses Wort häufig in kommerziellen Werbeanzeigen verwendet wird.

 

C4.5

C4.5 erstellt Entscheidungsbäume, indem es eine Reihe von Ja- oder Nein-Fragen stellt, die Daten in kleinere Gruppen aufteilen und so präzisere Prognosen ermöglichen. Es verbessert sich in ID3, indem es sowohl kategoriale Werte (wie „Spam“ oder „kein Spam“) als auch numerische Werte (wie „Alter“ oder „Einkommen“) verarbeitet und gleichzeitig Lücken wie fehlende Daten umgeht. So könnte beispielsweise ein Telekommunikationsunternehmen mit C4.5 Faktoren wie Alter, Standort und Datennutzung abwägen, um spezifische Tarifoptionen für einen Kunden zusammenzustellen, selbst wenn die Informationen über den potenziellen Kunden unvollständig sind. 

 

CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection)

CHAID nutzt statistische Tests, um zu entscheiden, wo aufgeteilt werden soll, und erstellt oft Zweige mit mehreren Optionen auf einmal. So könnte beispielsweise ein Händler Kund:innen in Altersgruppen einteilen, wie z. B. Teenager, junge Erwachsene, Menschen mittleren Alters und Senioren, um vorherzusagen, welche demografische Gruppe am ehesten auf ein neues Treueprogramm reagieren wird.

 

Bedingte Inferenzbäume

Bedingte Inferenzbäume reduzieren den Bias, indem getestet wird, ob eine Variable relevant genug ist, um eine Spaltung zu rechtfertigen. So unterscheiden sie sich von regulären Entscheidungsbäumen wie ID3 und CART, die die Daten Schritt für Schritt aufspalten, ohne zu testen, ob ein Faktor statistisch signifikant ist. Ein regulärer Entscheidungsbaum könnte beispielsweise das Merkmal „besuchte Universität“ bevorzugen, während ein bedingter Inferenzbaum dieses als statistisch irrelevant für die Vorhersage der Arbeitsleistung verwerfen könnte.

Kriterien für die Aufteilung von Entscheidungsbäumen

Bei der Aufteilung von Daten verwenden ML-Modelle in der Regel eines von zwei gemeinsamen Entscheidungsbaumkriterien: Gini-Unreinheit oder Entropie. Jeder misst, wie gemischt die Daten sind, und der Algorithmus wendet seine gewählte Methode an, um die Aufteilung zu finden, die die Daten am effektivsten trennt.

 

Gini-Unreinheit

Gini untersucht, wie gut eine Frage die Daten in klare Gruppen unterteilt. Mathematisch spiegelt sie die Wahrscheinlichkeit wider, dass ein zufälliger Gegenstand falsch klassifiziert wird, wenn er entsprechend der Verteilung der Gruppe gekennzeichnet wird. Der CART-Algorithmus wendet diese Maßnahme an, um verschiedene Splits zu testen, und wählt diejenige aus, die die sauberste Trennung bewirkt. Indem Menschen gefragt werden, ob sie müde sind, entstehen zwei Gruppen: diejenigen, die wahrscheinlich Kaffee trinken, und diejenigen, die es nicht sind.

 

Entropie

Entropie misst die Unsicherheit im Dataset. Algorithmen wie ID3 und C4.5 nutzen Entropie, um den Informationsgewinn zu berechnen. Dieser stellt die Verringerung der Unsicherheit dar, die durch eine Spaltung entsteht. Der Baum wählt die Aufteilung aus, die Unsicherheit am meisten reduziert und so die klarste Trennung zwischen Klassen schafft. Die Frage, ob es Morgen oder Nachmittag ist, reduziert die Unsicherheit, weil sie Menschen in klarere Gruppen trennt, die die Entscheidung leiten.

Wofür werden Entscheidungsbäume verwendet?

Beim maschinellen Lernen helfen Entscheidungsbäume Modellen dabei, Rohdaten in nützliche Erkenntnisse zu verwandeln. Dies ist insbesondere in Branchen hilfreich, in denen Entscheidungen gut unterstützt und zuverlässig sein müssen.

Hier einige häufige Verwendungen für Entscheidungsbäume: 

 

Geschäftsstrategie und -planung

ML-Modelle, die mit Entscheidungsbäumen trainiert wurden, eignen sich für Prognosen zu Umsatzwachstum, Preistrends, Kundenabwanderung, Lieferkettennachfrage und Lagerbeständen. 

 

Risikobewertung und Risikominderung

In Finanzen und Versicherungen helfen Entscheidungsbäume bei der Bewertung von Risiken wie Zahlungsausfällen, Ansprüchen oder anderen Verlusten. Indem sie sich verzweigenden Pfaden von Kundendaten folgen, wie z. B. Kredithistorien, Einkommensniveaus oder Schadenmustern, helfen sie Aktuaren, Underwritern und Finanzanalysten bei der Bereitstellung präziserer Risikoschätzungen.

 

Kundensegmentierung und Targeting 

Marketingexpert:innen können Entscheidungsbaummodelle nutzen, um Kunden anhand von Kaufverhalten, Demografie und Onlineaktivitäten in Gruppen aufzuteilen. So können Unternehmen personalisiertere Angebote bereitstellen und vorhersagen, welche Kund:innen am ehesten auf Kampagnen reagieren.

 

Medizinische Diagnose und Behandlung

ML-Modelle im Gesundheitswesen basieren oft auf Entscheidungsbäumen, um Patientendaten zu interpretieren. Ein Modell kann beispielsweise Symptome abwägen, Testergebnisse berücksichtigen und Familienanamnesen untersuchen, um wichtige Informationen für Diagnosen und Behandlungen zu sammeln.

 

Erkennung von Finanzbetrug

Banken und andere risikoscheue Finanzinstitute können mit Entscheidungsbaummodellen verdächtige Aktivitäten erkennen. Durch die Analyse von Mustern wie Kaufgrößen und Retouren können Modelle Transaktionen identifizieren, die auf potenziellen Betrug, Geldwäsche oder andere potenziell kriminelle Aktivitäten hinweisen. 

Vorteile von Entscheidungsbäumen

Entscheidungsbäume vereinfachen ansonsten zeitaufwendige Denkprozesse und liefern schneller und effizienter Ergebnisse. Hier einige spezifische Vorteile: 

 

Einfache Interpretierbarkeit

Die Transparenz von Entscheidungsbäumen hilft dabei, das Geheimnis aus dem Denkprozess von ML zu nehmen. Jeder kann visuell der Schritt-für-Schritt-Logik folgen, die das Modell zu seinen Schlussfolgerungen und Empfehlungen geführt hat.

 

Geringerer Aufwand bei der Datenaufbereitung

Entscheidungsbäume können sowohl Kategorien als auch Zahlenwerte verarbeiten, sodass Analyst:innen weniger Zeit mit der Konvertierung oder Umformatierung von Daten verbringen müssen. Sie reduzieren den Aufwand für die Vorbereitung vor dem Ausführen von Modellen. 

 

Hochflexibel

Entscheidungsbäume können sich an verschiedene Probleme anpassen, da es sich jeweils um ein in sich geschlossenes Modell handelt, das unabhängig voneinander Prognosen treffen kann. Dank dieses flexiblen Designs können viele Bäume kombiniert und ihre Ausgaben aggregiert werden, sodass sie größere und komplexere Aufgaben bewältigen können.

 

Behebt fehlende Werte

Im Gegensatz zu einigen Modellen, die vollständige Datasets erfordern, können Entscheidungsbäume funktionieren, wenn Informationen fehlen. Und das erreichen sie, indem sie unvollständigen Datensätzen geringere Gewichtungen zuweisen oder indem sie Daten auf mehrere mögliche Pfade aufteilen.

 

Funktioniert gut mit kleinen Datasets

Entscheidungsbäume können ohne riesige Datenmengen nützliche Muster finden. Sie sind selbst dann effektiv, wenn Informationen begrenzt sind, und deshalb wertvoll, wenn die Erfassung von Daten zu rar oder zu zeitaufwendig ist.

Einschränkungen des Entscheidungsbaums

Entscheidungsbäume haben trotz ihrer Vorteile immer noch ihre Nachteile. Hier einige der häufigsten Probleme, mit denen Menschen und Maschinen bei der Verwendung von Entscheidungsbäumen zur Begründung konfrontiert werden:

 

Anfällig für Überanpassung

Entscheidungsbäume können zu detailliert werden, da sie sich auf Eigenheiten in den Trainingsdaten stützen, anstatt allgemeine Muster zu lernen. Das Ergebnis kann ein Modell sein, das im Training genau aussieht, aber mit neuen, unsichtbaren Daten zu kämpfen hat.

 

Empfindlich für „rauschende“ Daten

Entscheidungsbäume können durch zufällige oder irrelevante Variationen in einem Dataset ausgelöst werden, die keine wahren Muster widerspiegeln. Selbst kleine Geräuschmengen können dazu führen, dass sich der Baum irreführend spaltet, was zu instabilen Prognosen führt.

 

Kann zu Bias-Splits führen

Wenn ein bestimmtes Merkmal ein Dataset dominiert, kann ein Entscheidungsbaum dieses manchmal auf Kosten anderer, gleich oder wichtiger Faktoren überindexieren. Wenn ein medizinisches Modell beispielsweise mehr Wert auf die Postleitzahl eines Patienten legt als auf Faktoren wie Ernährung oder Lebensstil, kann das zu ungenauen Prognosen, Empfehlungen und Diagnosen führen. 

 

Weniger genau als Ensemblemethoden

Einzelne Entscheidungsbäume treffen Entscheidungen selbst, was zu Fehlern oder Überanpassungen führen kann. Ensemblemethoden hingegen kombinieren Ergebnisse aus mehreren Bäumen. Dieser kollektive Ansatz liefert in der Regel genauere, umfassendere und einheitlichere Ergebnisse.

Best Practices für Entscheidungsbäume

Unternehmen können die Effektivität ihrer ML-Entscheidungsbäume maximieren, indem sie folgende praktische Tipps befolgen: 

 

Starke Funktionen auswählen

Betonen Sie Faktoren, die die größte Datentrennung bieten, wie z. B. die Transaktionsgröße bei der Betrugserkennung oder Testergebnisse bei der medizinischen Diagnose. Funktionen mit hoher Vorhersagekraft können Entscheidungsbäumen helfen, klarere Ergebnisse zu erzielen und unnötige Spaltungen zu vermeiden.

 

Pruning, um Überanpassung zu vermeiden

Ebenso wie ein Baumpfleger Äste schneidet, um das Wachstum eines Baumes zu managen und abgestorbene Blätter wegzuräumen, ist es wichtig, unnötige Entscheidungsbaumäste zu schneiden. Pruning ist der Schlüssel, um zu verhindern, dass sich ein Baum auf Trainingsdaten fixiert und stattdessen nach Mustern sucht, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen können. 

 

Validierung mit neuen Daten

Um einen Baum ehrlich zu halten, überprüfen Sie seine Performance, indem Sie ihn Daten aussetzen, die er noch nicht gesehen hat. So können Überanpassungen vermieden werden.

 

Splits überwachen

Viele ML-Bibliotheken bieten Tools, um Features zu sortieren, von denen der Baum am meisten abhängig ist, und um aufzuzeigen, wie Spaltungen vorgenommen werden. Anhand dieser Kontrollen und Abwägungen lässt sich leichter erkennen, wie ein Modell Daten, Gründe und Ergebnisse verarbeitet.

Fazit

Entscheidungsbäume sind beim maschinellen Lernen beliebt, weil sie einfach, übersichtlich und flexibel sind. Sie eignen sich für viele Geschäftsaufgaben, wie z. B. die Beurteilung von Kreditrisiken, die Prognose von Verkäufen oder die Gruppierung von Kunden für das Marketing. Wenn immer mehr Unternehmen nach zuverlässigen KI- und ML-Tools suchen, werden Entscheidungsbäume auch weiterhin ein nützlicher Ansatz sein, um Prognosen und Empfehlungen abzugeben.

Häufig gestellte Fragen zu Entscheidungsbäumen

Ja. Tools wie ChatGPT oder Gemini können textbasierte Entscheidungsbäume, Diagramme oder sogar Python-Code generieren, um Bäume auf Grundlage von Datasets zu trainieren und zu zeichnen.

Entscheidungsbäume spielen eine unterschiedliche Rolle beim ML- und KI-Denken. In ML nutzen sie Daten, um Ergebnisse wie Kreditrisiken oder Verkaufsprognosen vorherzusagen. Im Bereich KI fungieren sie als Denkhilfen, die Entscheidungen strukturieren und Handlungsanleitungen liefern. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass ML-Bäume aus Daten lernen, während KI-Bäume Systemen bei der Entscheidungsfindung helfen.

Ein Entscheidungsbaum ist ein Modell, das eine Reihe von datenbezogenen Fragen stellt, bis es ein bestimmtes Ergebnis erreicht. Ein Random Forest hingegen erstellt viele verschiedene Entscheidungsbäume auf Teilmengen der Daten und Features und mischt dann ihre Ergebnisse, um eine endgültige Prognose zu treffen. 