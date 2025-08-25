Es stehen zahlreiche gängige Entscheidungsbaum-Algorithmen zur Verfügung, von denen die meisten auf Klassifizierungs- und Regressionsaufgaben angewendet werden können. die Folgendes umfasst:

CART (Classification and Regression Trees)

CART ist ein weit verbreiteter Algorithmus, der sich von anderen Entscheidungsbaummethoden abhebt, da er für jedes Feature immer binäre Aufteilungen (ja/nein) erzeugt, wobei der Fokus auf der Aufteilung liegt, die die Werte in den Daten am besten trennt. Ein CART-Modell, das vorhersagt, ob ein Darlehen genehmigt werden sollte, könnte beispielsweise die Antragsteller zunächst nach „Einkommen > 50.000 USD“ (Ja/Nein) aufteilen und dann jede Gruppe anhand anderer Faktoren aufteilen, z. B. ob die Kreditwürdigkeit des Antragstellers über 750 liegt und ob der Antragsteller beschäftigt ist.

ID3 (Iterativer Dichotomizer 3)

Als einer der ersten beliebten Entscheidungsbaum-Algorithmen teilt ID3 Daten in kleinere Gruppen auf, indem es Fragen auswählt, die mögliche Antworten eingrenzen, bis sie eine gewünschte Vorhersage oder Empfehlung erreichen. Ein Spam-Filter kann beispielsweise E-Mails mit dem Wort „Angebot“ hervorheben, da dieses Wort häufig in kommerziellen Werbeanzeigen verwendet wird.

C4.5

C4.5 erstellt Entscheidungsbäume, indem es eine Reihe von Ja- oder Nein-Fragen stellt, die Daten in kleinere Gruppen aufteilen und so präzisere Prognosen ermöglichen. Es verbessert sich in ID3, indem es sowohl kategoriale Werte (wie „Spam“ oder „kein Spam“) als auch numerische Werte (wie „Alter“ oder „Einkommen“) verarbeitet und gleichzeitig Lücken wie fehlende Daten umgeht. So könnte beispielsweise ein Telekommunikationsunternehmen mit C4.5 Faktoren wie Alter, Standort und Datennutzung abwägen, um spezifische Tarifoptionen für einen Kunden zusammenzustellen, selbst wenn die Informationen über den potenziellen Kunden unvollständig sind.

CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection)

CHAID nutzt statistische Tests, um zu entscheiden, wo aufgeteilt werden soll, und erstellt oft Zweige mit mehreren Optionen auf einmal. So könnte beispielsweise ein Händler Kund:innen in Altersgruppen einteilen, wie z. B. Teenager, junge Erwachsene, Menschen mittleren Alters und Senioren, um vorherzusagen, welche demografische Gruppe am ehesten auf ein neues Treueprogramm reagieren wird.

Bedingte Inferenzbäume

Bedingte Inferenzbäume reduzieren den Bias, indem getestet wird, ob eine Variable relevant genug ist, um eine Spaltung zu rechtfertigen. So unterscheiden sie sich von regulären Entscheidungsbäumen wie ID3 und CART, die die Daten Schritt für Schritt aufspalten, ohne zu testen, ob ein Faktor statistisch signifikant ist. Ein regulärer Entscheidungsbaum könnte beispielsweise das Merkmal „besuchte Universität“ bevorzugen, während ein bedingter Inferenzbaum dieses als statistisch irrelevant für die Vorhersage der Arbeitsleistung verwerfen könnte.